Leah Reyes Amores conquista Miss Teen Universe 2026 y corona una historia de superación

MIAMI .- La corona de Miss Teen Universe 2026 tiene nombre cubano: Leah Reyes Amores. La joven radicada en Miami conquistó el título este 25 de octubre en Camboya, después de una semana de actividades, entrevistas y presentaciones que culminó con su elección como nueva soberana.

A miles de kilómetros del escenario, el desenlace tuvo un punto de encuentro en el sur de Florida. Alrededor de las 8:00 a.m., fanáticos y miembros de su equipo de trabajo se reunieron en el Teatro Miami para seguir en vivo la competencia y disfrutar el momento de la coronación.

El recorrido había comenzado con la llegada de las delegadas y la ceremonia de imposición de bandas del 19 de octubre. El programa incluyó actividades culturales, entrevistas privadas y ensayos antes de la preliminar y la gala final.

Durante esas jornadas, Leah participó en las pasarelas de ropa deportiva y traje de noche, además de la presentación de traje nacional. Las pruebas combinaron el desenvolvimiento escénico con la capacidad de comunicación y la exposición de las iniciativas comunitarias de las aspirantes.

En ese último apartado, Cuba figuró entre los 15 países seleccionados en la evaluación de proyectos sociales, según el anuncio difundido por la organización.

Ya en su intervención final, la representante cubana centró el mensaje en la importancia de perseguir los sueños, asumir la propia individualidad y utilizar la voz para inspirar a otros. Su respuesta reafirmó la confianza personal que ha promovido a lo largo de su carrera.

La clasificación dejó a Hungría como primera finalista y a Filipinas como segunda. Los siguientes puestos correspondieron, en ese orden, a Países Bajos, Estados Unidos, Nigeria e Indonesia. Con su victoria, Reyes Amores sucede a la venezolana Amira Moreno, titular de 2025.

En sus redes sociales expresó la emoción del resultado: “¡LO LOGRAMOS! Hoy no encuentro palabras para describir lo que siente mi corazón. ¡CUBA ES MISS TEEN UNIVERSE 2026!”.

Agradeció a su familia, a su equipo y a los cubanos que la respaldaron. Dedicó el triunfo tanto a quienes permanecen en la isla como a quienes mantienen ese vínculo desde otros países.

Nacida en Cuba, llegó a Miami a los cinco años. En esta ciudad creció y comenzó a prepararse para competir ante el mundo, sin desprenderse de los recuerdos y las costumbres de su país de origen.

Su trayectoria tuvo un momento decisivo en 2025, cuando ganó Miss Teen Earth en Jaipur, India. Aquella distinción le abrió una agenda de compromisos y una oportunidad para impulsar las causas que había elegido apoyar: el cuidado del medioambiente, la protección animal y el bienestar de otros jóvenes.

Detrás de ese crecimiento están las clases de oratoria, los ensayos de pasarela y el esfuerzo por compaginar la vida escolar con sus responsabilidades públicas.

El siguiente paso llegó el 18 de agosto, cuando recibió la corona de Miss Teen Universe Cuba durante la gala preliminar de Miss Universe Cuba, en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. La designación formalizó su participación en Camboya y dio continuidad al trabajo con Prince Julio César, director nacional de esa organización, quien también la había guiado durante su preparación para el certamen en la India.

En una entrevista publicada en abril por DIARIO LAS AMÉRICAS, contó que había impulsado una distribución de alimentos y artículos básicos que, de acuerdo con su relato, benefició a unas 40 familias en La Habana.

Durante aquella conversación compartió una anécdota que ayuda a entender su sensibilidad ante esas necesidades. En una visita a Cuba, su abuela la envió a buscar pan a la bodega. Allí le dijeron que no habría para el resto del mes. Al regresar con la noticia, recordó, encontró la angustia de una mujer que no sabía qué podría darle de comer esa noche.

Para Leah, la solidaridad tiene esos rostros concretos: una abuela, una mesa, la preocupación por conseguir lo indispensable. Atribuyó esa disposición al ejemplo de sus padres, en particular de su madre, Laura Amores, y a los sacrificios que los vio hacer para enviar ayuda a la isla.

“Quiero que me vean como una mujer con voz, con propósito y con una misión”, afirmó entonces.

Su defensa de la convivencia escolar tiene un origen igualmente personal. Ha relatado que sufrió acoso durante sus años de enseñanza primaria y parte de la secundaria. Esa vivencia la llevó a promover el respeto entre compañeros y a reclamar entornos donde los estudiantes puedan sentirse seguros.

Paralelamente, su incursión en la moda ha ampliado los espacios desde los que se presenta ante nuevas audiencias. Producciones editoriales de Glamour Bulgaria y Harper’s Bazaar Serbia forman parte de su carrera, que combina sesiones fotográficas, entrevistas y apariciones vinculadas a su labor como reina juvenil.

Entre sus aspiraciones figura estudiar Derecho. Ha explicado su interés por la psicología y las ciencias sociales como parte de una formación que desea encaminar hacia la defensa de otras personas.

Al regresar de la India en 2025, resumió su manera de asumir estos desafíos con una frase: “Puedes ser reina y enseñar quién eres tú de verdad”. Lo dijo al reivindicar la importancia de mostrar su personalidad ante el público.

La coronación abre una etapa de compromisos para esa joven que ha aprendido a proyectarse. La isla que representa y la ciudad donde creció quedaron unidas este domingo por una misma celebración, desde el escenario en Camboya hasta las butacas del Teatro Miami.