Miss Universo presenta innovador escenario para concurso en Puerto Rico

Fotografía cedida por la organización Miss Universe que muestra el escenario que se usará el 24 de noviembre durante el 75 aniversario de su certamen en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

SAN JUAN.- La Organización Miss Universo presentó el escenario innovador y de vanguardia que se usará en el 75 aniversario de su certamen en el Coliseo de Puerto Rico , en San Juan, el próximo 24 de noviembre.

Según la organización, la estructura incorpora elementos escenográficos móviles, gráficos en 3D y sistemas de iluminación y vídeo para ofrecer un aspecto distinto en cada segmento, desde la apertura hasta la coronación.

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Producción

Además, su configuración, colores, iluminación y ambiente se transformarán continuamente a lo largo del espectáculo, haciendo que el escenario luzca nuevo y distinto de un momento a otro, desde las presentaciones de apertura hasta la coronación final.

"Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe. Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes", afirmó en un comunicado Ronald Day, director ejecutivo de la organización, que presenta esta edición como la celebración de su 75 aniversario.

También destacó que el entarimado "es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico".

La producción, por su parte, contará con un equipo de directores, diseñadores de escenografía e iluminación, cámaras, especialistas en producción técnica y coreógrafos con experiencia en algunas de las principales producciones de entretenimiento en el mundo, para crear un espectáculo a la altura de esta celebración.

Más de 120 candidatas, según la organización, desfilarán en las tres noches del certamen: el concurso de trajes típicos el 21 de noviembre, la ronda preliminar el 22 y la gala final el 24, en la que la mexicana Fátima Bosch entregará la corona de Miss Universo 2025.

Será la cuarta vez que Puerto Rico acoja el certamen, tras las ediciones de 1972, 2001 y 2002.

FUENTE: Con información de EFE