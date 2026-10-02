El estilista Emilio Uribe celebra nuevo cargo en Miss Universo

MIAMI.- La designación de Emilio Uribe como director de Belleza de Miss Universe 2026 marca un nuevo capítulo en la trayectoria del estilista colombiano, quien estará al frente del equipo encargado de cabello, maquillaje e imagen de las candidatas durante la celebración del 75.º aniversario del certamen, que tendrá lugar el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Con más de dos décadas de recorrido en el mundo de la belleza, la moda y el entretenimiento, Uribe ha construido una carrera internacional trabajando con reconocidas figuras y desarrollando una visión de la belleza centrada en realzar la personalidad y esencia de cada mujer. Su experiencia en escenarios de Hollywood y su vínculo con la cultura latina convergen ahora en uno de los eventos de belleza más importantes del mundo.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Emilio Uribe habla sobre el significado de asumir esta responsabilidad, los retos de dirigir la imagen de candidatas provenientes de distintas culturas y su concepto de belleza en una época en la que autenticidad y personalidad cobran cada vez mayor protagonismo. También comparte detalles sobre su preparación para Miss Universe 2026, las tendencias que marcarán esta edición y lo que espera aportar a esta celebración histórica.

- ¿Qué significa asumir la dirección de Belleza de Miss Universe 2026 y qué representa este nombramiento en tu trayectoria profesional?

Es un gran honor y una gran responsabilidad. Después de tantos años trabajando en cine, televisión, música, editoriales y con artistas internacionales, me emociona poder llevar toda esa experiencia a un escenario mundial como Miss Universe. Para mí, cada nuevo proyecto es una oportunidad de crear y de dar lo mejor de mi trabajo.

- ¿Qué recuerdas de la experiencia de trabajar como maquillista de Paulina Vega en Miss Universe 2015 y cómo ha evolucionado desde entonces tu visión como estilista?

Es un recuerdo muy especial porque representó un nuevo comienzo después de haber enfrentado el cáncer durante dos años. Tuve la oportunidad de maquillar a Paulina Vega y, además, la noche en que Colombia ganó Miss Universe, el 25 de enero de 2015, era mi cumpleaños. Desde entonces he evolucionado mucho, pero mi filosofía sigue siendo la misma: realzar la belleza de una mujer sin quitarle su identidad.

- Después de trabajar durante casi dos décadas con figuras internacionales de la música, el cine y la televisión, ¿qué crees que aporta esa experiencia al mundo de los certámenes de belleza?

Aporta experiencia, pero también la capacidad de entender que no existe una fórmula única para la belleza. Cada piel, cada rostro y cada cabello necesitan un tratamiento diferente. Además, trabajar tantos años en cine, televisión y entretenimiento me enseñó a crear belleza bajo presión y frente a cualquier tipo de cámara o iluminación.

- ¿Cuál será tu visión estética para Miss Universe 2026?

Quiero glamour, pero un glamour moderno y sofisticado. Me gustan las pieles frescas, luminosas y naturales, y los cabellos elaborados, pero con movimiento. Para mí, lo verdaderamente elegante es que todo se vea impecable sin parecer excesivamente producido.

- Has dicho que el cabello puede transformar más que una imagen, al definir una actitud y revelar una personalidad. ¿Cómo piensas aplicar esa filosofía a las candidatas?

El cabello tiene muchísimo poder porque puede cambiar la actitud con la que una mujer se presenta. Pero no quiero transformar a las candidatas hasta hacerlas irreconocibles. Quiero entender la textura, el volumen y las características de cada cabello para encontrar el look que mejor represente a cada mujer.

- ¿Cómo crees que se logre que cada candidata conserve su identidad y personalidad, pero al mismo tiempo forme parte de una imagen global coherente para Miss Universe?

No creo que la coherencia signifique que todas deban verse iguales. Cada candidata tiene su propia identidad, tono de piel, estructura facial y textura de cabello. Mi trabajo será crear una estética sofisticada y global, pero permitiendo que cada mujer siga siendo ella misma.

- ¿Qué tendencias de cabello y belleza marcarán esta edición del certamen? ¿Qué importancia tendrá el cabello en la narrativa visual?

Vamos a ver mucha textura, movimiento y luminosidad. En el maquillaje, quiero piel fresca y saludable, en el cabello, looks glamorosos, pero con vida, no rígidos. El cabello será fundamental porque también cuenta la historia y la personalidad de cada candidata.

- ¿Hay alguna candidata en especial o algún tipo de belleza con la que te emociona trabajar en esta edición? ¿Cuáles son tus favoritas?

Para mí, todas son favoritas. No llego pensando en una candidata específica, sino con la intención de conocer a cada mujer y descubrir qué la hace especial. A todas quiero llevarles lo mejor de mí.

- ¿Hay alguna regla que una candidata debería tener presente para evitar que un cambio de imagen opaque su personalidad?

Nunca debes permitir que la belleza se convierta en un disfraz. Un cambio de imagen debe potenciarte, no borrarte. Cuando una mujer se mira al espejo después de un buen maquillaje o peinado, debe seguir reconociéndose.

- ¿Existe algún cambio en la manera en que hoy se entiende la belleza frente a lo que ocurría cuando iniciaste tu carrera?

Muchísimo. Cuando comencé, se buscaba una piel muy cubierta y completamente mate. Yo siempre defendí una piel más fresca y luminosa, aunque en aquel momento muchos me decían que se veía demasiado brillante. Hoy hablamos constantemente de glow (brillo) y de piel saludable. Me da satisfacción haber creído desde el principio en una belleza más natural.

- ¿Cómo anticipas que será la experiencia de trabajar con candidatas de culturas y países con conceptos de belleza tan diferentes?

Es precisamente una de las cosas que más me entusiasman. Durante años he trabajado en cine y televisión con diferentes texturas de cabello, pelucas y técnicas de caracterización, y eso me enseñó que no existe una sola forma de trabajar la belleza. En Miss Universe quiero respetar esa diversidad y encontrar lo mejor de cada candidata.

- Has trabajado con artistas como Beyoncé, Shakira, Charlize Theron, Anne Hathaway o Alicia Keys. ¿Qué has aprendido trabajando con celebridades que ahora te servirá para preparar una candidata de Miss Universe?

He aprendido que detrás de cualquier celebridad hay un ser humano. Cuando alguien se sienta en mi silla, para mí lo más importante es escucharla, entenderla y hacerla sentir segura. La fama no cambia mi manera de trabajar, siempre pongo la misma pasión y dedicación.

- ¿Qué características buscas en un equipo de belleza que debe trabajar bajo la presión y el ritmo de un certamen internacional?

Profesionalismo, puntualidad, responsabilidad y, sobre todo, buena energía. En un proyecto de esta magnitud necesitas un equipo talentoso, pero también empático y respetuoso. He aprendido en el cine que los grandes resultados siempre son producto de un gran equipo.

- Además de la creatividad, tu propuesta para Miss Universe contempla alianzas con marcas profesionales de belleza. ¿Cómo pueden estas colaboraciones elevar la experiencia de las candidatas y el nivel del certamen?

Una buena alianza tiene que estar basada en calidad y resultados. Después de tantos años trabajando con diferentes productos, también desarrollé mi propia línea capilar, UBe Beauty, a partir de necesidades que he visto directamente en mi trabajo. Esa experiencia me ha enseñado que un producto profesional tiene que funcionar realmente y responder a las necesidades de cada tipo de cabello.

- ¿Qué papel crees que debe desempeñar la industria de la belleza en el empoderamiento de las mujeres que participan en Miss Universe?

La belleza debe ayudar a una mujer a sentirse más segura de quién es, no convencerla de que tiene que convertirse en otra persona. Cuando intentamos que todas tengan el mismo cabello, maquillaje o imagen, perdemos la individualidad. Para mí, empoderar a través de la belleza significa darle herramientas para expresar quién es.

- Tres tips (consejos) de cabello y maquillaje que toda mujer debe tomar en cuenta.

Primero, conoce tu cabello, su textura, densidad y necesidades. Segundo, conoce tu piel y aprende a prepararla antes del maquillaje. Y tercero, aprende a leer los ingredientes de los productos que utilizas. Y agregaría algo fundamental, no sigas una tendencia simplemente porque está de moda. La mejor belleza es aquella que te permite verte espectacular sin dejar de sentirte tú misma.

Para conocer más acerca del trabajo de Emilio Uribe, visita su perfil en Instagram @emiliouribebeauty