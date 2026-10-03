Santiago Abascal, líder de VOX y de Patriots Europa: "La Hispanidad es una gran obra de la que todos somos responsables"

Con motivo del Día de la Hispanidad, esta conversación con Santiago Abascal, líder del partido VOX en España, aborda el significado histórico, cultural y político de una fecha que continúa generando expectativas en España y en el mundo hispano, comprendido el de Estados Unidos. Santiago Abascal, presidente de VOX y figura destacada de Patriots Europa, responde a mis preguntas sobre la verdad histórica, la lengua española, Iberoamérica, la inmigración, Cuba y los desafíos que, a su juicio, afronta Occidente en la actualidad. Amigo de los Presos Plantados, y particularmente de Ángel de Fana, así como admirador de los patriotas cubanos, Santiago Abascal significa mucho para los españoles y para mí; primero, es la esperanza para una España viva, libre de totalitarismos, separatismos y comunismo; y segundo, es un gran defensor de la libertad de Cuba. Además de considerarlo un gran amigo, lo valoro desde el año 2017, en que lo conocí, como un hermano de lucha.

Zoé Valdés - ¿Qué significado debería tener para cualquier hispano el Día de la Hispanidad? No es una pregunta inocente, aunque lo parezca: como sabe, son fechas que los islamocomunistas ignoran y hasta prohíben.

Santiago Abascal - Es el día que nos recuerda que tenemos las mismas raíces, las que han dado forma a nuestras sociedades y a nuestras naciones a ambos lados del Atlántico. Muchos odian nuestras raíces, algunos porque se odian a sí mismos y su propia historia. La Hispanidad es un dique frente a la ingeniería social y frente a todas las corrientes liberticidas.

ZV - ¿Cómo cree que ha evolucionado el significado de esta celebración desde la fundación del partido que usted preside, VOX, en España?

SA - Desde VOX y desde la Fundación Disenso hemos dado mucha importancia a Iberoamérica, como es bien sabido. Hemos contribuido a la cooperación en ambos lados del Atlántico para hacer frente a quienes quieren destruir todo lo que nos une. Porque eso es lo que nos protege.

Hoy hay cada vez más gobiernos con objetivos claros como la libertad, la prosperidad y la soberanía de sus naciones. El tiempo de derribar monumentos y tergiversar la historia está llegando a su fin. Pero no podemos relajarnos bajo ningún concepto. Las fuerzas socialistas y comunistas siguen al acecho. Traen pobreza falsean la historia de hace cinco siglos para justificar la miseria que ellas mismas provocan.

ZV - ¿Qué impacto cultural tuvo la expansión de la lengua española en distintos continentes, y cuáles serían las expectativas mirando al futuro?

SA - Nuestra lengua común ha sido el vehículo por el que se ha trasladado la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Es decir, ha sido el vehículo de la civilización a la que pertenecemos.

El futuro es prometedor. Somos una comunidad de más de 500 millones de personas, con capacidad de generar riqueza y con una influencia cada vez mayor en el mundo. Lo que no puede faltar es ambición. Y orgullo.

ZV - ¿Qué aspectos de la diversidad cultural del mundo hispano deberían destacarse hoy para contrarrestar los vicios de la leyenda negra y el wokismo, y por fin librar la batalla cultural por la verdad y el rigor histórico?

SA - Para hacer frente al wokismo y a los mantras de la leyenda negra no hace falta otra cosa que la verdad. Y la verdad es que España no exterminó: se mezcló, fundó ciudades, universidades y hospitales. Y de aquella gesta sin parangón en la historia debemos estar orgullosos todos, porque hay que estar orgullosos de las propias raíces.

Esa es la mejor refutación de la leyenda negra.

Cada cual tiene su opinión, por supuesto, pero la tarea política consiste en garantizar la libertad de cátedra y de expresión, hoy amenazadas en países como España. Y en despreciar a los que quieren sembrar odio entre pueblos hermanos.

ZV - ¿Cuáles son los principales debates históricos en torno al 12 de octubre en la actualidad en España? ¿Existen seriamente esos debates? Tengo la impresión de que solo VOX los promueve, mediante la Fundación Disenso y el Foro Madrid.

SA - No existe un debate. Existe un intento deliberado de criminalizar nuestra historia y a nuestros referentes, que han configurado el mapa y la identidad de lo que somos. Hay un ataque a España y a todo lo que representa, impulsado incluso desde nuestras propias instituciones mediante políticas sectarias, socialistas y comunistas, que viven de la división y del enfrentamiento.

Este disparate, además de una demostración de ignorancia sin igual, retrata a un Gobierno socialista corrupto y criminal cuyo objetivo es desnacionalizar España.

La Fundación Disenso ha denunciado los constantes intentos de borrar nuestra historia. Al mismo tiempo, ha reivindicado y traído al presente las efemérides de nuestros héroes y de nuestros episodios nacionales. Lo hacemos convencidos de que es necesario preservar nuestro legado para enfrentar el futuro.

ZV - El mundo ha reconocido la invasión de Ceuta, que yo calificaría de entrega de Ceuta a Marruecos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Usted, a la cabeza de VOX, ha sido de los más activos denunciando esta traición. ¿Podría explicar este fenómeno islamosocialista?

SA - Marruecos reclama ahora la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Pero la realidad es que son ciudades españolas mucho antes de que Marruecos existiera como país. Y así lo reconoce Marruecos en el tratado de Wad Ras.

Pero ahora han visto al frente del Gobierno de España a un sátrapa dispuesto a entregar el territorio de todos. Además, es bastante evidente que Sánchez está coaccionado por Marruecos. aunque no sepamos con qué. Es público que el teléfono de Pedro Sánchez fue infectado con Pegasus, un instrumento de espionaje… y teniendo en cuenta la red de corrupción criminal que rodea a Sánchez (su esposa, su hermano, su amigo Zapatero, sus colaboradores más íntimos …) es fácil entender que los secretos de Sánchez le hacen vulnerable al chantaje.

En cuanto a la evidente alianza entre el socialismo y el islamismo, es una alianza que viene de lejos. La izquierda wokista y globalista odia a occidente. Odia todo lo que somos. Y por eso está dispuesto a aliarse con los más crueles terrorismos o tiranías.

La izquierda se ha convertido en la quinta columna del islamismo más radical en Europa. Han abandonado a los trabajadores y se han entregado a los ayatolás… entre otras cosas, porque los trabajadores ya no les creen.

ZV – AfD (Alternativa para Alemania), partido liderado por Alice Weidel gana en Alemania limpiamente, es muy probable que Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, sea la próxima presidenta de Francia a la cabeza de su partido, y VOX no deja de subir en las encuestas, a punto de tumbar al PSOE. Me gustaría que los lectores conocieran sus comentarios al respecto. Y me agradaría saber, porque estoy segura de que ese momento llegará, qué haría usted contra estas invasiones masivas cuyo proyecto es acabar con Occidente. Se han escrito numerosos libros sobre ello, desde los de Douglas Murray hasta "Dios o nada", del cardenal Sarah, que, por cierto, es muy buen amigo suyo.

SA - Europa está despertando. Los patriotas avanzan en Alemania, en Francia y en España porque cada vez más ciudadanos entienden la gravedad del momento histórico. No nos estamos jugando la aplicación de unas u otras medidas económicas. Nos estamos jugando nuestra propia existencia como pueblos. Y quizá nuestra propia existencia como civilización.

La inmigración ilegal masiva, patrocinada por globalistas occidentales, es protagonizada por islamistas que sueñan con imponer la ley de la Sharia.

De hecho, ya la han impuesto en muchos barrios de grandes ciudades, hoy irreconocibles, y muy peligrosos, especialmente para las mujeres.

No faltan soluciones. Falta voluntad para revertir la invasión.

Lo primero es acabar con el efecto llamada, que se alimenta de discursos buenistas y de ayudas que pagan los demás españoles. Hay que proteger la frontera con el Ejército y perseguir a las mafias que operan en el Mediterráneo, a quienes las financian y a las oenegés que colaboran con ellas. Hay que iniciar la remigración de quienes están en España ilegalmente, delinquen o viven del esfuerzo ajeno, y dejar de premiar a quienes entran en nuestro país saltándose la ley. Y hay que sancionar a los países que no frenen estas prácticas o que atenten contra nuestra soberanía, porque nuestra frontera, además de española, es la frontera sur de Europa.

Es, en definitiva, puro sentido común. Las naciones tienen derecho a decidir qué inmigración quieren, cuándo y cómo. Lamentablemente, décadas de gobiernos del PP y del PSOE, y de sus socios en Europa, han fomentado la inmigración ilegal, ya sea con regularizaciones masivas o con el abandono de nuestras fronteras.

ZV - Los jóvenes españoles, las mujeres y los homosexuales se han volcado con VOX. ¿Por qué cree que sucede justo en este momento?

SA - Hay una generación que no puede comprar una casa, que paga impuestos abusivos y a la que se ha negado un futuro.

El poder les ha ignorado y les está sustituyendo. En los últimos cinco años han entrado 5 millones de personas en España.

Nos han construido apenas más casas, ni más hospitales, ni hay más policías… y las ayudas sociales son para los que llegan en vez de para los españoles que necesitan.

Esa generación ha dejado de creerse los discursos de la oligarquía.

Nosotros no clasificamos a las personas por su condición. Los problemas de los españoles son los mismos: la inseguridad, el acceso a la vivienda, el empobrecimiento generalizado, la sobrerregulación… VOX no ofrece soluciones a la carta. Ofrece un proyecto nacional para todos los españoles.

ZV - Usted jamás se olvida de Cuba (los cubanos se lo agradecemos), porque ha sido en los últimos tiempos el político más claro frente a la tiranía castro-comunista. ¿Podría darnos alguna esperanza de una Cuba libre, que algún día tendrá que serlo? ¿Cómo ve la acción del presidente Trump respecto a la isla y su posible liberación?

SA - Quiero ver pronto una Cuba libre. Espero que la administración Trump ayude con ello, pero no le niego mi vergüenza, al saber que el gobierno español, durante mucho tiempo y todavía ahora, apoya al régimen que oprime a los cubanos.

Incluso La Unión Europea mantiene vigente el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, que nutre con millones al régimen criminal.

Lo que sí le puedo garantizar es que, allí donde está VOX, ya sea en Europa, el Gobierno nacional, regional o local, se van a tomar todas las medidas necesarias para denunciar y acorralar a la tiranía que sufre vuestro pueblo.

ZV - Por último, ¿un mensaje a los lectores de Diario Las Américas, entre los que hay también numerosos hispanos en Estados Unidos?

SA - Todo mi respeto y mi admiración para ellos, que tanto nos apoyan y con los que tanto compartimos. La Hispanidad es una gran obra de la que todos somos herederos y por lo tanto responsables. Un hecho histórico inigualable que debemos cuidar y proteger frente a quienes quieren arrebatarnos lo que nos une. Las raíces son el futuro. Cuidémoslas juntos.