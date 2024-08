Marco Rubio emplaza a militares venezolanos: "¿Quieren ser la marioneta de una dictadura?"

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio señaló que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron avaladas por el Centro Carter, invitado como observador internacional por el chavismo, por lo que no pueden ser consideradas democráticas, sobre todo porque el poder electoral no ha publicado las actas de votación. De esta manera, la oposición tiene “el suficiente material para demostrar que, sin lugar a duda, el ganador de las elecciones, por un margen irreversible, es Edmundo González”.