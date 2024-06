Marielis Ramos: De estar al borde de la muerte a cumplir un sueño

Pero su éxito como joven empresaria no llega de la noche a la mañana. Un accidente y la traumática recuperación dieron paso a esa nueva Marielis, una que nunca imaginó. En 2013, con solo 19 años y estudiando la carrera de Medicina, Marielis sufrió un grave accidente de auto que la dejó postrada en cama por alrededor de un año.

El vehículo en que viajaban Marielis y otros jóvenes perdió el control e impactó un poste eléctrico. A Marielis la pudieron sacar del auto antes de que este se incendiara.

“A veces tenemos planes, y Dios tiene unos tan diferentes… Pero nos aferramos a ese que queremos”, afirmó Marielis, cuya frase recuerda en parte la filosofía del prominente psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto: “Lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino más bien lo que la vida espera de nosotros”.

Desde niña, Marielis quería ser cirujana plástica: “Llegaba a mi casa del colegio a ver Discovery Home & Health. Luego acontece el accidente automovilístico y me hace cambiar las perspectivas”.

Tras una larga recuperación que requirió un año de estar en cama, los médicos se sorprendieron cuando ella logró levantarse y caminar.

“Algunos, que sí son creyentes, dijeron ‘eso es un milagro’. Pero más que nada fue la perseverancia. Me daban terapia todos los días durante un año, hasta los domingos, no tuve un solo día de descanso. Y era algo que solo de acordarme me duele. Pasé por 12 cirugías mientras estaba hospitalizada, y después fueron otras, pero ellos me vieron casi moribunda”, apuntó.

Agradeció en especial “al médico principal que me hizo alrededor de 7 cirugías. Hoy en día tengo mucho contacto con él porque, después de Dios, gracias a él estoy caminando”.

Marielis no pudo regresar a la Medicina por secuelas del accidente como la imposibilidad de estar mucho tiempo de pie. Pero declaró que este suceso implicó “no solamente el tema de la recuperación, sino ver lo que surge después de eso, una empresa, una marca”.

Convalecencia y creatividad

“Cuando estamos atravesando las circunstancias más difíciles de nuestra vida hay una lucecita que llega. En mi caso, me sentía frustrada, estaba atravesando una fuerte depresión”, señaló Marielis.

Tras meses llevando un collarín ortopédico su cabello se enredó tanto que tuvieron que cortarlo. Esto la derrumbó, pero a la vez la motivó a buscar el modo de que su cabello creciera más rápido.

“Comienzo a hacer mezclas desde la cama. Mi mamá me llevaba los ingredientes y era una manera de entretenerme. Jamás se me ocurrió que iba a vivir de eso en algún momento o que iba a ser una fuente de ingresos. Lo hacía para que me funcionara”, aseguró Marielis, que usó consejos de su abuela para hacer sus productos. De hecho, por la habilidad de crear belleza a partir de un trauma, le han llamado ‘la Frida Kahlo dominicana’.

Siendo de un pueblo, era común que la casa estuviera llena de vecinos. “Yo le regalaba muestras a todos. La voz se fue corriendo, más personas venían a preguntar, y por ahí empezó todo. Luego iba con el andador en la cocina, y usaba la licuadora de mi mamá”, contó entre risas.

“Fue una experiencia que me cambió la vida para siempre, porque me desconectaba, me hacía sentir viva, útil”, subrayó Marielis, que necesitaba ayuda para absolutamente todo, incluso limpiarse.

El éxito de su producto a nivel local fue creciendo hasta convertirse en una marca internacional: “Ver cómo inició todo y dónde está hoy, para la gloria y gracia de Dios, eso que empezó en el momento más difícil de mi vida, es maravilloso”.

Embed - Marielis Ramos on Instagram: "Felices 9 años HAIR PLUS “Sentía que mis sueños eran muy grande para mi, pero NUNCA han sido muy grandes para Dios”. Antes que nada Quiero agradecer a USTEDES MIS CLIENTAS, sin ustedes estos 9 años nunca hubieran sido tan maravillosamente increíbles. Por ustedes hemos llegado a países, rincones y lugares que jamas creímos posible llegar. Gracias por apoyar nuestros sueños, por creer en hair Plus y ayudarnos a crecer. Este video lo hice con un nudo en la garganta llena de emoción y de Agradecimiento hacia Dios, pero sobre todo demostrando con hechos que todo en esta vida es un proceso, que NADA OCURRE DE LA NOCHE A LA MAÑANA. Por favor, Encárgate de sembrar y regar que Dios te Dara el crecimiento. Muchas veces tenemos tanto miedo a tomar una decision incorrecta que no tomamos ninguna pero sabes algo; La indecision ya es una decisión. Que nada te haga perder tu norte, que los golpes de la vida y los NO, no puedan detenerte, que tu pareja te eleve y se convierta en tu aliado, y sobre todo que nunca cambies la esencia de lo que te llevo a estar donde estas. GRACIAS GRACIAS GRACIAS . Ps. El mes que viene celebraremos como la marca merece ." View this post on Instagram A post shared by Marielis Ramos (@marielisramoss)

Retos y gratitud

“El primer obstáculo era yo misma, con el miedo a fallar. Nunca había despegado mis alas, por así decirlo, vivía en casa de mis padres, no era independiente. Entonces independizarme y hablar con clientes me frenaba. Segundo, mi edad, pues la empresa empezó cuando yo tenía 20 años, y mucha gente ponía en duda la capacidad o eficacia del producto porque me veían muy joven. Y obviamente el tema de la permisología”, planteó.

“Los obstáculos principales somos nosotras mismas”, enfatizó, “pues a veces dudamos de lo que podemos lograr, de que merecemos algo. La duda, el miedo, no creernos capaces, es el freno principal para cualquier mujer que quiere emprender. Vi esto como una recompensa de Dios. Nunca dejé de agradecerle a Dios, antes de que llegara mi empresa, me sentía agradecida de estar viva”.

La dominicana Marielis Ramos. Cortesía de la entrevistada Tras un terrible accidente, Marielis Ramos superó las expectativas y fundó un emprendimiento que hoy le llena de satisfacción. Cortesía de la entrevistada

“Gracias a Dios cuento con una familia maravillosa que desde el día uno, y hoy en día, han pasado 10 años y Hair Plus es una empresa familiar, todos mis primos, tíos, mi padrino, laboran con nosotros”, apuntó Marielis, que realizó estudios de Química Cosmética.

Su padre fue especial en este camino: “Él llegaba de su trabajo con saco y corbata e iba a todos los lados a buscarme aloe vera. Llegaba con su camisa remangada y con sacos de aloe vera”.

Y un año y medio después llegó su esposo a su vida, “lo cual ha sido una ayuda idónea, me ha impulsado y motivado más a salir de ese caparazón”.

Desde hace 4 años Marielis se estableció en el sur de Florida para expandir su negocio. Su marca ya está en 29 países. La revista Hola la incluyó en la lista de 25 Mujeres Powerhouse; la revista Forbes la ubicó entre las 25 mujeres más poderosas de República Dominicana. En 2022 fue incluida entre las 25 Mujeres Latinas más Poderosas de la revista People en Español. Y también recibió la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana de manos del presidente Luis Abinader y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.

Embed - Marielis Ramos on Instagram: "WOWWW! Acabo de recibir LA MEDALLA AL MERITO de la mujer dominicana de la mano del presidente de nuestro Pais y de nuestra ministra de la mujer ! @presidenciard @mmujerrd Que HONOOR! Que emoción, que ORGULLO!!!!! Ser un ejemplo en mi propio país y ser reconocida a tan corta edad con una medalla TAN valiosa e importante, me deja sin palabras, sobre todo cuando el promedio de ganadoras de mi edad es sumamente bajito. Gracias Dios mio TODA LA GLORIA ES PARA TI , gracias gracias gracias padre, me abres puertas que nunca imagine que se abrirían. Sin mis alas esto jamas sería posible mi esposo y mi familia . Mamiiiiii lo logramos una vez masssssssss ." View this post on Instagram A post shared by Marielis Ramos (@marielisramoss)

¿Qué siente Marielis Ramos al estar en este punto? “La satisfacción de no haberme rendido, de nunca haber tirado la toalla, a pesar de que hubo muchos días grises, y todavía los hay. Me he mantenido dando mi mejor sonrisa, mi mejor servicio, y echándole todas las ganas y todo mi amor”.

Claves para cuidar el cabello

Lo negativo: “El enemigo principal es el estrés. Segundo, el agua con la que nos lavamos el cabello. Por ejemplo, en Florida el agua de la llave está en el top 5 del agua más dañina. Es muy importante que traten de colocar un filtro, porque a veces tienes caída, caspa, y no sabes por qué es, y es muy probable. Otra cosa que influye es la alimentación, por ejemplo, la vida es muy rápida y muchas veces cambiamos de alimentación, eso puede causar caída. Una de las dietas que causan más caída es la dieta keto. También están otros factores internos, como desorden hormonal, si sufres de ovarios poliquísticos, si tienes algún déficit de hierro, zinc, alguna vitamina”.

Lo positivo: “Antes de recomendar un producto, siempre lava tu cabello con agua fría o a temperatura, nunca con agua caliente, que abre la cutícula, lo que causa resequedad de tu hebra. Otra cosa es tomar jugos verdes, mucha agua, que ayuda bastante a que tu cabello se vea más saludable y se quiebre menos. Lo tercero es tratar de evitar las planchas o herramientas de calor directo”.

Puede conocer más sobre Marielis Ramos en su cuenta de Instagram.