Estilista aconseja cómo proteger el cabello en el verano

Todo comenzó con un peine

Como un juego, así inició la pasión de Ana Vigil por el estilismo: “De niña, cuando yo tenía unos 7 años, a mi casa venían muchas mujeres, que iban con sus esposos, porque mi papá era mecánico. Yo me iba escondida al cuarto, cogía un peine y en lo que mi mamá hacía el café yo llegaba con el peine y si había una mujer con el cabello largo, allá iba a peinarla. Siempre tuve esa inclinación”.

Más tarde, una peluquera amiga de su familia le enseñó los pormenores de una profesión que la ha acompañado siempre, y que le permite sentirse realizada haciendo felices a otras mujeres.

En sus archivos guarda con cariño una foto suya a los 17 años. “Eso fue en la peluquería de mi pueblo, San Luis. En el pueblo la mayoría se hacía el cabello conmigo. La peluquería El Arte, así se llamaba; ya ni existe”, recordó con nostalgia.

La estilista cubana Ana Vigil. Foto/Cortesía:Ana La estilista cubana Ana Vigil a los 17 años, en una peluquería en Pinar del Río, Cuba. Foto/Cortesía: Ana Vigil

“Mi familia me apoyó siempre”, enfatizó Ana, que contó desde el primer momento con el respaldo de su madre y su padre. De su padre aprendió “tantas cosas que sería una lista enorme”. Lo describió como “un hombre muy versátil, muy inteligente. Me dio siempre muy buenos consejos, fue muy buen guía, para mí y para mis otros hermanos”.

Cachet Beauty Salon: un sueño hecho realidad

“Cuando llegué a este maravilloso país saqué mi licencia, estudié en La Belle Beauty Academy y me gradué como estilista”, apuntó Ana.

El inicio fue duro, admitió. “No conoces a nadie, no tienes clientes, y el mundo de la peluquería es muy competitivo. Tuve que ir escalando, creciendo mi clientela. Con ayuda de mi hija más pequeña [Rosangela Rivera] montamos este negocio; y mi otra hija [Roxana Rivera], también es estilista y trabaja conmigo”, constató.

La estilista cubana Ana Vigil. Foto/Cortesía: Ivette Franco La estilista cubana Ana Vigil y su equipo en Cachet Beauty Salon. Foto/Cortesía: Ivette Franco

“Fue un sueño”, confesó Ana sobre el nombre de su local, Cachet Beauty Salon, ubicado en Coral Gables. “Mi hija pequeña me decía: ‘mami, cuando logres tener el negocio, Cachet es un nombre tan lindo’. Lo veo como un sinónimo de elegancia, de buen gusto. Esa es la idea de nosotros: tratamos de ser perfeccionistas”.

Hace solo 7 meses de su inauguración y Ana, junto a su equipo, no pierde de vista cada detalle: “Ahora hay que echarle pilas, ponerle mucha dedicación”.

Tendencias en cabello y uñas

Como expuso Ana, Cachet tiene servicio completo de peluquería para mujer: color, balayage [barrido, en francés], highlights [iluminaciones], cortes modernos, secado, tratamientos alisadores, tratamientos anti frizz. A eso se suman manicure y pedicure.

“Soy amante de los bobs”, dijo la estilista, que de hecho lleva un bob corto en tono rojizo. “Este corte no pasa de moda”, zanjó.

En torno al color, planteó que el balayage “tampoco pasa de moda: este va difuminando el color y se va perdiendo a las puntas más claras. Ya el efecto ombre quedó atrás”.

También destacó “la morena iluminada”, que es un balayage, “pero no con tanto nivel de aclaración, menos decoloración, son unas ligeras luces, algo más sutil. Se usan los contornos más iluminados, los money pieces están muy de moda”.

Con respecto al color: “Los tonos cobrizos, o copper, están muy de moda. Y los highlights también, pero se está tratando de que no sean tan marcados, sino que queden más difuminados. Lo principal es enmarcar el rostro”.

La estilista cubana Ana Vigil. Foto/Cortesía: Ivette Franco Ana Vigil busca que sus clientas salgan satisfechas. Foto/Cortesía: Ivette Franco

Hablando de las uñas, mencionó el rubber, que hace aproximadamente un año y medio se dio a conocer y se ha hecho popular.

“Lo más demandado ahora, en mi salón, es el rubber. La manicurista te prepara la uña y te aplica este producto. Con un pincel te va nivelando la uña, y ese esmalte no permite que tu uña se parta, se agriete o se seque. Mis uñas de hecho han crecido mucho con el rubber. Es el producto estrella, más demandado que las uñas acrílicas”.

Sobre estas últimas, dijo que “se están llevando más naturales. Esos diseños más cargados han ido quedando un poco atrás”. De los colores, además de los tonos marfil, es muy popular el Funny Bunny, “que es de blanco hueso a rosado muy claro”.

Otros estilos que ganan popularidad son las uñas ojos de gato, “con un efecto tornasolado y en tres dimensiones”, y el efecto espejo, en el que literalmente la uña se convierte en un espejo gracias a un esmalte especial. Asimismo, mencionó la moda coquette, “muy trending en redes sociales, que son los lazos en las uñas”.

Consejos para el verano

“Si vas a ir a la playa, lo primero es protegerte el cabello”, explicó la estilista. “Si vas al mar, ponerte un leave in conditioner; hay muchos aceites protectores, o cremas protectoras para evitar el daño del sol en el cabello”, sumó.

No solo en la playa: “El cabello se expone mucho al sol también en la piscina, por eso hay que usar mascarillas hidratantes para protegerte del sol y del cloro”.

Y cuando finalice el verano, recomienda “un corte de puntas”. En ese sentido, contó que “ahora se está usando mucho el corte mariposa, que es en capas, de mucho movimiento, y te ayuda a sanar las puntas, está muy trending. Después que pase el verano, que fuiste a la playa, a la piscina, un corte mariposa sería ideal”.

El placer del trabajo bien hecho

“Me siento muy completa, porque mi mayor satisfacción es que una clienta se vaya contenta”, admitió Ana Vigil. Y añadió: “Todo mi equipo da lo mejor de sí para que ellas se vayan bien complacidas”.

Para Ana el salón es su segunda casa:

“Yo entro muy temprano, siempre he sido así, muy dedicada a mi trabajo. Trato de planificar las citas y por lo general salgo tarde, he tenido noches de irme a la 1 de la mañana. Pero yo soy feliz en la peluquería. Amo mi trabajo en la peluquería, me entrego”. “Yo entro muy temprano, siempre he sido así, muy dedicada a mi trabajo. Trato de planificar las citas y por lo general salgo tarde, he tenido noches de irme a la 1 de la mañana. Pero yo soy feliz en la peluquería. Amo mi trabajo en la peluquería, me entrego”.

La diseñadora francesa Coco Chanel dijo que “una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida”. Y el efecto tiene dos capas, la externa y la interna. Como reconoció Ana, “la mujer se siente segura cuando está bien arreglada, cuando podemos crearle un look que va con ella, con su personalidad”.

Satisfecha con el resultado de su esfuerzo, a aquellas personas que quieren crear su negocio, recomienda ser perseverante y “prepararse mucho para poder lograr las cosas. No es solo tener la clientela, sino tener las herramientas, los conocimientos. Lucha mucho, además de complacer al cliente”.

“Hay que tener buen oído, sentarse y escuchar a la persona, hacer la consulta, interpretar lo que necesita para que se vaya complacida”, acotó.

Puede conocer más sobre el trabajo de Ana Vigil en Instagram y en su página web: cachetbeautysalon.com

4237 W Flagler St, Coral Gables, FL 33134. 786-237-9149