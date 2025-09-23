martes 23  de  septiembre 2025
Martes con hasta 70% de probabilidades de lluvias en el sur de Florida

Con este escenario, el inicio del otoño combina factores típicos de la estación —como la disminución gradual de temperaturas y la reducción de horas de luz— con la permanencia de riesgos propios del Caribe y el Atlántico

Personas se protegen de la lluvia en Miami, Florida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

“A partir de ahora pudiésemos estar viendo un acortamiento en la duración de los días y también una disminución gradual de las temperaturas”, explicó.

Para el tiempo local, Finalé advirtió que la semana arranca con alto potencial de lluvias. “Durante las tardes del lunes y martes las probabilidades estarán entre un 60% y 70%”, precisó. A partir del miércoles la situación mostrará una ligera mejoría, aunque la probabilidad de precipitaciones seguirá elevada, “quedándose aún entre un 40% y un 50% para el resto de la semana”, señaló.

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo indicó que los valores se mantendrán en los altos 80 grados Fahrenheit, superiores en las localidades de la costa del Golfo.

El panorama tropical también fue abordado en su reporte. “Tenemos a Gabriel como huracán muy próximo al sureste de las Bermudas, moviéndose hacia el oeste-noroeste, pero no ofrece peligro para nuestra área”, afirmó Finalé. Además, destacó la presencia de dos ondas tropicales en el Atlántico, que avanzan en la misma dirección. Si bien por ahora no representan amenaza directa, aclaró que es necesario hacerles seguimiento.

Finalé insistió en la importancia de la prevención durante esta época del año. “Recuerden, estamos en plena temporada ciclónica y tenemos que seguir preparados e informados”, subrayó.

