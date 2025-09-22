Nuevo pago del Seguro Social de este miércoles 24 de septiembre: ¿Quiénes lo recibirán?

MIAMI.- El último pago de septiembre del Seguro Social en Estados Unidos está a punto de llegar. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que este miércoles, 24 de septiembre, corresponde el turno a un grupo específico de beneficiarios, quienes verán reflejado en sus cuentas el depósito mensual que forma parte de este programa clave para millones de jubilados y personas con discapacidad en todo el país.

Cada mes, la SSA distribuye millones de pagos bajo tres modalidades: Seguro de Retiro, Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Para garantizar que la distribución sea ordenada, la agencia utiliza un calendario basado en la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

BENEFICIOS Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

Según el cronograma, quienes nacieron entre el 1 y el 10 reciben sus pagos el segundo miércoles del mes, los nacidos del 11 al 20 el tercero, y los nacidos entre el 21 y el 31 el cuarto y último miércoles. Mientras que los jubilados que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997, así como los beneficiarios del SSI, obtienen el dinero los primeros días de cada mes sin importar su fecha de nacimiento.

¿Quiénes reciben este miércoles el Seguro Social?

De acuerdo con el calendario de la SSA, este 24 de septiembre corresponde el pago a los jubilados y beneficiarios que nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes. El monto promedio para este grupo ronda los 2,000 dólares mensuales, específicamente 1,976 para individuos. En el caso de parejas que hacen declaración en conjunto, el promedio asciende a 3,089 Dólares.

No obstante, la cantidad exacta depende de factores como el historial laboral, el salario percibido, los años de contribución al Seguro Social y la edad en la que cada persona solicitó sus beneficios.

Montos y ajustes por inflación

Actualmente, los pagos están indexados a la inflación mediante el Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés). Para 2025, el promedio se mantiene en 1,976 dólares para trabajadores jubilados y 967 dólares para beneficiarios del SSI. De cara a 2026, analistas de The Senior Citizens League (TSCL) estiman un aumento de entre 2,7% y 2,8%, aunque la cifra oficial será anunciada en octubre.

Con este mecanismo, la SSA busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento en el costo de vida, un factor especialmente relevante para adultos mayores y personas con ingresos fijos.

En este sentido, este 24 de septiembre será un día importante para miles de jubilados que nacieron entre el 21 y 31, quienes podrán disponer de su pago mensual. La SSA recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus depósitos y, en caso de retrasos, comunicarse directamente con la agencia o revisar su cuenta en línea.

FUENTE: Con información de Marca USA y AS.com