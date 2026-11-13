viernes 13  de  noviembre 2026
AVISO

MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

El plan de contingencia contempla refuerzos de seguridad en reserva y una mayor disponibilidad del personal de emergencia

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026.&nbsp;

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 

Carlos A Cabrera/DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI-. El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) pidió este viernes 13 de noviembre a los pasajeros que no se dirijan a sus instalaciones sin confirmar directamente con su aerolínea que el vuelo está operativo y recibir instrucciones actualizadas, ante una falla nacional del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según el comunicado, la interrupción comenzó poco antes de las 4 p. m. y, al momento de emitirse el aviso, la mayoría de los despegues permanecían suspendidos.

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Los viajeros deben consultar los sitios web o las aplicaciones móviles de las compañías para conocer posibles cambios y las alternativas de reprogramación. El llamado a posponer el traslado también se transmite por los canales de comunicación del aeropuerto.

La administración aeroportuaria trabaja con las aerolíneas y los organismos de seguridad para asistir a los afectados, ofrecer información clara y preservar su capacidad operativa.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade, junto con el personal encargado de la vigilancia, supervisa las demoras y los cambios de reservas. Hay recursos adicionales en espera para intervenir si fuera necesario controlar aglomeraciones.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) extendió la cobertura de las unidades móviles de respuesta a emergencias en la terminal y las salas de embarque, con personal disponible más allá del horario habitual.

Los equipos siguen activos y preparados para adaptar sus recursos según evolucionen las condiciones, con prioridad en la protección de los usuarios.

El documento no precisa una hora para levantar la restricción.

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