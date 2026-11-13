MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

MIAMI-. El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) pidió este viernes 13 de noviembre a los pasajeros que no se dirijan a sus instalaciones sin confirmar directamente con su aerolínea que el vuelo está operativo y recibir instrucciones actualizadas, ante una falla nacional del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Según el comunicado, la interrupción comenzó poco antes de las 4 p. m. y, al momento de emitirse el aviso, la mayoría de los despegues permanecían suspendidos.
Los viajeros deben consultar los sitios web o las aplicaciones móviles de las compañías para conocer posibles cambios y las alternativas de reprogramación. El llamado a posponer el traslado también se transmite por los canales de comunicación del aeropuerto.
La administración aeroportuaria trabaja con las aerolíneas y los organismos de seguridad para asistir a los afectados, ofrecer información clara y preservar su capacidad operativa.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade, junto con el personal encargado de la vigilancia, supervisa las demoras y los cambios de reservas. Hay recursos adicionales en espera para intervenir si fuera necesario controlar aglomeraciones.
El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) extendió la cobertura de las unidades móviles de respuesta a emergencias en la terminal y las salas de embarque, con personal disponible más allá del horario habitual.
Los equipos siguen activos y preparados para adaptar sus recursos según evolucionen las condiciones, con prioridad en la protección de los usuarios.
El documento no precisa una hora para levantar la restricción.