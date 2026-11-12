viernes 13  de  noviembre 2026
PREMIACIÓN

Estos son los ganadores de los Latin Grammy 2026

Rosalía, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Luis Enrique, Juanes y Daddy Yankee figuran entre los ganadores de la 27.ª edición de los Latin Grammy

La cantante española Rosalía habla tras recibir un reconocimiento durante los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos).

La cantante española Rosalía habla tras recibir un reconocimiento durante los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos).

EFE

La Academia Latina de la Grabación celebró la 27.ª edición de los Latin Grammy, que reconocen lo mejor de la música latina. En una noche cargada de emoción y diversidad sonora, tanto artistas consagrados como nuevas promesas se alzaron con los codiciados gramófonos dorados, reafirmando el impacto global de la música.

DIARIO LAS AMÉRICAS comparte la lista completa de ganadores y nominados en cada categoría:

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MÚSICA

Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy

Álbum del Año

  • “Lux”, por Rosalía - GANADOR
  • “Equilibrivm”, por Anitta
  • “Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso
  • “Taracá”, por Jorge Drexler
  • “Vendrán suaves lluvias”, por Silvina Estrada
  • “Tropicoqueta”, por Karol G
  • “Femme Fatale”, por Mon Laferte
  • “Muda”, por Carín León
  • “La vida era más corta”, por Milo J
  • “¿Dónde es el After?”, por Rawayana

Canción del Año

  • “La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia - GANADORA
  • “Coleccionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís
  • “¿Cómo se ama?”, por Jorge Drexler
  • “Dime”, por Silvana Estrada
  • “Femme Fatale”, por Mon Laferte
  • “Hasta Jesús tuvo un mal día”, por Ca7triel y Paco Amoroso con Sting
  • “Humano”, por Juanes y Vivir Quintana
  • “Mi gran amor”, por Santana con Becky G
  • “Nilo”, por Zanna
  • “Solifican12”, por Milo J

Grabación del año

  • “Niño”, por Milo J - GANADOR
  • “Ha ha”, por Ca7riel y Paco Amoroso
  • “¿Cómo se ama?”, por Jorge Drexler
  • “Dime”, por Silvana Estrada
  • “O Amor nos encontrou”, por Loulu Gilberto
  • “Colecionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís
  • “Femme Fatale”, por Mon Laferte
  • “Desde que te tengo”, por Carín León
  • “La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia
  • “Alma”, por Elena Rose

Mejor nuevo artista

  • Aria Vega - GANADORA
  • Delilah
  • Fabian
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • Maye
  • Sofía Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

  • “¿Y ahora qué +?”, por Alejandro Sanz - GANADOR
  • “KM0”, por Pablo Alborán
  • “Instrucciones para ser feliz”, por Monsieur Periné
  • “Enamorada”, por Nic
  • “Todo puede convertirse en canción”, por Debi Nova

Mejor álbum pop tradicional

  • “Yo canto 2” por Laura Pausini - GANADORA
  • “Amorío”, Esteman y Daniela Spalla
  • “Puerta abierta”, por Kany García
  • “TQ+”, por Reik
  • “Querida yo”, por Yami Safdie

Mejor canción pop

  • “La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia - GANADORA
  • “A la niña que fui”, por Kany García
  • “Amarillo”, por Joaquina
  • “Favorito”, por Nic y Raquel Sofía
  • “Melancolía”, por Mon Laferte

Mejor álbum de música urbana

  • “Más cara”, por Bad Gyal
  • “Omerta”, por J Balvin y Ryan Castro
  • “Borondo (5020 Rcrds Sessions), por Beéle
  • “Tropicoqueta”, por Karol G - GANADORA
  • “Do Not Disturb: Late Checkout”, por Young Miko

Mejor canción urbana

  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, por Bizarrap y Daddy Yankee - GANADOR
  • “Buenos términos”, por Rauw Alejandro
  • “Por si mañana no estoy”, por Omar Courtz
  • “Reliquia Do 2T”, por DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7
  • “Yo y tú”, por Beéle, Ovy On The Drums y Quevedo

Mejor canción de rap/hip hop

  • “Antisistema”, por J Noa y Trooko - GANADOR
  • “El pana Deiby”, por Akapellah
  • “Gohan y Goku”, por Arcángel
  • “Mono”, por Kase.O, OkeiFLou y Tokischa
  • “Poder”, por Feid y Lil Supa

Mejor interpretación de reguetón

  • “Verano rosa”, por Karol G y Feid - GANADORA
  • “Contrabando”, por Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow
  • “Choque”, por Bad Gyal y Chencho Corleone
  • “Una aventura”, por Ozuna
  • “Uñas afiladas”, Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor interpretación urbana

  • “Gil”, por Milo J y Trueno - GANADOR
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, por Bizarrap y Daddy Yankee
  • “La villa”, por Ryan Castro, Kapo y Gangsta
  • “Se lo juro mor”, por Feid
  • “Dile Luna”, por Karol G y Eddy Lover

Mejor álbum de música norteña

  • “Lo que me falta por llorar”, por Grupo Frontera - GANADOR
  • “El mundo es del que se anima”, por Calibre 50
  • “Gravedad”, por Duelo
  • “Mis compas Vol. 2”, por Joss Favela
  • “50/50”, por Sofi Saar

Mejor canción regional mexicana

  • “No capea”, por Xavi y Grupo Frontera - GANADOR
  • “Ese hombre es malo”, por Karol G
  • “Estamos todos”, por Intocable
  • “Ojitos bellos”, por Grupo Frontera
  • “Osadía”, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

  • “La Fernández”, por Camila Fernández - GANADORA
  • “Mi suerte es ser mexicano II”, por Pepe Aguilar
  • “La voz de mi trompeta (50 años)”, por Mariachi Sol de México de José Hernández
  • “Bandera blanca”, por Cristian Nodal

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

  • “Dosis”, por Xavi - GANADOR
  • “De parte mía”, por Kakalo
  • “Dinastía (Deluxe)”, por Peso Pluma y Tito Double P
  • “Contra todo”, por Rivs
  • “Metamorfosis”, por Yahritza y su Esencia

Mejor álbum de música tejana

  • “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, por Bobby Pulido - GANADOR
  • “Mi gran noche: Raphael en la voz de Kevin Aguilar”, por Kevin Aguilar
  • “3”, por Destiny Navaira
  • “Le seguiremos”, por Jay Perez
  • “Capítulo 8”, por Vilax

Mejor álbum de música banda

  • “Piedras a la Luna”, por Edén Muñoz - GANADOR
  • “Tequila y guaro”, por Luis Ángel “El flaco”
  • “Piratita”, por Banda Los Recoditos

Mejor álbum de música alternativa

  • “Lux (Complete Works)”, por Rosalía - GANADORA
  • “Cuerpos Vol. 1”, por Babasónicos
  • “Desde el coma”, por Bruses
  • “Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso
  • “Demian”, por Teo Planell

Mejor canción de música alternativa

  • “Ante la duda, baila”, por Jorge Drexler - GANADOR
  • “Bugambilia”, por Francisca Valenzuela
  • “El reset”, por Dante Spinetta
  • “Querida Amalia”, por Bruses
  • “1:30”, por Mon Laferte

Mejor álbum cantautor

  • “Taracá”, por Jorge Drexler - GANADOR
  • “Improviso”, por Djavan
  • “Vendrán suaves lluvias”, por Silvana Estrada
  • “Musas en mí”, por Harath Herce
  • “Femme Fatale”, por Mon Laferte

Mejor canción cantautor

  • “Dime”, por Silvana Estrada - GANADORA
  • “Generación digital”, por Joaquina
  • “Las palabras”, por Jorge Drexler
  • “Musas en mí”, por Harath Herce
  • “Temblor y réplica”, por Covi Quintana

Mejor álbum de salsa

  • “El alma en clave”, por Luis Enrique - GANADOR
  • “Invicto”, por Charlie Cruz
  • “El relevo”, por Luis Figueroa
  • “Más que palabras”, por Grupo Niche
  • “Malportada”, por Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

  • “El último disco, Vol. 1”, por Carlos Vives - GANADOR
  • “Jorgito”, por Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
  • “Vallenato Social Club”, por Gusi
  • “Corazón ausente”, por Ke Personajes
  • “El tiempo perfecto”, por Karen Lizarazo

Mejor álbum de merengue y/o bachata

  • “Chula”, por Techy - GANADOR
  • “Música para bailar”, por Fariana
  • “Todo llega”, por Manerra
  • “No era el plan”, por Gabriel Pagán
  • “Oye Eta Vaina”, por Covi Quintana

Mejor música tropical tradicional

  • “Íntimo (en vivo)”, por Gilberto Santa Rosa - GANADOR
  • “Algo nuevo de ayer”, por Dayhan Díaz
  • “Orgánico”, por Los Tri-O
  • “Eternamente Omara”, por Omara Portuondo
  • “Cualquiera se enamora”, por Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporánea

  • “Antes que el tiempo se vaya”, por Fonseca - GANADOR
  • “De amor, sueños y cantares”, por Jorge Luis Chacín
  • “Índole”, por Alex Cuba
  • “Candela”, por Greeicy
  • “Color Fania”, por Niña Pastori

Mejor álbum folclórico

  • “La vida era más corta”, por Milo J - GANADOR
  • “Concierto de gala (desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva)”, por Eva Ayllón
  • “La quinta esencia”, por Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco
  • “Cambias mi mundo”, por Lila Downs
  • “Candombe (en vivo, Teatro Solís)”, por Julieta Rada

Mejor álbum pop/rock

  • “Juanesteban”, por Juanes - GANADOR
  • “Mi año gótico”, por Emmanuel Horvilleur
  • “Tierra de nadie”, por La Vida Bohème
  • “Olas de luz”, por Draco Rosa
  • “Términos & condiciones”, por Usted Señalemelo

Mejor canción pop/rock

  • “Hasta Jesús tuvo un mal día”, por Ca7riel y Paco Amoroso con Sting - GANADOR
  • “Antes de que el mundo se acabe”, por Paty Cantú
  • “Hasta que me quede sin voz”, por Leiva
  • “Me levanté de la cama”, por Arath Herce
  • “Ratera”, por Bruses

Mejor álbum de rock

  • “Shine”, por Fito Páez - GANADOR
  • “A la mitad”, por Beta
  • “Malicia”, por Mago de Oz
  • “Ceremonia”, por 1915
  • “La frontera”, por Viniloversus

Mejor canción de rock

  • “Ego”, por The Warning - GANADOR
  • “Destruirse”, por Viniloversus
  • “Las fuerzas armadas del amor”, por Fito Páez
  • “Montserrat”, por Draco Rosa
  • “Rojo profundo”, por Dillom

Mejor canción de raíces

  • “El tambor chico”, por Facundo Balta y Jorge Drexler - GANADOR
  • “El alma mía”, por Silvana Estrada
  • “La puñalá”, por Andre y Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel
  • “Spiritual Energies”, por Eli Alvarado
  • “Urano”, por Nathasha Bravo y Jorge Glem

Mejor álbum de tango

  • “Le Grand Tango”, por Quinteto Astor Piazzolla - GANADOR
  • “Neopía”, por Aníbal Berraute
  • “Somos”, por Lidia Borda y Ariel Ardit
  • “Fueyerías”, por Pablo Jaurena
  • “Revolucionario Filarmónico”, por Quinteto Revolucionario y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Mejor álbum de jazz latino/jazz

  • “Gonzalo Plays Pino”, por Gonzalo Rubalcaba Trío - GANADOR
  • “Folklore”, por Caracas Trío
  • “Paco De Lucía Music for Big Band”, por Alex Conde
  • “Verve”, por Lívia Mattos
  • “Vanguardia subterránea: Live at The Village Vanguard”, por Miguel Zenón Quartet

Compositor del año

  • Sara Schell - GANADORA
  • Edgar Barrera
  • Iván Gámez
  • Yoel Henríquez
  • Jenni Mosello

Productor del año

  • Edgar Barrera - GANADOR
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz “Tatool”
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver

FUENTE: Con información de la Academia de Grabación

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