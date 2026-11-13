Miss Universo 2026: Miss Venezuela confirma su ausencia en desfile de traje de baño

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

La representante de Venezuela en Miss Universo 2026, Clara Vegas Goetz, anunció que no formará parte del desfile en traje de baño previsto para este viernes, medida a la que también se suman cerca de 60 aspirantes de esta edición.

El anuncio generó sorpresa porque dicho segmento suele figurar entre los más esperados del concurso. No obstante, el retiro de estas participantes de la pasarela no implica su eliminación ni responde a medida disciplinaria alguna.

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Mediante un pronunciamiento difundido en redes, Vegas Goetz detalló que su participación dentro de esta etapa será a través de una sesión fotográfica en traje de baño, en compañía de otras participantes.

Vegas Goetz detalló que desconoce si se utilizarán los mismos trajes de baño que llevarán las participantes del desfile, aunque adelantó que los looks preparados para las fotografías serán espectaculares. También afirmó estar tranquila con la decisión y aseguró que, por la organización del programa, no todas pueden participar en cada segmento del certamen.

La miss venezolana expresó su agradecimiento por las experiencias vividas durante el concurso, entre las que destacó la oportunidad de conocer distintos lugares y cumplir con el resto de los compromisos que tiene programados.