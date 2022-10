Miami Beach: Alcalde insta votar sí en referendo con temas clave

A pesar del cambio de zonificación, Ross que también es propietario del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, acordó limitar la densidad de unidades residenciales que se construirán, por lo que no aumentará la cogestión en el área, aseguró Gelber.

No se sabe cuánto dinero le ofreció Ross a la familia Meruelos, dueños del Deauville. No obstante, el contrato de compraventa está sujeto a la aprobación de los cambios en la zonificación presentes en la boleta de noviembre.

“Mientras que nos aliviamos del dolor por la pérdida del Deauville, el presente plan nos da la oportunidad de crear nuestra propia historia”.

Según Gelber, las primeras maquetas de Gehry son hermosas y lo que es más importante, proporcionan abundantes espacios verdes y acceso público directo a la playa desde la acera y la calle”.

Si los votantes de Miami Beach aprueban la propuesta de la boleta #230, “en lugar de tener un hoyo en el suelo o un lote vacío, tendremos un edificio icónico que mejorará el perfil cultural de nuestra ciudad”.

Gelber también se refirió a las ventajas financieras de aprobar el referendo. “Ross se ha comprometido a financiar una nueva instalación recreativa, un fondo de viviendas asequibles, un programa de arte y cultura en nuestras escuelas, sin costo para los contribuyentes”. Por otra parte, “el nuevo edificio generaría aproximadamente 3 millones de dólares en ingresos anuales en concepto de impuestos turísticos y más de 100 millones para la Agencia de Reurbanización Comunitaria de North Miami Beach, que debe utilizarse para viviendas, instalaciones comunitarias entre otras iniciativas.

De no aprobarse la propuesta, “el sitio podría permanecer vacante durante décadas, como el Teatro Roosevelt en la calle 41, que ha estado desierto durante más de 30 años”. Claro, el terreno del Deauville está en primera línea de playa.

Gelber también instó a los electores a decir sí a todas las propuestas del referendo. Como la boleta #232, sobre la emisión de bonos de obligación general por un monto de 159 millones de dólares. Un dinero que se dirigiría a mejorar los activos culturales de la ciudad, incluidos los teatros Filmore y Colony, el Memorial del Holocausto, el museo The Wolfsonian, entre otros. Por su parte, las boletas #242 y #244 abogan por prohibir los alquileres de corto plazo en barrios como South of Fifth.

El alcalde de la Ciudad Balneario llamó a apoyar las propuestas de las boletas #236 y #240 que permitirían a la Ciudad arrendar tres parkings públicos para que se construya garajes, oficinas, viviendas y locales comerciales minoristas. Según Gelber, no se perdería ningún estacionamiento público, “al contrario, aumentarían y tendríamos la ventaja de tener espacios comerciales cerca de donde la gente vive, lo que saca los autos de las vías”.

