lunes 24  de  noviembre 2025
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

La sheriff Rosie Cordero-Stutz intensificó la vigilancia en zonas comerciales con el fin de prevenir delitos y proteger a los consumidores durante las fiestas de fin de año

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.

MIAMI-DADE SHERIFF OFFICE
Por Daniel Castropé

MIAMI. – Con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y disuadir la actividad delictiva durante la temporada navideña, la sheriff del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, oficializó el inicio de la operación "Grinch Busters" o "Cazadores de Grinch".

La iniciativa, activa en los principales puntos comerciales de la jurisdicción condal, busca reducir los índices de robos y hurtos durante el periodo de mayor consumo del año mediante un incremento significativo de la presencia policial y la promoción de conductas preventivas entre la población.

Lee además
Las ciclovías son un carril exclusivo para la circulación de bicicletas (CORTESÍA)
MOVILIDAD

Florida concentra el mayor número de muertes de ciclistas en EEUU, según data oficial
Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Estrategia de saturación policial

El operativo responde a la necesidad de contrarrestar el aumento estacional de crímenes contra la propiedad que suele registrarse durante estas festividades.

La oficina de la Sheriff dispuso recursos adicionales para patrullar las áreas de mayor afluencia, tanto con oficiales uniformados como con agentes encubiertos.

Según Cordero-Stutz, la meta principal es interceptar a los delincuentes antes de que logren sustraer pertenencias de los compradores y asegurar que las familias puedan realizar sus actividades festivas sin contratiempos.

Protección de bienes y vehículos

Las autoridades enfatizan la importancia de la precaución al momento de resguardar las compras. La alguacil instó a los conductores a estacionar sus automóviles siempre en zonas con buena iluminación para facilitar la visibilidad.

También pidió guardar las bolsas de regalos o paquetes en el maletero antes de llegar al siguiente destino, ya que los ladrones suelen vigilar los estacionamientos en busca de personas que depositan mercancía para luego regresar a las tiendas.

Asimismo, la sheriff recalcó la necesidad de verificar el cierre de los vehículos, incluso si el conductor se aleja por un periodo breve.

Alerta ante fraudes y seguridad personal

Más allá de la protección de bienes físicos, la campaña aborda la seguridad personal y digital.

Cordero-Stutz subrayó la necesidad de mantener la atención en el entorno inmediato y evitar la distracción con teléfonos celulares al transitar por los estacionamientos o pasillos de los centros comerciales.

También se aconseja no exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y mantener un perfil discreto.

En el ámbito virtual, la agencia policial advirtió sobre el peligro de estafas mediante correos electrónicos o mensajes de texto que fingen provenir de bancos o comercios.

Para quienes realizan transacciones de compraventa con particulares contactados por internet, la recomendación final consiste en efectuar el intercambio de bienes y dinero exclusivamente en las estaciones de policía, consideradas zonas seguras para este tipo de encuentros.

Temas
Te puede interesar

Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer a golpes en 1988

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino