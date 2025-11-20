Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer a golpes en 1988

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, distribuida por el Departamento de Correcciones de Florida, muestra al reo Richard Randolph, condenado a muerte.

MIAMI. - Un hombre condenado por violar y matar a una mujer en 1988 fue ejecutado este jueves 20 de noviembre en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

El departamento de prisiones de Florida informó en un comunicado que Richard Randolph, de 63 años, recibió una inyección letal a las 18H12 (23H12 GMT) en una prisión del norte del estado.

La justicia condenó a Randolph a la pena capital en 1989 por la muerte de Minnie Ruth McCollum, la gerente de una tienda en la que había trabajado. Después de que la víctima sorprendiera a Randolph intentando forzar la caja fuerte de esa tienda, este la violó y la mató a golpes.

Durante 2025, Florida ha llevado a cabo 17 ejecuciones, más que cualquier otro estado del país. Le siguen Alabama y Texas, con cinco cada uno.

Pena capital

Estados Unidos ha aplicado la pena capital en 44 ocasiones en 2025, el mayor número desde las 46 ejecuciones realizadas en 2010. Hay otras tres programadas para diciembre.

36 de las ejecuciones realizadas este año han sido mediante inyección letal, tres por fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara hasta asfixiar al preso. Expertos de Naciones Unidas consideran cruel e inhumano el uso de nitrógeno para matar a los condenados.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) han establecido moratorias sobre su aplicación.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los delitos más viles".

FUENTE: Con información de AFP