jueves 20  de  noviembre 2025
PENA CAPITAL

Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer a golpes en 1988

Richard Randolph, de 63 años, recibió una inyección letal en una prisión del norte de Florida. Durante este año, el estado ha realizado 17 ejecuciones

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, distribuida por el Departamento de Correcciones de Florida, muestra al reo Richard Randolph, condenado a muerte.

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, distribuida por el Departamento de Correcciones de Florida, muestra al reo Richard Randolph, condenado a muerte.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - Un hombre condenado por violar y matar a una mujer en 1988 fue ejecutado este jueves 20 de noviembre en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

El departamento de prisiones de Florida informó en un comunicado que Richard Randolph, de 63 años, recibió una inyección letal a las 18H12 (23H12 GMT) en una prisión del norte del estado.

Lee además
Michael Bell es sentenciado en Florida por los asesinatos de Jimmie West y Tamecka Smith en 1993.
PENA MÁXIMA

Corte Suprema de Florida niega aplazamiento de la ejecución de Michael Bell, octava pena de muerte del año
La Corte Suprema de Estados Unidos ya le había negado el año pasado una apelación, pero en esta ocasión la Corte Suprema de Florida esperará un fallo de dicho tribunal federal sobre el cóctel utilizado en las ejecuciones con inyección letal en un caso.
EEUU

Suspenden la ejecución de hombre con autismo condenado por muerte de su hija en Texas

La justicia condenó a Randolph a la pena capital en 1989 por la muerte de Minnie Ruth McCollum, la gerente de una tienda en la que había trabajado. Después de que la víctima sorprendiera a Randolph intentando forzar la caja fuerte de esa tienda, este la violó y la mató a golpes.

Durante 2025, Florida ha llevado a cabo 17 ejecuciones, más que cualquier otro estado del país. Le siguen Alabama y Texas, con cinco cada uno.

Pena capital

Estados Unidos ha aplicado la pena capital en 44 ocasiones en 2025, el mayor número desde las 46 ejecuciones realizadas en 2010. Hay otras tres programadas para diciembre.

36 de las ejecuciones realizadas este año han sido mediante inyección letal, tres por fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara hasta asfixiar al preso. Expertos de Naciones Unidas consideran cruel e inhumano el uso de nitrógeno para matar a los condenados.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) han establecido moratorias sobre su aplicación.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los delitos más viles".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

DeSantis firma nueva de ejecución de reo condenado por robo, violación y asesinato: Van 17

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Republicanos impulsan la "Ley Halo" para castigar amenazas y acoso contra agentes del ICE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Te puede interesar

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales
La embarcación que naufragó con migrantes dejando un saldo de 4 muertos en Imperial Beach, San Diego, California.
¿California, la nueva puerta?

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Imagen de referencia que muestra a las autoridades locales del Condado Broward, reflejando su rol en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local.
SUCESO

Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

De izquierda a derecha: La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, su esposo, el presidente Gustavo Petro, junto al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 18 de noviembre de 2023.
Vetados

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU