Florida concentra el mayor número de muertes de ciclistas en EEUU, según data oficial

Las ciclovías son un carril exclusivo para la circulación de bicicletas (CORTESÍA)

MIAMI .- Florida , con uno de los mejores climas y menos cantidad de transportes contaminantes, registró el mayor número de muertes de ciclistas y de accidentes viales con ese tipo de vehículo en EEUU, entre 2022 y el primer semestre de 2023, revelaron informes oficiales. La tendencia persiste.

Las altas cifras en este estado, a pesar de que otros como Nueva York, California y Texas lo superan en población, preocupa desde entonces a autoridades locales y especialistas en movilidad urbana que refieren que el uso frecuente de bicicletas para traslados en Florida obedece en parte a sus grandes zonas urbanas.

SUBE EL PRECIO Gasolina en Florida se sitúa en $2.92 por galón tras semana de fuertes altibajos, según AAA

Florida y muerte de ciclistas

Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) Florida reportó 212 muertes de ciclistas en 2022, y en el primer semestre de 2023 ya contaba con más de 100 usuarios fallecidos.

En el mismo lapso, se registraron 11,191 accidentes con ciclistas, 7,191 de estos en 2022 con el resultado de más de 6,500 personas heridas. Y en estos hechos estarían involucrados vehículos motorizados, según reportes oficiales citados por publicaciones.

La NHTSA llamó la atención en sus canales oficiales que el exceso de velocidad es una de las mayores causas de choques fatales en EEUU, en las últimas décadas, y que en 2023 mató a 11,775 personas, por lo que ha pedido a los conductores de vehículos en general tener prudencia y obedecer las advertencias de tránsito.

Posibles causas de accidentes

La muerte de los ciclistas aparece vinculada con el aumento de 0,4% de traslados por motivos de trabajo como los delivery en esos dos años, según la Oficina de Encuestas de la Comunidad de EEUU (American Community Survey” del U.S. Census Bureau), citada por publicaciones.

Entre las posibles causas del alto número de accidentes mortales de ciclistas, además del exceso de velocidad, se mencionan la falta de inversión en las vías y de campañas de prevención.

Pero también otras más técnicas y relacionadas con la movilidad urbana como la falta de suficientes ciclovías y de demarcación para el tránsito de cada tipo de transporte, lo cual obliga a peatones y ciclistas, además de vehículos ligeros o pesados, a compartir una misma vía.

El clima estable de Florida favorece también el aumento de ciclistas que están expuestos en las calles cada día.

“No queda otra cosa que la prevención”, afirma un ingeniero experto en movilidad urbana.

Entre las vías más riesgosas para los ciclistas en Florida se mencionó la SW 104th Street (Kendall, 4 millas) con 30 accidentes graves reportados en esos años, se informó.

FUENTE: Con información de census.gov, Infoabe, nhtsa.gov