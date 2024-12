Miami-Dade: Nuevo líder del Departamento de transporte asume ambiciosos proyectos en marcha

Con el propósito de conocer a la persona encargada de ejecutar la visión de la alcaldesa en esta etapa, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Ferrer-Díaz sobre los retos que debe afrontar en su nuevo cargo.

Corredores

El ingeniero civil expresó sentirse orgulloso por los proyectos que su Departamento debe implementar. “Estos trabajos incluyen la culminación del Bus Rapid Transit, la vía rápida para autobuses que estamos desarrollando en el sur”. Este corredor cubrirá 20 millas, conectando Florida City, Homestead, Cutler Bay, Palmetto Bay y Pinecrest con la estación de Metrorail Dadeland South.

El Bus Rapid Transit es uno de los seis corredores que conforman el Strategic Miami Area Rapid Transit (SMART) Program. Según afirmó, el Corredor Sur se inaugurará entre mayo y junio de 2025.

Ferrer-Díaz también se refirió a otros proyectos en marcha, como el NorthEast Corridor. Esta obra constituye el primer segmento del servicio de tren suburbano Coastal Link, diseñado para conectar los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach a lo largo de 85 millas de vías férreas.

El NorthEast Corridor comprende un tramo de 13.5 millas que se extiende desde la estación Miami Central, en el centro de Miami, hasta la estación West Aventura. “Es un proyecto de trenes urbanos que compartirá las mismas vías donde opera la compañía privada Brightline”, explicó.

“Proyectamos construir cinco nuevas estaciones. La buena noticia es que ya contamos con fondos federales y estatales asegurados, y estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido este proyecto”.

Unknown.jpeg Representación de una de las estaciones del Corredor Sur MIAMI-DADE

Infraestructura

Sobre las infraestructuras necesarias en el condado, Ferrer-Díaz indicó que están trabajando en proyectos como las mejoras en las estaciones intermodales Dadeland South y Dadeland North.

También destacó la sustitución de más de 40 elevadores y escaleras mecánicas en el sistema de transporte público.

En cuanto a las carreteras, mencionó el reemplazo de once de los trece puentes de Venetian Causeway, un proyecto que cuenta con fondos federales y cuyo diseño está completado al 60 %.

Semáforos inteligentes

Otro reto destacado es la implementación de semáforos inteligentes en el condado, una promesa de larga data. Ferrer-Díaz reconoció que hubo problemas con el contratista anterior, pero aseguró que ahora están trabajando en un cambio completo de la tecnología semafórica. “Estamos abriendo paso a los semáforos inteligentes, uno de los objetivos más importantes que perseguimos”, afirmó. Explicó que este sistema debe equilibrar las necesidades del transporte público, el tráfico privado y el transporte comercial.

Según Ferrer-Díaz, en tres años se completará el 80 % del proyecto de semáforos inteligentes, y la fase de programación tomará un año adicional.

Este programa implica reemplazar 3.000 semáforos y añadir sistemas de detección en intersecciones señalizadas, contribuyendo a la iniciativa de ciudades inteligentes, mejorando el flujo del tráfico y reduciendo la huella de carbono.

Captura de pantalla 2024-12-05 a la(s) 8.43.52a.m..png Autobus eléctrico articulado para el Corredor Sur. MIAMI-DADE

Autobuses eléctricos

El ingeniero destacó que ya han recibido los dos primeros autobuses eléctricos que circularán por el Corredor Sur. “Hemos estado probando no solo los vehículos, sino también la tecnología asociada a ellos”, señaló.

En enero de 2023, la Comisión aprobó un contrato por 175 millones de dólares con New Flyer of America Inc. para adquirir 100 autobuses eléctricos articulados. Según el contrato, las unidades estarán listas en julio de 2025.

Ferrer-Díaz agregó que están construyendo el primer centro de mantenimiento de autobuses eléctricos del país. El South Dade Transit Operations Facility, como su nombre indica, proporcionará servicio a los autobuses del Corredor Sur. Este centro, diseñado para estacionar y mantener la flota de 100 autobuses eléctricos, contará con hasta 100 estaciones de carga que podrán reabastecer los vehículos en tres o cuatro horas. Con un costo superior a los 245 millones de dólares, esta instalación es financiada a través del Programa de Bonos del Plan de Transporte Popular, conocido como el programa de medio centavo.

Futuro del departamento

Actualmente, el Departamento de Transporte y Obras Públicas cuenta con 4.200 empleados. La propuesta de la alcaldesa es dividir esta organización en dos departamentos, como existía anteriormente: uno dedicado al transporte y otro a las obras públicas.

En los próximos tres meses, el equipo de Ferrer-Díaz estará trabajando en los detalles de esta separación, una propuesta que deberá ser presentada a la Comisión para su aprobación.

[email protected]