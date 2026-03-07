El Carnaval on the Mile llena de arte y vida el corazón de Coral Gables

Equipo de DIARIO LAS AMÉRICAS comparte con asistentes y distribuye ejemplares en su stand.

Lectores posan con el ejemplar más reciente de DIARIO LAS AMÉRICAS

Agentes del Departamento de Correcciones de Miami-Dade conversan con asistentes durante la jornada.

Visitantes observan prendas, sombreros y accesorios en uno de los emprendimientos dedicados a la moda.

Plantas ornamentales y arreglos colgantes exhibidos en uno de los puestos de venta.

Agentes de la policía llaman la atención al patrullar el área montadas a caballo durante el evento.

Decenas de personas caminan entre las carpas instaladas en la vía.

Obras de arte contemporáneo expuestas en uno de los espacios dedicados a artistas visuales.

Puestos de artesanía y arte atraen a visitantes que recorren la zona de exhibición al aire libre.

Conciertos en vivo en una de las dos tarimas de la actividad.

Asistentes disfrutan cada una de las propuestas de esta fiesta anual.

Ambiente del festival durante la tarde del sábado en el centro de Coral Gables.

CORAL GABLES . - Miracle Mile cambió este fin de semana su ritmo habitual de boutiques y cafés por el bullicio de la música en vivo, el color de las obras de arte y el ir y venir de miles de visitantes que recorren el Carnaval on the Mile , uno de los eventos culturales más conocidos de Coral Gables y el condado Miami Dade.

A lo largo de varias cuadras cerradas al tráfico, desde Lejune hasta la avenida 37, artistas y artesanos exhiben pinturas, esculturas, fotografías y entre tanto piezas de joyería bajo carpas blancas que transforman la vía en una galería al aire libre. En cada escenario, el público se detiene a observar las obras, escuchar música o probar la oferta gastronómica que acompaña el recorrido.

El ambiente familiar se percibe en cada esquina. Muchos asistentes llegan con niños o grupos de amigos para pasar la tarde entre arte y música.

“Bueno, vine acá a almorzar con mi niña. Me ha parecido un evento súper espectacular para la comunidad y para los vendedores. Me ha encantado todo lo que se está exponiendo acá, la música genial. Muy bien por la ciudad de Coral Gables”, comentó Mónica de la Pava, mientras caminaba entre los puestos del festival.

La diversidad del público es parte del encanto del evento. Visitantes de distintos puntos del sur de Florida coinciden en una misma impresión: un ambiente festivo que invita a quedarse.

27 edición de Carnaval on the Mile Ambiente del festival durante la tarde del sábado en el centro de Coral Gables. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

“¡Maravilloso! Mucha gente, mucha alegría y mucha comida”, resumió María Ramírez, una de las asistentes que recorría las exhibiciones durante la jornada.

Para otros, el festival ya es una tradición anual. Luisa Pérez, quien asegura asistir cada año, destaca el ambiente comunitario que se respira en el camino.

“Espectacular. El día está bello y la verdad que hay cosas muy lindas, la gente compartiendo. Vengo todos los años y la pasamos muy bien aquí”, afirmó. “Lo que más me gusta es la participación de gente diversa y todos los regalitos que nos dan”.

27 edición de Carnaval on the Mile Banda en vivo ante decenas de asistentes reunidos frente al escenario principal. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El evento también despierta recuerdos para quienes han seguido durante años la vida cultural de la ciudad. Isabel Gutiérrez, visitante habitual del festival, expresó su sorpresa al ver al equipo de DIARIO LAS AMÉRICAS presente en la actividad.

“Estar presente en esta celebración cada año me encanta. Todos los años vengo sin falta; es uno de los festivales de arte que más visito”, señaló. “Me sorprendió ver a DIARIO LAS AMÉRICAS presente porque era uno de los periódicos que mis padres recibían desde que llegaron de Cuba en los años setenta. Mira a ver que tiempo ”.

27 edición de Carnaval on the Mile Lectores posan con el ejemplar más reciente de DIARIO LAS AMÉRICAS CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre música, conversaciones y puestos de comida, muchos asistentes también destacaron el papel del periódico dentro de la comunidad.

“Siempre he venido aquí, casi todos los años. Me gusta pasar por el festival y después voy a la Calle Ocho, porque ustedes también están por allá”, comentó Víctor Zequeira. “Disfruto compartir el diario porque trae noticias importantes y mantiene a la gente informada sobre lo que sucede tanto en el país como fuera de él”.

Durante el fin de semana, la 27 edición de Carnaval on the Mile reune miles de espectadoresFamilias, turistas y residentes se mezclan entre música y actividades culturales, reafirmando el lugar del evento como una de las celebraciones culturales más emblemáticas y concurridas del sur de Florida.