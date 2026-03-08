domingo 8  de  marzo 2026
CULTURA LOCAL

Coral Gables vive este domingo otra jornada con el Carnaval on the Mile

Conciertos al aire libre, muestras de creadores independientes y opciones gastronómicas animan la actividad en Miracle Mile

El tradicional Carnaval on the Mile continúa este domingo atrayendo a cientos de visitantes en Coral Gables.

ILLEN VALLE
Con casi tres décadas de historia, el evento se ha consolidado como una de las citas culturales más conocidas de Coral Gables y Miami-Dade.

ILLEN VALLE
Diversos artistas y agrupaciones se presentan en los escenarios del festival con ritmos que van del jazz y soul a la música latina.

ILLEN VALLE
La jornada forma parte de Carnaval Miami, una de las celebraciones comunitarias más conocidas del sur de Florida.

ILLEN VALLE
Desde la mañana, visitantes recorren la vía y se detienen en los puestos donde artistas exhiben sus obras.

ILLEN VALLE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

CORAL GABLES. - El tradicional Carnaval on the Mile continúa este domingo atrayendo público al centro de la ciudad, donde varias cuadras de Miracle Mile permanecen cerradas al tráfico para acoger actividades al aire libre que se extenderán hasta aproximadamente las 10 de la noche.

Desde horas de la mañana, numerosas personas caminan por la emblemática vía y se detienen frente a los espacios instalados a lo largo del recorrido, donde creadores independientes exhiben pinturas, esculturas, fotografías, piezas de joyería, textiles y otras obras.

“Es bonito ver todo lleno de gente disfrutando y conversando con los artistas. Hay mucha creatividad y se siente un ambiente muy animado”, comentó Laura Méndez, una de las asistentes.

La jornada forma parte de Carnaval Miami, una de las celebraciones comunitarias más conocidas del sur de Florida, que cada año reúne distintas iniciativas en varios puntos de la ciudad.

Entre las presentaciones previstas para esta edición figuran agrupaciones y artistas de distintos géneros, desde jazz y soul hasta ritmos latinos, que se alternan en los escenarios distribuidos a lo largo del área destinada al festival.

“Me gusta que haya estilos diferentes a lo largo del día. Caminas un poco y siempre encuentras algo distinto”, señaló Carlos Rodríguez, quien recorría el lugar mientras fue abordado en esta entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS.

Con casi tres décadas de historia, esta cita se ha consolidado como una de las actividades más conocidas del calendario cultural de Coral Gables y el condado de Miami-Dade.

La programación también contempla espacios destinados al público infantil y propuestas pensadas para visitantes de distintas edades.

“Trajimos a los niños porque pueden entretenerse mientras nosotros recorremos la feria. Es un plan muy agradable”, expresó María González.

Con el paso de las horas, el ambiente se mantiene animado mientras el público continúa llegando y sumándose a la actividad.

