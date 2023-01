Miami Gardens, el edificio siniestrado carece de seguro

New World Condo Apartments ubicado en NW 177 th Street en Miami-Gardens.

Según los propietarios, Denys Brook, gerente del Prestige Management, que administra el condominio, les expresó, durante una reunión, que "el objetivo de la reunión era decirles que debido a que el condominio no había pasado la certificación de los 40 años, carecía de seguro en el momento del incendio que acabó con sus casas".

El encuentro tuvo lugar en el complejo recreativo Betty T Ferguson de Miami Gardens, donde muchos de ellos están albergados tras perderlo todo en el fuego ocurrido la mañana del sábado 28 de enero.

“Nos acabamos de enterar de que a pesar de que hemos estado pagando las mensualidades [de mantenimiento] puntualmente, no habíamos pasado la inspección de los 40 años. Por lo tanto, el edificio no tenía seguro de incendio”, sostuvo Jorge, propietario de una de las unidades de condominio New World Condo Apartments ubicado en NW 177 Street, en Miami-Gardens.

“El mes de noviembre, terminamos de pagar una derrama (special assessment) equivalente a 6.000 dólares. Estuvimos pagando 1.100 dólares cada mes, además del monto de 310 dólares que nos cuesta la Asociación”, aseguró.

Jorge, que su apartamento se destruyó parcialmente, aseguró que no recibieron información al respecto. “Debieron enviarnos una carta advirtiendo que el edificio no tenía seguro”, reclamó.

Este propietario consideró que, al no contar con un seguro, los han dejado sin la posibilidad de reclamar. Sin embargo, propone contratar un abogado entre todos los afectados para poner una demanda a la asociación del condominio por negligencia.

Por su parte, Adriana Ángel, propietaria del apartamento 116, confesó sentirse muy moleta tras conocer la información.

Según dijo, hace un año y medio había acabado de comprar su apartamento, cuyo precio actual de mercado estimó en 250.000 dólares.

“Igual que nos dijeron que hacía falta dinero para hacer el arreglo del techo, debieron informarnos que no teníamos seguro”, se lamentó Angel, aún desorientada con la noticia.

“No sé qué hacer. Esperar que los bomberos hagan la inspección. Desconocemos si van a condenar el edificio, aunque hay algunas unidades que no les pasó nada. Pero ciertamente, el edificio está en muy mal estado”, insistió la propietaria.

En el apartamento de Ángel vivía en alquiler una señora mayor. “Es muy triste, porque ella lo perdió todo. Ahora debe estar solicitando las ayudas disponibles”.

Varias organizaciones humanitarias operan en el complejo recreativo Betty T Ferguson esforzándose por ayuda a los damnificados.

Stephanie Wesseling, portavoz de la Cruz Roja Americana indicó que habían acogido a 75 individuos en el albergue improvisado.

“Les proveemos un lugar seguro donde estar, comida y ayuda sanitaria”, comentó.

Además, informó que habían comenzado a abrir los casos -expedientes- de cada damnificado: “Así podremos saber cuáles son las necesidades de cada persona. Lo que nos permite encontrar los recursos necesarios. Led asesoraremos en cómo a solicitar ayuda a largo plazo”.

Wesseling indicó que la Cruz Roja estará en el complejo el tiempo que sea necesario.

Por su parte, Barry Burgains, director de Fruits of Charity, una organización que colabora con las personas desamparadas dijo estar allí para proveer los servicios y las ayudas que necesiten.

“Hemos venido aquí para proporcionar comida y ropa. Nos han dicho que hoy no era necesario, pero, a partir de mañana, si necesitarían comida”.

A los propietarios de edificio siniestrado les llamó la atención que ningún político estuviera presente en la reunión. Después de un evento de tanta magnitud.

