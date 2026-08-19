Miami entre los mejores mercados inmobiliarios de EEUU, ¿por qué?

Florida es uno de los mercados inmobiliarios más competitivos del país.

MIAMI.- Miami se ubicó entre los 40 mejores mercados de bienes raíces de Estados Unidos, al ocupar el puesto 38 de 300 ciudades analizadas en un nuevo estudio de WalletHub que evalúa desde la evolución del valor de las viviendas hasta la asequibilidad, el empleo y la salud económica de cada mercado.

El resultado coloca a Miami en una posición destacada a nivel nacional, aunque el estudio también muestra que otras ciudades de Florida sobresalen especialmente cuando se analiza la combinación de asequibilidad y entorno económico, dos factores importantes para compradores, propietarios e inversionistas.

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WalletHub es una plataforma de finanzas personales que ofrece herramientas gratuitas, estudios comparativos y análisis sobre temas como crédito, vivienda, seguros y economía. Sus rankings utilizan información de fuentes públicas y privadas para comparar estados y ciudades mediante diferentes indicadores.

Miami entre los mejores mercados inmobiliario

Miami aparece en el puesto 38 del ranking general, con una puntuación total de 60.46 puntos sobre 100. Sin embargo cuando se analiza exclusivamente la categoría Real Estate Market -Mercado Inmobiliario- , la ciudad ocupa el puesto 30, una posición incluso mejor que su clasificación general.

El estudio adquiere especial relevancia para el Sur de Florida al no limitarse a determinar dónde las casas son más baratas. Los investigadores intentan medir también la fortaleza del mercado a largo plazo tomando en consideración la apreciación de las propiedades, las ejecuciones hipotecarias, el ritmo de construcción, la morosidad y las condiciones económicas de los residentes.

La clasificación llega además en un momento en que comprar vivienda continúa siendo un reto para muchas familias.

Otro análisis publicado por WalletHub en mayo señaló que el precio mediano de venta de una vivienda en EEUU había pasado de 313,000 dólares en el primer trimestre de 2019 a 403,200 dólares en el primer trimestre de 2026, mientras las tasas hipotecarias permanecían muy por encima de sus mínimos de 2021.

Ciudades de Florida sobresalen en asequibilidad y economía

Aunque ninguna ciudad de Florida consiguió entrar en los primeros lugares de la clasificación general suministrada, varias obtuvieron posiciones sobresalientes en la categoría Affordability & Economic Environment -asequibilidad y entorno económico-, que representa el 20% de la puntuación final.

Port St. Lucie alcanzó el segundo lugar nacional en esta categoría, mientras Palm Bay quedó cuarta y Cape Coral, octava. Orlando ocupó el puesto 28.

Este aspecto del análisis resulta particularmente interesante porque combina la asequibilidad de las viviendas con elementos que pueden determinar la capacidad de una familia para sostener una hipoteca a largo plazo. Entre ellos el crecimiento de la población y del empleo, desempleo, subempleo y puntuación crediticia mediana.

El buen desempeño económico de estas ciudades no significa necesariamente que sean las más baratas del país. De hecho, un estudio en mayo pasado de WalletHub sobre asequibilidad para compradores situó a Palm Bay entre las ciudades pequeñas mejor posicionadas, mientras Miami quedó considerablemente rezagada entre las grandes ciudades.

Dos ciudades de Texas, los mejores mercados de bienes raíces de EEUU

Según WalletHub, el primer puesto nacional correspondió a Frisco, Texas, con 70.72 puntos. La ciudad fue segunda en la categoría de mercado inmobiliario y primera en asequibilidad y entorno económico.

Casi 47% de sus viviendas fueron construidas entre 2010 y 2024, la mayor proporción entre las 300 ciudades estudiadas. Frisco también registró el séptimo mejor crecimiento del empleo del país.

El segundo puesto fue para McKinney, también de Texas, con 69.83 puntos. Cerca del 40% de sus viviendas fueron construidas entre 2010 y 2024 y la ciudad registró la décima mayor cantidad de permisos de construcción por habitante. Además, se situó entre las ciudades con mayor crecimiento del empleo.

En tercer lugar aparece Murfreesboro, Tennessee, con 68.97 puntos. La ciudad sobresale por su desarrollo residencial, posee la cuarta mayor proporción de viviendas construidas entre 2010 y 2024 y ocupa el puesto 26 por actividad de permisos de construcción.

Murfreesboro también presenta niveles relativamente bajos de morosidad hipotecaria y ejecuciones hipotecarias, acompañados por un mercado laboral favorable.

¿Cómo se determinaron los mejores mercados inmobiliarios?

WalletHub comparó 300 ciudades del país de distintos tamaños teniendo en cuenta 17 indicadores, divididos en dos grandes categorías: mercado inmobiliario, con un peso de 80 puntos, y asequibilidad y entorno económico, con 20 puntos.

La primera categoría, que concentra la mayor parte de la calificación, incluye previsiones sobre el valor de las viviendas, apreciación del precio mediano, días que una propiedad permanece en el mercado, hipotecas con problemas, las conocidas como underwater, relación entre alquiler y precio de venta, ejecuciones hipotecarias, morosidad, viviendas vacantes, proporción de casas construidas entre 2010 y 2024 y permisos de construcción.

La segunda evalúa la asequibilidad de la vivienda y su mantenimiento, además del crecimiento de la población y el empleo, las tasas de desempleo y subempleo y la puntuación crediticia mediana.

Cada indicador recibió una calificación de hasta 100 puntos, donde 100 representa el mercado de vivienda más saludable. Posteriormente, WalletHub calculó el promedio ponderado para establecer la clasificación final.

Para facilitar comparaciones, las 300 localidades fueron además divididas por población. Las ciudades grandes, aquellas con más de 300,000 habitantes; medianas, entre 150,000 y 300,000; y pequeñas, con menos de 150,000.

Utilidad del ranking para compradores e inversionistas

El análisis busca ofrecer una fotografía más allá que el mero precio de venta de una casa. Para un comprador o inversionista, una propiedad relativamente económica puede perder atractivo si está ubicada en una ciudad con escaso crecimiento laboral, elevada morosidad hipotecaria o poca capacidad de apreciación.

Por el contrario, una ciudad más cara puede ofrecer mejores perspectivas si combina creación de empleos, crecimiento poblacional, construcción de nuevas viviendas y estabilidad del mercado.

Ese enfoque ayuda a explicar por qué Miami puede ocupar el puesto 38 nacional a pesar de sus problemas de asequibilidad. La razón es que el ranking pondera con mucha mayor fuerza la salud y comportamiento del mercado inmobiliario —80% de la puntuación—, sobre el 20% que representa la asequibilidad y el entorno económico.

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FUENTE: WalletHub