miércoles 15  de  octubre 2025
Mercado inmobiliario 2025: oportunidades y desafíos en Florida, California y Nueva York

Las tasas de interés han bajado progresivamente, situándose alrededor del 6,43% y mostrando una tendencia a seguir descendiendo

La experta Anna K. Scarcella Caradonna.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Según la experta Anna K. Scarcella Caradonna, los precios de las viviendas en Florida se han “estabilizado” durante el último semestre, con un aumento cercano al 10,8% respecto al año pasado. “Ya no estamos hablando de precios fuera de control”, afirmó la especialista, contadora pública y agente inmobiliaria.

Las tasas de interés han bajado progresivamente, situándose alrededor del 6,43% y mostrando una tendencia a seguir descendiendo, lo que abre oportunidades para compradores e inversionistas.

Hometown Heroes Housing de Florida abre su programa de ayuda. 
Florida reabre programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35.000 para compradores de vivienda
Nueva vivienda a la venta.
¿Puede un migrante con la green card comprar una vivienda en EEUU?

“Florida sigue siendo atractiva gracias a su demanda laboral, menor exposición a riesgos climáticos y costos de seguros accesibles. Para quienes buscan inversión en alquiler residencial, es recomendable seleccionar zonas con crecimiento demográfico y demanda constante”, explicó.

En California, la situación es distinta. La California Association of Realtors proyecta un incremento de aproximadamente 10,5% en las ventas de casas unifamiliares, pero los altos costos de seguro y riesgos climáticos hacen que la vivienda sea significativamente más cara.

Por su parte, el mercado de lujo en Nueva York se mantiene activo, con transacciones de alto valor que resisten la desaceleración de otros segmentos. Sin embargo, los altos costos de impuestos y mantenimiento limitan la capacidad de compradores promedio y pueden hacer que otras ciudades con menor costo de vida sean más atractivas.

Chicago también aparece como uno de los mercados más “calientes” de 2025, con crecimiento moderado proyectado, aunque el centro urbano enfrenta costos de mantenimiento y competencia en alquileres que podrían limitar su expansión.

Scarcella Caradonna señala que las principales dudas de extranjeros sobre inversiones en 2026 se concentran en Florida.

"Las nuevas construcciones en el downtown de Miami, aunque costosas, representan una oportunidad para impulsar la economía con inversión extranjera", señaló.

En ciudades como Orlando y Tampa, la diferencia de precios entre viviendas nuevas y existentes se está reduciendo. “Comprar una propiedad nueva hoy ofrece ventajas: incentivos de cierre, tasas hipotecarias promocionales y mejoras que aumentan la rentabilidad futura”, concluyó la especialista.

