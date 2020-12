Luly junto a su esposo y sus 5 hijos- Cortesía/Skinny Luly dic 2020 Luly junto a su esposo y sus 5 hijos. Cortesía/Skinny Luly

Con la destreza y la dedicación que requiere todo buen postre, Luly disfruta el desafío de hornear suculentos dulces sin azúcar añadido, sin preservantes ni aditivos, para que su marido, con diabetes tipo II, pueda disfrutarlos sin comprometer su salud.

“Skinny Luly nació cuando a mi esposo le diagnosticaron diabetes, y me interesé por aprender más sobre una dieta sana para ayudarle a controlar su diabetes y mantener un buen peso”, contó Luly, de origen hispano y nacida en Nueva York de madre cubana (Lourdes Rosell) y padre dominicano (Rafael Cabrera).

Con Jorge comenzó a probar ingredientes naturales, “altos en proteínas y bajos en azúcar, que no afectaran el sistema glicémico”. Tras 18 meses de investigación y análisis de mercado, diseñaron un menú de postres que se pueden comer a diario sin perder la línea, gracias también a su enfoque en “reemplazar el azúcar por la fruta de monje (monk fruit), una opción más sana”.

Debido al impacto de sus creaciones, muchos de sus clientes llegan por recomendaciones de quienes los han probado, y gracias a su participación cada domingo en el Farmers Market de Merrick Park, en Coral Gables, promoviendo sus productos. Además, suelen participar en otros eventos comunitarios en Miami.

La pandemia, con su confinamiento y la reducción de eventos, no ha amilanado a la familia de Luly. En tiempos de crisis, este pequeño negocio totalmente familiar, ha sorteado los obstáculos para seguir llevando sabores naturales a sus clientes.

Para Luly, un estilo de vida saludable comienza en la familia, en los hábitos que aprendemos de nuestros padres y que heredamos a los hijos. “La cena familiar tiene todo el valor del mundo. En parte fue por eso que se creó Skinny Luly: con la salud de la familia en mente”, enfatizó. De ahí su idea de que “se deben crear buenos hábitos alimenticios desde muy temprana edad”.

Luly recomienda entre sus creaciones “los dulces Calle Ocho (con guayaba y queso crema) y El Coquito, en honor a la Pequeña Habana y a nuestra querida ciudad de Miami”, que son muy populares por estas fechas. Hay que mencionar también los suculentos Coco Loco Bundt Cake, el Grand Berry Chantilly Cake, The Poké Brownie, y el 305 Black & White Cake.

Holiday Coquito Cake Cortesía/Skinny Luly dic 2020 El Holiday Coquito Cake, de Skinny Luly. Cortesía/Skinny Luly

Asimismo, recalcó que “algunos de los primeros postres que elaboramos siguen siendo de los favoritos”, como los Minny Bytes, “cuatro pequeños dulces de chocolate o vainilla en cada bolsa, el tamaño perfecto para cuando quieres merendar en baja calorías y vas de prisa”.

Como dice el lema de Skinny Luly, “healthy never tasted so good”, así que cuando pruebe estas creaciones no incurrirá en una falta a los consejos del médico, y será un pretexto para reunirse en familia en torno a una bandeja con variados postres.

Chocolate Raspberry Bundt Cake Cortesía/Skinny Luly dic 2020 El Chocolate Raspberry Bundt Cake, de Skinny Luly. Cortesía/Skinny Luly

Para ver los postres (y pedir alguno sin sentirse culpable) puede acceder a skinnyluly.com o llamar al 305-699-7962. Entregas en Miami-Dade y Broward.

