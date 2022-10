Mildred González: "Volver a empezar nunca me ha dado miedo"

Como planteó, “he trabajado jornadas de 12 horas en una factoría en Hialeah. Mi tío me dejaba por la mañana porque yo no tenía ni carro. También trabajé en Burger King, en Toys“R”Us, en una fábrica de pintura, y limpiando oficinas por las noches, a donde, de hecho, me llevaba al niño”.

Cuando el tío de su hijo le propuso trabajar en una oficina en el sector del transporte de mercancías en camiones, no lo pensó dos veces. “Vi que muchos camiones no tenían tráileres, y vi una oportunidad, porque era una inversión pequeña. Increíblemente mi papá, desde Cuba, me mandó el dinero y así fui creciendo con el primer tráiler”, reveló.

Paso a paso, sumó tres tráileres, consiguió comprar su primer camión e iniciar su camino. Ahora está a cargo de Highlander Nation Wide.

“Lo que se ha creado a través de los años ha sido por creérmelo, y eso ha hecho que los demás crean en mí. Ahí está la fórmula, porque no había recursos. Creer ha sido la fuerza. Siempre lo digo, querer es poder”, señaló la cubana, que este año recibió el premio a la trayectoria del Hispanic Celebrities Award.

Ayudar a otras mujeres

“Con la pandemia (de coronavirus) me empezó a sobrar tiempo y quería hacer algo relacionado con eventos”, recordó. A partir de su pasión por “las experiencias de vida” y de la convicción de que “las mujeres necesitamos hablar y tener nuestros hijos con nosotras”, nació Drama Hair Salon en 2020.

“Es mucho más que un salón convencional. No es solo mantenernos el cabello y las uñas, sino cambiar vidas, sentir lo importantes que somos las mujeres en la comunidad y en nuestra familia. Ha sido una explosión de bendiciones. Es como un renacer que nos tiene muy motivados”, dijo Mildred, cuyo trabajo se ha difundido en medios como Univision, Rostros Magazine y Original Living Magazine.

En sus dos ubicaciones en Miami, Drama Hair Salon tiene profesionales certificados y se especializa en todos los servicios de manicure, pedicure, asesoría de estilo, reparación capilar, coloración y maquillaje.

La Gala Drama nació en 2021 con la idea de “hacer un show para que vieran lo que hacemos”. Sobre la segunda gala, el próximo 26 de noviembre, dijo que se va a enfocar “en la alegría, la pasarela, un derroche de arte. Tendremos a Aymée Nuviola, ganadora de Grammys, que nos hizo un jingle que vamos a estrenar en la gala y además tendrá una presentación. Hay más artistas que han confirmado, y cuando veo ese apoyo de estilistas, modelos, diseñadores, me parece increíble”.

Además, cuenta con el segmento de belleza Cambio total, en el programa de Teresa Andelo, por Mega TV los sábados a las 7pm. Sobre la experiencia, comentó que “ves que esa persona se dedica a sus hijos, a su casa, a ser profesional, y nunca se imagina que puede tener toda la atención para ella. En muchos programas terminamos llorando”.

Entre las acciones en la comunidad que más le han emocionado están una fiesta de graduación para los pequeños del Nicklaus Children Hospital, y los cambios de imagen a mujeres sobrevivientes de violencia. “Fue una experiencia que me hizo pensar que Drama puede llegar a ayudar más y a tener una fundación”, contó la cubana, que planea abrir un spa para ampliar los servicios y “consentirnos más”.

¿Cuál ha sido su fórmula de éxito? Aprender que “las necesidades son nuestros motores”. Según amplió, “muchas veces las mujeres buscamos justificaciones de por qué no podemos hacerlo. Decimos ‘lo haría, pero tengo los niños, mi esposo’. Pero esas justificaciones son la fuerza, ellos son los que nos dan los motivos para salir adelante. Y creo que a los hijos les gusta que los tengamos con nosotros trabajando, que los incluyamos en nuestro mundo. Compartir eso nos da fuerza”.

Mildred siempre agradece a la familia: “He sido muy afortunada de crecer con unos padres que me apoyan. No tengo miedo a perderlo todo, porque todo es nada, simplemente lo que se mantiene es la esencia. Volver a empezar nunca me ha dado miedo. Dios lo sabe, puedo volver a empezar, pero siempre con ellos”.

¿Qué es el sueño americano para ella? “Que Estados Unidos tiene condiciones para darnos una oportunidad, para que nuestros hijos se críen en este país. Para mí ese es el sueño, lo demás no tiene límites. Si una persona decide nunca comprarse una casa, ni tener un auto, no quiere decir que no tiene el sueño americano. Puedes escoger ser feliz como quieras, cada ser humano tiene necesidades diferentes. El sueño es la oportunidad que nos da EEUU de estar aquí, de elegir”.

Para conocer más sobre Mildred González, visite @mildredgnz o dramahairsalon.com