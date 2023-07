Muere por intenso calor bebé olvidada en un vehículo

Las autoridades relataron que cuando llegaron a casa, Jazmine le pidió a Joel que sacara a la niña de 18 meses del automóvil mientras ella llevaba a los otros dos niños a sus dormitorios.

La oficina del alguacil narró que Joel ingresó a la vivienda con algunas cosas y, al salir nuevamente, se percató de que las cuatro puertas del Hyundai Elantra estaban cerradas. Joel asumió que Jazmine había sacado a la niña, pero desafortunadamente, ese no fue el caso, explicó el alguacil.

La pareja se acostó sin percatarse de que su hija de 18 meses no estaba en la casa. No fue hasta alrededor de las 11 am, cuando Joel le pidió a uno de los hijos mayores que revisara el paradero de la pequeña. Para su horror, la niña fue encontrada todavía atada en el asiento del automóvil y sin responder, dijeron las autoridades.

Desesperados, Joel y Jazmine corrieron al Centro Médico de Salud Regional de Lakeland con su hija inconsciente. A pesar de los esfuerzos realizados para enfriar su cuerpo, la pequeña fue declarada muerta.

La autopsia reveló que la causa de su fallecimiento fue la hipertermia, resultado de haber sido dejada en el automóvil. Las autoridades calificaron este suceso como un caso de homicidio.

Alcohol y drogas

La noche del incidente, Joel y Jazmine se sometieron a pruebas de drogas, y los resultados arrojaron que ambos dieron positivo a marihuana y alcohol. Además, Joel también dio positivo por metanfetamina, según lo informado por la oficina del alguacil.

La pareja fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Polk el jueves.

Grady Judd, alguacil del condado de Polk, describió la situación como un caso de "negligencia pura", en una conferencia de prensa realizada el jueves por la tarde.

Los otros dos hijos de la pareja están bajo el cuidado de familiares, y el Departamento de Servicios para Niños y Familias está llevando a cabo su propia investigación, según Judd.

Durante la noche, las temperaturas rondaban los 70 grados, pero comenzaron a aumentar temprano en la mañana, informó Judd a los periodistas.

Según sus estimaciones, el índice de calor en el área alcanzaba los 105 grados alrededor de las 11 am. Esto significa que la temperatura exterior probablemente estaba cerca de los 94 o 95 grados.

Un error irreparable

El alguacil Judd señaló que el automóvil estaba estacionado afuera, sin ningún tipo de protección, como un garaje, un árbol o sombra alguna.

Según las investigaciones, se estima que la temperatura dentro del automóvil podría haber oscilado entre los 130 y 170 grados.

Este hecho lamentable sirve como un recordatorio de la importancia de ser responsables y estar atentos a nuestros seres queridos, especialmente cuando se trata de los más vulnerables, como los niños pequeños.

La negligencia en situaciones como esta puede tener consecuencias devastadoras y desgarradoras.