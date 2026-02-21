sábado 21  de  febrero 2026
Celebran este domingo 22 de febrero el Love-In Music Festival en North Miami Beach

El festival Love-In invita a desconectar y reconectar a través de la música, la creatividad, la naturaleza y, sobre todo, la comunidad

Love-In Music Festival.

Cortesía
Love-In Music Festival se celebra en North Miami Beach.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Love-In Music Festival regresa a Greynolds Park para su 21º aniversario este 22 de febrero. Desde bandas en vivo y zonas recreativas de juego hasta gastronomía local y relajación al aire libre, Love-In está diseñado para padres, niños y abuelos por igual.

En esta jornada la música es suave, el ambiente es tranquilo y acogedor, y familias de todas las generaciones se reúnen para compartir lo que más importa. Ese es el espíritu del Love-In Music Festival.

El evento es en parte concierto, en parte festival y en parte celebración gastronómica. Love-In invita a las familias del sur de la Florida a desconectar y reconectar a través de la música, la creatividad, la naturaleza y, sobre todo, la comunidad.

“Love-In continúa uniendo a nuestra comunidad a través de la música, la naturaleza y las experiencias compartidas en uno de nuestros parques más apreciados”, dijo la alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Durante 21 años, este festival ha destacado la importancia de invertir en espacios públicos que conectan a los residentes con el aire libre y entre sí”, agregó. “Durante 21 años, este festival ha destacado la importancia de invertir en espacios públicos que conectan a los residentes con el aire libre y entre sí”, agregó.

Entre las actividades destacadas se encuentra The Groove Garden, que es el corazón del festival. Este escenario principal, bañado por el sol, presenta música en vivo durante todo el día con Havoc 305, ReaXtion Band y el artista principal Greggie and the Jets.

Se invita a los asistentes a extender mantas, relajarse en sillas de jardín o bailar descalzos sobre el césped mientras el rock clásico y los ritmos vibrantes llenan el parque.

El Peace, Love, Play es una zona interactiva y sombreada donde la creatividad y la conexión son protagonistas. Las familias pueden crear coronas y cintillos de flores, diseñar camisetas teñidas al estilo tie-dye, firmar el muro comunitario, disfrutar juegos retro o entrar en una sala de videojuegos estilo años 80.

Diseñado para jóvenes y jóvenes de corazón, este espacio celebra la diversión práctica y los recuerdos compartidos.

Cosmic Cravings es una selección curada de vendedores locales de comida que ofrecen bocados irresistibles, dulces y bebidas refrescantes, perfectos para recargar energías y relajarse mientras se disfruta el ambiente del festival.

Love-In Music Festival en North Miami Beach - Cortesía
Love-In Music Festival se celebra en North Miami Beach.

En Love-In, todas las actividades y el entretenimiento están incluidos con la entrada, lo que lo convierte en una salida fácil y accesible para las familias.

El Love-In Music Festival es patrocinado en parte por el Departamento de Parques y Espacios Recreativos del Condado Miami-Dade, en colaboración con la Comisionada del Distrito 4 de Miami-Dade, Micky Steinberg.

Love-In Music Festival

Domingo, 22 de febrero de 2026 | 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Greynolds Park en “The Castle”

17530 W Dixie Hwy, North Miami Beach, FL 33160

Información y boletos: www.LoveInFestMiami.com

