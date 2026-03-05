jueves 5  de  marzo 2026
CASO LANCHA

Muere Roberto Álvarez, uno de los sobrevivientes del tiroteo entre militares cubanos y embarcación civil robada en Florida

El hombre había resultado herido durante el incidente y permanecía en estado crítico. Según allegados, falleció tras complicaciones médicas luego de ser trasladado desde Villa Clara a La Habana

Roberto Álvarez, sobreviviente del tiroteo entre guardacostas cubanos y ocupantes de una embarcación civil en Florida, falleció este jueves en La Habana, tras varios días hospitalizado en Cuba.

Roberto Álvarez, sobreviviente del tiroteo entre guardacostas cubanos y ocupantes de una embarcación civil en Florida, falleció este jueves en La Habana, tras varios días hospitalizado en Cuba.

IMAGEN GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Roberto Álvarez, uno de los seis sobrevivientes que resultaron heridos durante el tiroteo entre militares cubanos y los ocupantes de una embarcación civil robada en Florida, falleció en Cuba tras varios días hospitalizado, según información difundida este jueves por el periodista de Univisión 23, Daniel Benítez.

De acuerdo con datos ofrecidos por amigos cercanos a la familia, Álvarez se encontraba ingresado en terapia intensiva en la provincia de Villa Clara después del incidente. Posteriormente fue trasladado a un hospital en La Habana, donde habría sufrido una hemorragia y, más tarde, un infarto que terminó provocando su muerte.

Lee además
Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada
Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
El Diario en 90 segundos

Florida reabre investigación contra Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Las circunstancias exactas del fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades cubanas. Sin embargo, la versión transmitida a un familiar en la isla apunta a que las complicaciones médicas ocurrieron poco después del traslado hacia la capital.

Roberto Álvarez formaba parte del grupo de personas que viajaba a bordo de la embarcación sustraída en los cayos de la Florida e interceptada por guardacostas

cubano a en aguas cercanas a la costa central de la isla el pasado 25 de febrero. Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos que dejó una cifra inicial de cuatro muertos y seis heridos.

DIARIO LAS AMÉRICAS trató de contactar vía telefónica a la esposa de Roberto, quien reside en Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta. La mujer tampoco quiso ofrecer declaraciones públicas al ser consultada por periodistas en medio del dolor por la pérdida.

La muerte de Álvarez se produce mientras persisten las interrogantes sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento y sobre la atención médica recibida por los heridos tras el incidente, un caso que continúa generando cuestionamientos y dolor entre familiares y allegados.

Temas
Te puede interesar

Denuncian falta de información en caso de la lancha en Cuba

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Gasolina en Florida sube a $3.06 impactada por cambio estacional y conflicto con Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Imagen referencial de una calle de La Habana.
BLOQUEO ENERGÉTICO

Washington dicta medida que impide a bancos cubanos acceder a ingresos de venta de combustible a MIPYMES en Cuba

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
CONGRESO

Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once 
JUSTICIA ARGENTINA

Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
CONFLICTO POLíTICO

Demócratas en el Congreso buscan argumentos en favor del régimen iraní