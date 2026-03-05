Muere Roberto Álvarez, uno de los sobrevivientes del tiroteo entre militares cubanos y embarcación civil robada en Florida

Roberto Álvarez, sobreviviente del tiroteo entre guardacostas cubanos y ocupantes de una embarcación civil en Florida, falleció este jueves en La Habana, tras varios días hospitalizado en Cuba.

MIAMI . - Roberto Álvarez, uno de los seis sobrevivientes que resultaron heridos durante el tiroteo entre militares cubanos y los ocupantes de una embarcación civil robada en Florida , falleció en Cuba tras varios días hospitalizado, según información difundida este jueves por el periodista de Univisión 23, Daniel Benítez.

De acuerdo con datos ofrecidos por amigos cercanos a la familia, Álvarez se encontraba ingresado en terapia intensiva en la provincia de Villa Clara después del incidente. Posteriormente fue trasladado a un hospital en La Habana, donde habría sufrido una hemorragia y, más tarde, un infarto que terminó provocando su muerte.

Las circunstancias exactas del fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades cubanas. Sin embargo, la versión transmitida a un familiar en la isla apunta a que las complicaciones médicas ocurrieron poco después del traslado hacia la capital.

Roberto Álvarez formaba parte del grupo de personas que viajaba a bordo de la embarcación sustraída en los cayos de la Florida e interceptada por guardacostas

cubano a en aguas cercanas a la costa central de la isla el pasado 25 de febrero. Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos que dejó una cifra inicial de cuatro muertos y seis heridos.

DIARIO LAS AMÉRICAS trató de contactar vía telefónica a la esposa de Roberto, quien reside en Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta. La mujer tampoco quiso ofrecer declaraciones públicas al ser consultada por periodistas en medio del dolor por la pérdida.

La muerte de Álvarez se produce mientras persisten las interrogantes sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento y sobre la atención médica recibida por los heridos tras el incidente, un caso que continúa generando cuestionamientos y dolor entre familiares y allegados.