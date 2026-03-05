jueves 5  de  marzo 2026
DECLARACIONES

Denuncian falta de información en caso de la lancha en Cuba

Familias de los fallecidos aseguran que no han recibido reportes oficiales sobre los cuerpos de sus parientes, ni han podido recuperarlos

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.

CAPTURA DE PANTALLA YOUTUBE CANAL CARIBE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Familiares de los detenidos en el incidente de la lancha con matrícula de Florida que terminó en un violento operativo de las autoridades cubanas lograron comunicarse con ellos brevemente, aunque bajo fuertes restricciones.

“Le han impedido hablar sobre cualquier tema relacionado con el caso. No ha podido explicar qué ocurrió ni hablar de sus heridas”, dijeron a Martí Noticias allegados de Conrado Galindo Sariol, quien, según su familia, solo pudo confirmar que se encuentra con vida.

Otra de las informaciones confirmadas por nuestra redacción corresponde a Roberto Álvarez Ávila, quien se encontraba hospitalizado en Santa Clara con un disparo en la cabeza, según dijeron sus familiares. Fuentes dentro de la isla ya habían adelantado la noticia previamente.

Mientras tanto, las familias de los fallecidos aseguran que no han recibido reportes oficiales sobre los cuerpos de sus parientes, ni han podido recuperarlos.

Entre los casos más dramáticos se encuentra el del joven Edián Padrón Guevara, el más joven del grupo, cuyos familiares —algunos de ellos sordomudos— continúan esperando noticias sobre sus restos.

Falta de información viola la propia ley cubana

El abogado también denunció que la falta de información a los familiares podría violar incluso la legislación cubana.

La ley establece que los detenidos deben tener acceso a defensa legal desde las primeras 24 horas y que los abogados pueden informar a los familiares sobre la situación del acusado.

“Ya ha pasado más de una semana y ni siquiera se sabe si esas personas tienen defensa letrada. Mantener a las familias en la oscuridad obstaculiza su derecho a la defensa”, explicó Viera.

Mientras tanto, familiares de los involucrados han indicado que autoridades estadounidenses, incluido el FBI, están recopilando información sobre el caso.

Según testimonios recogidos por Martí Noticias, personas dentro de Cuba han proporcionado datos y evidencias que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Las circunstancias exactas del enfrentamiento siguen siendo objeto de investigación. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló tras el incidente que Estados Unidos no asumirá como definitiva la versión del régimen.

“Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros”, declaró a la prensa.

Régimen acusa a los seis sobrevivientes de terrorismo

Este martes, la Fiscalía General de Cuba informó que mantiene bajo prisión provisional a los seis sobrevivientes e inició un proceso penal por delitos incluidos en el capítulo de terrorismo del Código Penal.

El abogado y analista Eloy Viera explicó a Martí Noticias que la nota oficial de la Fiscalía no detalla qué delito específico se les imputa.

“El Código Penal cubano no tiene un delito único llamado terrorismo, sino un capítulo con varias figuras penales. La Fiscalía ni siquiera especifica cuál de esas modalidades se está aplicando”, señaló.

Viera explicó que algunos de esos delitos podrían estar relacionados con la supuesta introducción de armas al país o con hechos de violencia contra embarcaciones, basándose únicamente en la versión presentada por el régimen en televisión estatal.

Según el jurista, los delitos incluidos en ese capítulo del Código Penal cubano pueden conllevar penas extremadamente severas, que van desde largas condenas de prisión hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

