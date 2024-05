Ola de calor azota el sur de Florida durante el fin de semana del Memorial Day

Se espera que unas 44 millones de personas viajan durante el fin de semana que concluye el lunes, cuando el país rinde honores a sus soldados caídos en las guerras.

Los meteorólogos advierten que este sábado las temperaturas llegarán a los 90 grados Fahrenheit con cielos mayormente soleados. La sensación térmica se sentirá en más de 95 grados tomando en cuenta el factor del índice de calor.

Récords históricos

Se espera que el domingo y el lunes las temperaturas también podrían alcanzar los 90 grados, acercándose a los récords de calor hasta la fecha.

Además, los altos índices de calor "también afectarán a la región inmediata de la costa del Golfo y al sur de Florida, al tiempo que podrían batirse algunos récords de temperaturas máximas”, advirtió el NWS.

El ente meteorológico subrayó que las condiciones cálidas durante la noche no permitirán casi “ningún alivio para aquellos que no tienen refrigeración adecuada o fiable”.

De acuerdo con el pronóstico para el sábado en la ciudad de Miami, el cielo estará principalmente soleado y la máxima será de 32 grados, una situación que se repetirá el domingo, mientras que el lunes alcanzará los 33 °C.

La posibilidad de lluvias será baja durante el fin de semana hasta el lunes con aguaceros pasajeros. Prevén que las precipitaciones aumenten a mediados de la próxima semana.

Miami y Fort Lauderdale alcanzaron en las últimas semanas máximas de 95º F (35º C), superando sus máximas históricas de 94º F (34º C). Del mismo modo, West Palm Beach registró la cifra de 98º F (37º C), muy por encima de su anterior récord de 94 grados.

¿Cómo afrontar el calor?

Las autoridades ofrecieron una serie de medidas para protegerse del calor extremo y afrontar los días con altas temperaturas durante el fin de semana largo. Entre las recomendaciones generales están hidratarse con suficiente agua para mantenerse fresco.

Aconsejan también usar protector solar y ropa ligera para evitar las quemaduras del sol. Además de mantenerse en lugares frescos con aire acondicionado para protegerse durante las horas más calurosas del día.

Por otra parte, el primero de junio iniciará una nueva temporada de huracanes en Florida que se extenderá hasta el 30 de noviembre. El pronóstico anunciado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), es el más alto jamás registrado en este estado.

Se estima que se produzcan entre 17 y 25 tormentas con nombre propio; entre 8 y 13 que se convertirán en huracanes, mientras que entre 4 y 7 alcanzarán el estatus de huracán mayor, categoría 3 o superior.

