Olas de hasta 12 pies elevan el peligro en playas del sur de Florida

MIAMI. — Olas de hasta 12 pies, corrientes de resaca peligrosas y fuertes vientos mantienen bajo advertencia la costa atlántica del sur de Florida, aunque la perturbación AL93 permanece lejos del estado y no representa una amenaza ciclónica directa.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami mantiene un aviso por fuerte oleaje para la costa de Palm Beach hasta las 8:00 a. m. del miércoles, donde se esperan olas de entre siete y 12 pies, capaces de generar condiciones peligrosas para los bañistas.

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En Broward, el aviso se extiende hasta las 8:00 p. m. de este martes, con olas de seis a ocho pies. Miami-Dade no figura bajo la misma advertencia por altura del oleaje, pero los tres condados permanecen con riesgo alto de corrientes de resaca hasta la noche del jueves.

Las corrientes de resaca son canales estrechos de agua que se desplazan rápidamente desde la orilla hacia mar abierto. Pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados y no siempre resultan visibles desde la playa. El peligro puede persistir, aunque no esté lloviendo y el cielo parezca favorable.

Las autoridades recomiendan evitar bañarse en sectores sin salvavidas. Quien quede atrapado en una corriente no debe intentar nadar directamente contra ella, sino desplazarse de manera paralela a la costa hasta salir del flujo y luego regresar hacia la orilla.

Asimismo, la navegación afronta condiciones adversas. Una advertencia para embarcaciones pequeñas permanecerá vigente en las aguas atlánticas entre Jupiter Inlet y Ocean Reef hasta las 8:00 p. m. del miércoles. El pronóstico contempla vientos del noreste de 20 a 25 nudos y mares de siete a 12 pies.

Biscayne Bay y el lago Okeechobee permanecen bajo una advertencia similar hasta las 2:00 a. m. del miércoles. El NWS aconseja a operadores de pequeñas embarcaciones, especialmente a quienes carecen de experiencia, permanecer en puerto mientras continúen el viento y el oleaje.

El flujo persistente procedente del noreste también puede dificultar el drenaje costero y provocar inundaciones menores o moderadas cerca de las horas de marea alta durante la mitad de la semana. Esa posibilidad dependerá de la intensidad del viento y de la coincidencia con los niveles máximos de la marea, según el NWS.

AL93 se alejará de EEUU

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes vigilaba AL93, una baja presión no tropical vinculada a un frente y situada a varios cientos de millas de Carolina del Norte. La perturbación presentaba 30% de probabilidad de convertirse en ciclón durante las próximas 48 horas y 40% en siete días.

AL93 avanzaría lentamente hacia el norte-noreste antes de acelerar su avance hacia el Atlántico abierto al final de la semana. El pronóstico indica que se alejará de la costa estadounidense y encontrará condiciones menos favorables para organizarse. No había ciclones tropicales activos en el Atlántico al cierre de esta noticia.