DOGE Florida denuncia gasto excesivo de $278 millones en presupuesto de Hillsborough

MIAMI. – El jefe de finanzas del estado de Florida (CFO), Blaise Ingoglia, acusó este lunes a Hillsborough County de incurrir en un gasto “excesivo y despilfarrador” de 278 millones de dólares en su presupuesto del Fondo General, por encima de lo que correspondería al crecimiento poblacional y la inflación.

Ingoglia instó a los comisionados a recortar este gasto y ofrecer alivio en los impuestos a la propiedad para los residentes.

“Los contribuyentes están cansados de que sus gobiernos locales gasten sin control mientras les piden más dinero. Estos números prueban que el problema es el gasto, no los ingresos”, afirmó Ingoglia.

Cifras del aumento presupuestario

De acuerdo con la oficina del CFO, el presupuesto del Fondo General de Hillsborough creció en 859,8 millones de dólares entre los años fiscales 2019-2020 y 2024-2025, lo que representa un alza del 56,6 %, mientras que la población del condado solo aumentó en 123.823 personas.

Según Ingoglia, por cada nuevo residente que llegó al condado, el presupuesto subió en 6.944 dólares, lo que equivale a 27.777 dólares para una familia de cuatro integrantes.

En ese mismo período, el condado contrató 645 empleados a tiempo completo. El CFO aseguró que la administración podría reducir su tasa de amillaramiento en 1,02 milésimas sin afectar los servicios, lo que se traduciría en ahorros directos para los contribuyentes:

Vivienda con valor imponible de $400,000: $408 menos al año .

. Vivienda con valor imponible de $500,000: $510 menos al año .

. Vivienda con valor imponible de $600,000: $612 menos al año.

Voces de la comunidad

La presentación de Ingoglia en Brandon recibió el respaldo de residentes y empresarios locales preocupados por el impacto de los impuestos en las familias y negocios.

Karen Jaroch, madre y cofundadora de Fix Our Roads First, señaló: “Los comisionados pueden elegir entre bajar impuestos, invertir en carreteras y aceras o gastar en proyectos no esenciales. Estoy agradecida de que el CFO destaque esta situación y luche por un alivio fiscal para las familias”.

Steve Manning, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Brandon, advirtió que “los impuestos a la propiedad no solo afectan a los dueños de vivienda, también golpean a los pequeños negocios que dependen del consumo local”.

Por su parte, Tim Pennegan, propietario de un negocio familiar, expresó, “mientras el condado sigue aumentando impuestos y gastando de más, las familias que vivimos aquí somos las más perjudicadas. Agradezco al CFO su compromiso con el alivio fiscal”.

Parte de un esfuerzo estatal

Con este señalamiento, Blaise Ingoglia ha identificado ya 669,4 millones de dólares en gastos excesivos en tres gobiernos locales de Florida. El funcionario adelantó que continuará exponiendo prácticas de “gasto ineficiente” en distintos condados como parte de su misión de velar por la salud fiscal del estado.

Ingoglia, además de CFO, funge como miembro del gabinete estatal y jefe de los bomberos de Florida, supervisando miles de millones de dólares en fondos públicos y apoyando a los socorristas en todo el estado.

