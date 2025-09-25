jueves 25  de  septiembre 2025
Nadie reclama los 36,5 millones en premio de Lotería vendida en Publix de Hallandale Beach, Florida

El ganador del sorteo del 24 de septiembre en Florida aun no sabe que es millonario

Los formularios para elegir números de Powerball se exhiben en una tienda el 4 de octubre de 2023 en Miami, Florida. El sorteo de Powerball del miércoles será un premio mayor de aproximadamente $1.2 mil millones.&nbsp;

Los formularios para elegir números de Powerball se exhiben en una tienda el 4 de octubre de 2023 en Miami, Florida. El sorteo de Powerball del miércoles será un premio mayor de aproximadamente $1.2 mil millones. 

Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP
CÉSAR MENÉNDEZ
CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La suerte volvió a sonreír en el sur de la Florida, un boleto de la Lotería de Florida vendido en un supermercado Publix de Hallandale Beach, en el condado de Broward, resultó ganador del premio mayor de 36,5 millones de dólares en el sorteo celebrado el miércoles 24 de septiembre.

Los números ganadores —2, 4, 6, 8, 18 y 22— despertaron la sorpresa y curiosidad de muchos jugadores, ya que cuatro de ellos corresponden a una secuencia consecutiva.

Un premio histórico en 2025

Este es el segundo premio mayor más alto del año, después de los 43 millones de dólares que se entregaron el 15 de enero en Destin. Además, marca el regreso de los grandes premios a la lotería estatal desde el pasado 7 de mayo, cuando un boleto vendido en Jacksonville Beach otorgó 8,75 millones.

En lo que va de 2025, ya se han registrado seis premios mayores de la Lotería de Florida:

  • 24 de septiembre: $36,5 millones – Publix en Hallandale Beach (2-4-6-8-18-22)
  • 7 de mayo: $8,75 millones – J and J Food Store en Jacksonville Beach (1-8-12-24-33-47)
  • 29 de marzo: $3 millones – Murphy en Lake City (7-25-32-34-40-49)
  • 15 de marzo: $1,5 millones – PCB Mobil en Panama City Beach (12-18-29-30-35-53)
  • 8 de marzo: $10,75 millones – Chevron en Southwest Ranches (4-8-27-29-36-49)
  • 15 de enero: $43 millones – Tom Thumb en Destin (7-8-24-37-43-49)

¿Dónde ocurrió el golpe de suerte?

El boleto ganador fue adquirido en un Publix de East Hallandale Beach Boulevard, a solo 14 millas al norte de Miami y 50 millas al sur de Palm Beach.

Cómo reclamar el premio

La Lotería de Florida recuerda que:

  • Los premios de hasta $599 pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado.
  • Los premios entre $600 y $1 millón deben reclamarse en oficinas de distrito.
  • Los premios superiores a $1 millón, así como aquellos con opción de pago anual, deben reclamarse en la sede principal de la Lotería de Florida.

Los ganadores disponen de 180 días para reclamar su premio, aunque si optan por la modalidad de pago único en efectivo, el plazo se reduce a 60 días desde la fecha del sorteo.

¿Pueden los ganadores permanecer en el anonimato?

La ley de Florida exige que se publiquen los nombres de los ganadores, junto con su ciudad de residencia, el juego y el monto. No obstante, si el premio supera los $250,000, la identidad puede mantenerse en reserva durante 90 días tras el reclamo, salvo que el ganador decida lo contrario.

¿Y usted, ya revisó sus números? Quizás la próxima gran historia de la Lotería de Florida sea la suya.

