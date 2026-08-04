martes 4  de  agosto 2026
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE

El fallo determina que el estado no puede regular las actividades de las fuerzas del orden federales, según la cláusula de supremacía de la Constitución

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.

AFP
Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Un juez federal bloqueó una ley promulgada por el estado de Nueva York, liderado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de los amplios dispositivos antiinmigratorios impulsados por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La jueza Mae A. D'Agostino del Distrito Norte de Nueva York determinó en su fallo que el estado no puede regular las actividades de las fuerzas del orden federales, según la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre las leyes de los estados.

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"Nueva York no puede imponer sus propios requisitos de uniforme a los agentes federales simplemente porque discrepa en la manera en que el Gobierno federal ejerce su autoridad", reza el fallo de la jueza, recogido por Politico.

La medida permitirá a los oficiales migratorios usar cualquier aditamento que cubra su cara durante los operativos en el estado contra inmigrantes indocumentados por razones de seguridad. Las agresiones contra los agentes de ICE, cuya labor consiste en la detención de inmigrantes irregulares, han aumentado.

¿Gobernadora en desacato?

Hochul resaltó en un comunicado junto a la fiscal general del estado, Letitia James, que la medida "es legal y mantendrá seguras a nuestras comunidades". "Las fuerzas del orden locales deben centrarse en asuntos locales y los contribuyentes de Nueva York no deberían tener que pagar la factura de ninguna colaboración con ICE", afirman las funcionarias.

"Si bien el tribunal ordenó suspender la aplicación de la prohibición de Nueva York sobre el uso de máscaras, mantenemos nuestra firme convicción de que los agentes con el rostro cubierto no hacen que Nueva York sea más segura y nuestras oficinas están evaluando todas las opciones legales en este momento", argumentan en el comunicado.

Otro tribunal federal bloqueó la entrada en vigor en el estado de California, liderado por demócratas, de una ley que imponía a los agentes del ICE la obligación de no cubrirse el rostro con máscaras y de llevar una identificación claramente visible.

FUENTE: Con información de EFE

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