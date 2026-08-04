Policías y bomberos de Florida preocupados por la Enmienda 3 de la boleta electoral

Asociación de Sheriff de Florida expresa preocupación por la Enmienda 3.

Organizaciones de policías y bomberos de Florida se oponen a la Enmienda 3 de alivio a los impuestos de propietarios.

MIAMI.- La Asociación de Alguaciles de Florida se sumó este lunes a las organizaciones de policías y bomberos que rechazan la Enmienda 3, al expresar su preocupación por la propuesta que será sometida a votación el próximo 3 de noviembre y que, según afirmó, podría otorgar a Tallahassee mayor control sobre los presupuestos de condados y ciudades, además de incrementar los tiempos de respuesta policial.

La Asociación de Alguaciles de Florida, la Orden Fraternal de la Policía estatal, Florida Professional Firefighters y la Asociación de Jefes de Bomberos de Florida coinciden en que los propietarios necesitan alivio tributario, pero advierten que la iniciativa no identifica una fuente estable para reemplazar los ingresos que dejarían de recibir los gobiernos locales.

LOS TAXES ¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Alguaciles de Florida alertan sobre presupuestos locales

La asociación sostuvo que la reducción de ingresos, planteada en la ley, podría provocar tiempos de respuesta policial más prolongados y limitar la capacidad de las comunidades para reparar carreteras y mantener los sistemas de drenaje pluvial.

A su juicio, estos son algunos de los posibles efectos que los electores deben conocer antes de votar en noviembre.

Policía de Florida teme recortes a servicios esenciales

La Florida State Fraternal Order of Police emitió el 24 de julio un comunicado en el que respaldó la necesidad de ofrecer un alivio significativo a los contribuyentes, pero rechazó la Enmienda 3 por la incertidumbre que generaría en las finanzas locales.

“La seguridad pública nunca debe convertirse en un daño colateral con consecuencias fiscales inciertas”, afirmó la organización.

La agrupación policial señaló que no está claro cómo los gobiernos locales continuarían financiando a la Policía, los departamentos de bomberos, los servicios médicos de emergencia y otras funciones esenciales si disminuyen los ingresos procedentes de los impuestos a la propiedad.

Sus integrantes dijeron estar dispuestos a trabajar con los líderes estatales en una reforma tributaria “segura, efectiva y sostenible” que no comprometa la protección de las familias de Florida.

Bomberos cuestionan la falta de ingresos alternativos

Florida Professional Firefighters también se opuso a la propuesta el 13 de julio, al considerar que no existe un plan confiable para garantizar los recursos destinados a la protección contra incendios, los servicios médicos de emergencia y la respuesta ante desastres.

“Creemos que el alivio tributario y una seguridad pública sólida pueden coexistir”, indicó la organización. Sin embargo, añadió que la enmienda no establece un camino claro para alcanzar ambos objetivos.

La Florida Fire Chiefs’ Association adoptó una postura similar el 9 de julio. La organización señaló que la reforma crea una incertidumbre considerable sobre el futuro financiamiento de los servicios de emergencia sin identificar una fuente sostenible de ingresos que sustituya el dinero perdido.

La asociación afirmó que no puede apoyar la medida mientras no exista un plan integral que preserve la capacidad de los gobiernos locales para prestar esos servicios.

Asociación de Sheriff de Florida expresa preocupación por la Enmienda 3.

¿Qué propone la Enmienda 3 en Florida?

La Enmienda constitucional 3 propone aumentar progresivamente la exención tributaria Homestead aplicada a los impuestos no escolares de la residencia principal.

Actualmente, los propietarios de viviendas que cuentan con la exención Homestead pueden descontar hasta 50.000 dólares del valor imponible de su vivienda.

La propuesta elevaría la exención a 150.000 dólares a partir del 1 de enero de 2027. Un año después, desde el 1 de enero de 2028, quedarían exentos los primeros 250.000 dólares del valor imponible de la propiedad.

La cantidad comenzaría a ajustarse según la inflación a partir de 2029.

El beneficio se aplicaría exclusivamente a las residencias principales y no alcanzaría a las viviendas alquiladas, las segundas residencias ni las propiedades comerciales. Tampoco reduciría los impuestos destinados a los distritos escolares.

La propuesta establece además que los nuevos residentes recibirían una exención menor hasta completar cinco años viviendo en Florida.

Cambios para propiedades de alquiler y comerciales

Aunque las propiedades sin exención Homestead no recibirían el aumento de la exención, sí se beneficiarían de una reducción en el límite anual de crecimiento de su valor imponible.

Actualmente, el valor imponible de las viviendas de alquiler, edificios de apartamentos, propiedades de inversión y locales comerciales puede aumentar hasta un 10% anual.

La Enmienda 3 reduciría ese límite al 5%, excepto para los impuestos escolares.

En la práctica, incluso si una Ciudad o un Condado aumenta su tasa de amillaramiento, la base imponible de esas propiedades crecería más lentamente que lo que sucede en la actualidad.

Enmienda limita el uso de impuestos a la propiedad

La propuesta también limita las áreas en las que los condados y municipios podrían utilizar los ingresos provenientes de los impuestos a la propiedad.

La Enmienda 3 limita el uso de los ingresos procedentes del impuesto a la propiedad y establece que los gobiernos locales deben priorizar el financiamiento de la seguridad pública, incluidos los servicios policiales, de bomberos y de emergencias médicas. Aunque los críticos consideran que esas restricciones, combinadas con la reducción de la recaudación, podrían disminuir la capacidad de las autoridades locales para financiar servicios públicos.

Impacto en los gobiernos locales

La Oficina de Investigación Económica y Demográfica estima que la Enmienda 3 podría retirar eventualmente unos 11.860 millones de dólares anuales de los presupuestos locales.

El impacto no sería igual en todo el estado. Según la Asociación de Condados de Florida, los 29 condados con restricciones fiscales podrían perder entre una quinta parte y una tercera parte de sus ingresos en los próximos años.

Los promotores de la iniciativa argumentan, en cambio, que la recaudación de los gobiernos locales ha crecido considerablemente debido al aumento del valor de las propiedades.

El gobernador Ron DeSantis afirmó que los ingresos locales procedentes de los impuestos a la propiedad prácticamente se duplicaron durante los últimos siete años, al pasar de 32 mil millones de dólares a cerca de 60 mil millones.

Según sus proyecciones, la recaudación podría alcanzar los 83 mil millones de dólares en 2032.

“Los propietarios de Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes y aprobar una reforma histórica”, afirmó DeSantis al promover la iniciativa.

Impacto de la Enmienda 3 en Miami-Dade

En este contexto, el tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el condado podría dejar de recaudar aproximadamente 303 millones de dólares en 2027 y unos 516 millones en 2028.

Miami-Dade dispone de un presupuesto anual de alrededor de 13.000 millones de dólares. El presupuesto propuesto para el año fiscal 2026-27 supera los 14 mil millones.

Regalado aclaró que las estimaciones se realizaron utilizando el amillaramiento del año fiscal 2025-2026 y podrían cambiar dependiendo de la evolución de los valores inmobiliarios.

Una residencia principal con exención Homestead y un valor de 400.000 dólares podría ahorrar alrededor de 1.686 dólares anuales en 2027 y aproximadamente 2.880 dólares en 2028.

Los propietarios pueden consultar una calculadora presentada como parte de la iniciativa “Save Our Homes” para estimar cuánto ahorrarían si la propuesta es aprobada. Consultar aquí: https://www.saveourhomesfl.com/

¿Qué significa votar “sí” o “no” a la Enmienda 3?

Para entrar en vigor, la Enmienda 3 deberá obtener el respaldo de más del 60% de los votantes de Florida en el referendo incluido en la boleta de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El voto por el “sí” respaldaría bajar los impuestos no escolares de las primeras viviendas -propiedades con Homestead-, reduciría además el límite de crecimiento del valor imponible de las propiedades sin Homestead y restringiría el uso de los ingresos tributarios locales, priorizando la seguridad pública.

Un voto por el “no” rechazaría esos cambios y mantendría las reglas actuales sobre las exenciones, el crecimiento del valor imponible. Es decir, no se lograría una reducción en los impuestos.

En Miami-Dade, aprobar la Enmienda 3 significaría recortar unos 450 millones de dólares en un presupuesto que supera los 14.000 millones de dólares. Es decir, un recorte del 3.2%.

[email protected]