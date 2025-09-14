domingo 14  de  septiembre 2025
CARIBE

Piden estar atentos a onda tropical que avanza por el Atlántico

Hasta el momento, la actividad ciclónica ha sido menor

Centro Nacional de Huracanes, sept. 13, 2025

Centro Nacional de Huracanes, sept. 13, 2025

HURRICANE NATIONAL CENTER
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El Centro Nacional de Huracanes reporta una onda tropical que emergió de la costa occidental de África y que próximamente podría convertirse en tormenta tropical o huracán y dirigirse a la zona comprendida entre Puerto Rico y la isla de Bermuda.

No obstante, aún es muy pronto para definir el rumbo de la tormenta, aunque piden estar atentos a los partes meteorológicos.

Lee además
Huracán Kiko. 
ALERTA

Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko
El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Los meteorólogos informan que la temporada 2025 ha sido tranquila debido a la alta cizalladura atmosférica del viento, que interrumpe la formación de tormentas, y a un anticiclón, que se encuentra en el centro del océano Atlántico, más fuerte de lo normal, que trae aire seco desde Europa.

Si bien las temperaturas oceánicas son suficientemente cálidas, estas condiciones atmosféricas han impedido el desarrollo de tormentas, algo que los expertos del Centro Nacional de Huracanes no esperaban.

No obstante, el informe aclara que esta situación pudiera cambiar en cualquier momento.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

Temas
Te puede interesar

Idioma y diversidad cultural que nos une

Arrestan a inmigrante indocumentado por atropello mortal y fuga en el condado de Manatee

Un veterano de guerra y exfiscal busca la gobernación de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Maduro responde con más represión al pueblo a medida que EEUU combate su nexo con el narcotráfico

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

Te puede interesar

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Por Darcy Borrero Batista
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el  Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.
Diplomacia

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales