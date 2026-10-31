Policía de Homestead logra su primera acreditación bajo el mando de Mario Knapp

El jefe de la Policía de Homestead, Mario Knapp, junto a miembros de su equipo de trabajo.

HOMESTEAD.- El Departamento de la Policía de Homestead (HPD)obtuvo por primera vez en más de un siglo de historia la acreditación estatal, un reconocimiento alcanzado bajo la dirección de Mario Knapp que incorpora una evaluación externa al funcionamiento del departamento y a sus procedimientos de trabajo.

La distinción fue otorgada por la Comisión para la Acreditación de las Fuerzas del Orden de Florida (CFA, por sus siglas en inglés). Según la información oficial, la preparación, la adecuación de políticas y la revisión de cumplimiento se completaron en ocho meses, un plazo que la agencia destacó frente a procesos que pueden requerir años.

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El examen abarcó las operaciones policiales, la administración y los servicios de apoyo, con el propósito de comprobar su correspondencia con los estándares profesionales establecidos en el estado.

El alcance de ese aval también se refleja en la supervisión cotidiana. La Oficina de Acreditación de Florida señala que el proceso exige revisar cómo se utilizan los recursos, mantener políticas escritas accesibles al personal y disponer de criterios para medir el desempeño. Su continuidad depende de conservar el cumplimiento de las normas evaluadas.

“La acreditación es más que un certificado en la pared”, afirmó Knapp en el comunicado. Para el jefe policial, el resultado representa una responsabilidad con los habitantes de la ciudad y con la calidad del servicio que reciben.

Una trayectoria bajo presión

Su vocación nació tras el robo de su bicicleta en Nueva York, cuando tenía once años. Según narró a este diario, la intervención del detective que detuvo al agresor definió su interés por ser policía.

Knapp asumió el cargo el 1 de enero de 2025, después de una carrera de 27 años en el Departamento de Policía de Miami-Dade.

Se retiró con el rango de mayor, tras ocupar responsabilidades en los distritos de Kendall y Northside, en el área de entrenamiento y en la supervisión de operaciones tácticas y eventos especiales. Su formación incluye una licenciatura en Gestión de Justicia Penal por la Union Institute & University.

Durante la respuesta al derrumbe de Surfside se desempeñó como comandante del puesto de mando, desde donde coordinó esfuerzos de emergencia. Su experiencia también comprende la formación de agentes y el desarrollo de protocolos para incidentes con múltiples víctimas y situaciones de tiradores activos.

En una entrevista previa con DIARIO LAS AMÉRICAS, Knapp relató que abrió la gestión a auditorías del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) y a revisiones de las investigaciones internas y los servicios a las víctimas.

“No quería tomar decisiones solo. Quería que todo fuera transparente”, explicó entonces.

La revisión de la plantilla identificó 17 plazas policiales financiadas que estaban vacantes. Una campaña de reclutamiento recibió más de 600 solicitudes y permitió cubrirlas, según el balance que presentó a este diario.

También describió cambios en los ascensos y las asignaciones, con convocatorias abiertas al personal, entrevistas y criterios de mérito y experiencia.

Prevención y atención a los vecinos

El balance de 2025 recogió descensos en los tiroteos y los homicidios, dentro de una estrategia que priorizó la presencia de uniformados y el trabajo preventivo.

Otro paso fue la Academia de Policía Ciudadana, que abrió a los residentes un espacio para conocer los protocolos, las decisiones operativas y los procesos de investigación del departamento.

Entre las capacidades de la agencia figura una unidad especializada en investigar fraudes en asociaciones de propietarios y condominios. La ciudad dispone de un formulario para que los afectados presenten sus denuncias y aporten documentación, una vía de atención a problemas que pueden comprometer el patrimonio de las familias.

La relación con la comunidad también incluye un programa voluntario para personas con trastorno del espectro autista. Los residentes pueden proporcionar información sobre sí mismos o sus familiares para que los agentes comprendan mejor las conductas que podrían encontrar al responder a una llamada. El objetivo es favorecer interacciones con resultados positivos para quienes necesitan asistencia.

El administrador municipal, Zerry Ihekwaba, reconoció la dedicación de Knapp y del conjunto del departamento. En su valoración, el trabajo coordinado permitió alcanzar la acreditación en un período reducido y refleja el compromiso de la ciudad con la rendición de cuentas y la calidad de la seguridad pública.

Knapp compartió el mérito con los hombres y mujeres bajo su mando, cuyo esfuerzo, integridad y determinación consideró decisivos. El reconocimiento, sostuvo, expresa una obligación de mantener los estándares profesionales y responder a la confianza de la población.

El jefe policial resumió esa exigencia con una frase: “Nuestra comunidad no merece menos”.