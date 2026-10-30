Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

MIAMI. — Los electores de Miami-Dade tienen desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre para participar en la votación anticipada de las elecciones intermedias, en medio de una reñida movilización entre republicanos y demócratas en Florida, donde casi 3,9 millones de personas ya han depositado sus papeletas.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, encabezada por Alina García, confirmó que los 28 centros habilitados en diferentes puntos del condado permanecerán abiertos durante las tres jornadas restantes, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, incluido el fin de semana.

A diferencia del día oficial de las elecciones, cuando los ciudadanos deben acudir al precinto que tienen asignado, durante la votación anticipada pueden sufragar en cualquiera de los centros disponibles dentro del condado donde están registrados.

Esta flexibilidad permite a los electores escoger el lugar más conveniente de acuerdo con su residencia, trabajo u otras actividades, así como consultar previamente los tiempos de espera mediante el portal oficial de elecciones.

Dónde votar en Miami-Dade

Los 28 centros están distribuidos entre bibliotecas públicas, instalaciones gubernamentales, centros comunitarios y sedes universitarias, con el objetivo de facilitar el acceso de los votantes de distintas zonas del condado.

En la ciudad de Miami funcionan la Biblioteca Hispana, ubicada en 1398 SW 1st Street, local 100; la Biblioteca Shenandoah, en 2111 SW 19th Street; la Biblioteca Lemon City, en 430 NE 61st Street, y la Biblioteca Arcola Lakes, en 8240 NW 7th Avenue.

También están habilitados el Joseph Caleb Center, en 5400 NW 22nd Avenue, edificio A; el Stephen P. Clark Government Center, en 111 NW 1st Street, y el Historic Garage, situado en 3250 South Miami Avenue, en los terrenos del antiguo Museo de Ciencias.

Las autoridades aclararon que el Ayuntamiento de Miami no funcionará como centro de votación anticipada para estas elecciones, por lo que el Historic Garage fue designado como instalación alternativa.

En Doral, los residentes pueden acudir a la sede principal de la Supervisora de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, o a la Biblioteca International Mall, en 10315 NW 12th Street.

Otras opciones en el norte del condado incluyen la Biblioteca John F. Kennedy, en 190 West 49th Street, Hialeah; el Miami Lakes Community Center, en 15151 NW 82nd Avenue; la Biblioteca Regional North Dade, en 2455 NW 183rd Street, Miami Gardens; la Biblioteca Pública de North Miami, en 835 NE 132nd Street, y la Biblioteca Northeast Dade-Aventura, en 2930 Aventura Boulevard.

En Miami Beach están habilitados el Ayuntamiento, localizado en 1700 Convention Center Drive, y la Biblioteca North Shore, en 7501 Collins Avenue.

Por su parte, los electores del suroeste cuentan con la Biblioteca de Coral Gables, en 3443 Segovia Street; el Rebeca Sosa Multipurpose Facility, en 1700 SW 62nd Avenue, West Miami; la Biblioteca Regional Westchester, en 9445 SW 24th Street, y el Student Academic Success Center de Florida International University (FIU), en 11200 SW 8th Street.

También están disponibles la Biblioteca Kendall, en 9101 SW 97th Avenue; el Fascell Conference Center del campus Kendall de Miami Dade College, en 11011 SW 104th Street, edificio K; la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street, y la Biblioteca Regional West Kendall, en 10201 Hammocks Boulevard.

Hacia el sur funcionan la Biblioteca Coral Reef, en 9211 SW 152nd Street; el South Dade Government Center, en 10710 SW 211th Street; la Biblioteca Naranja, en 14850 SW 280th Street, Homestead, y el Homestead Community Center, en 1601 North Krome Avenue.

La lista completa, así como las posibles actualizaciones de ubicación y los tiempos de espera, puede consultarse en el sitio oficial www.votemiamidade.gov.

Qué deben saber los electores

Para ejercer el sufragio presencial, los votantes deberán presentar una identificación vigente con fotografía y firma, como una licencia de conducir de Florida, una tarjeta estatal de identificación o un pasaporte estadounidense. La legislación también admite otros documentos autorizados.

Quienes no dispongan de una identificación aceptable podrán emitir una boleta provisional, sujeta a los procedimientos legales de verificación.

Los ciudadanos que recibieron sus boletas por correo pueden entregarlas en las estaciones seguras de recepción instaladas en cualquiera de los 28 centros durante el horario de votación anticipada.

Después del domingo 1 de noviembre, la recepción presencial de estas papeletas continuará únicamente en la sede principal de Elecciones de Doral y en la oficina del centro de Miami, ubicada en el Stephen P. Clark Center.

Las boletas enviadas por correo deberán llegar a las autoridades electorales antes de las 7:00 de la noche del martes 3 de noviembre. No basta con que hayan sido depositadas en el correo antes de esa hora.

El martes, día oficial de las elecciones, los centros de votación abrirán de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., pero los ciudadanos deberán acudir exclusivamente a sus respectivos precintos asignados.

Reñida participación

El cierre de la votación anticipada coincide con una estrecha diferencia de participación entre republicanos y demócratas en Florida, pese a que el Partido Republicano mantiene una ventaja superior a 1,5 millones de electores en el padrón estatal.

Según el reporte de la División de Elecciones de Florida, compilado el jueves 29 de octubre a las 8:07 de la mañana, 3.895.847 personas habían participado mediante el voto anticipado presencial o por correo.

De ese total, 1.566.863 papeletas corresponden a electores registrados como republicanos, frente a 1.515.144 de demócratas, una diferencia de 51.719 sufragios que equivale aproximadamente al 1,3% de todas las papeletas emitidas.

Los republicanos mantienen la ventaja en la modalidad presencial, mientras los demócratas encabezan la devolución de boletas por correo, una distribución que refleja distintas formas de participación entre los electores de ambas fuerzas políticas.

Esta situación provocó una advertencia del gobernador Ron DeSantis, quien el miércoles reconoció que la movilización republicana no estaba alcanzando los niveles que esperaba.

"No creo que la participación haya sido tan fuerte como nos gustaría. La gente tiene que salir a votar", afirmó DeSantis durante un encuentro con periodistas en Crystal River.

Entretanto, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, había asegurado el 22 de octubre que las cifras iniciales de participación anticipada no resultaban favorables para los republicanos.

La afiliación partidista de quienes han votado, sin embargo, no permite determinar por cuáles candidatos sufragaron ni anticipar el resultado de las elecciones.