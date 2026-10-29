La Comunitat Valenciana busca en Miami nuevos viajeros y alianzas

MIAMI.- La invitación fue descubrir una tierra de paella, horchata, música y fiestas populares. La Comunitat Valenciana llevó esa propuesta a Miami en una noche que reunió a autoridades, empresarios y figuras del espectáculo a bordo del Seafair, un megayate acondicionado para eventos sociales y corporativos en la bahía de Biscayne.

La presentación se celebró el martes 27 de octubre de 2026, como parte de la misión institucional y comercial desarrollada del 26 al 29 de ese mes por FOTUR y Turisme Comunitat Valenciana. La agenda coincidió con World Travel Expo Miami, la feria de viajes celebrada los días 27 y 28 en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

Víctor Pérez, presidente de FOTUR, la federación valenciana de ocio y turismo, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que era la primera vez que su organización promocionaba en esta ciudad la cultura festiva del destino. “El ocio y el turismo van de la mano”, afirmó.

Entre sus objetivos mencionó una conexión aérea directa entre Miami y Valencia para facilitar los desplazamientos desde el sur de Florida.

“Les invito a que vengan a la Comunitat Valenciana 365 días del año”, expresó. Su recorrido verbal pasó por la montaña, la playa, los conciertos, los festivales y las tradiciones populares de Castellón, Valencia y Alicante. También destacó el clima y a sus habitantes, a quienes considera los principales embajadores del territorio.

Las naranjas, las bandas de música y la pólvora aparecieron entre sus referencias a la identidad local. Para animar a conocer esas experiencias, recurrió a una comparación: “Es como los pistachos”, dijo, con la idea de que quien prueba, repite.

Lucho Pérez, representante de Turismo Benidorm, llevó la conversación hacia las semejanzas entre el destino alicantino y Miami. Lo describió como el “Miami español”, por su perfil urbano y su vínculo con la actividad turística. “Compartimos la visión de negocio, de turismo, de hoteles”, sostuvo.

Contó que, desde su llegada tres días antes, no había hablado en inglés con nadie.

“Aunque nosotros aprendemos mucho de la gente de Miami, creemos que también podemos traer mucho conocimiento para hacer negocio”, añadió al referirse a las oportunidades en la hotelería y los servicios al visitante.

“Valencia es un puente entre el Mediterráneo, España, Miami, Estados Unidos y Latinoamérica”, manifestó a este diario Belén Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami. Subrayó el valor de las ferias internacionales para conectar a otras regiones y países con el público estadounidense.

Al referirse a la capital valenciana, la diplomática destacó la convivencia entre el casco histórico medieval y la arquitectura contemporánea de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. “Es una ciudad de contrastes”, afirmó.

“Yo lo que les digo es que vayan, que vayan a Valencia, que vayan a España, que viajen”, invitó. Su recomendación incluyó también probar la paella valenciana en su lugar de origen.

Durante la presentación, Israel Martínez, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, recordó a Camilo Sesto, nacido en Alcoy, en la provincia de Alicante, y al museo dedicado a preservar su legado.

El programa incluyó además bienestar, golf, cruceros y experiencias de alta gama, junto con el turismo de reuniones, viajes de incentivo, congresos y eventos, conocido en la industria por las siglas MICE.

La apuesta por el público estadounidense se produce en un contexto de crecimiento. Según cifras difundidas en septiembre por Turisme Comunitat Valenciana, el turismo procedente de Estados Unidos aumentó un 27,1 % en 2025 y acumuló un incremento del 24,6 % entre enero y mayo de 2026.

La Oficina Española de Turismo en Miami, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos colaboraron en la iniciativa.

Por la delegación empresarial asistieron Alejandro Bermejo Fliquete, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Valencia; Jorge Linares Ferrán, director gerente de esa institución; y Federico Fuster López, presidente de HOSBEC. También estuvieron representados Visit València, Visit Benidorm, Introducing Castellón y el Ayuntamiento de Alcoi, además de Valencia Premium, The Best of Valencia y PROMFEST, presidida por Joan Vicent Díez.

Entre los asistentes locales figuraron Griselle Marino, responsable de programas de la Junta Asesora de Asuntos Hispanos de Miami-Dade; Helena Poleo, directora de la Oficina de Comunicaciones de la ciudad de Miami; y Christina Crespi, consultora de INGAGE y exdirectora ejecutiva de la Miami Downtown Development Authority. El Centro Valenciano de Florida estuvo representado por Inma Cortes y Marcelo Llobell.

A los intercambios profesionales se sumó el encuentro con figuras de la música, la televisión y la moda. Estuvieron Julio Bagué, vicepresidente de peermusic; Peter Robles, de Aquos Entertainment; Hugo Chávez, de Miami Talents; y Martu E. Freeman-Parker, directora ejecutiva de Fashion Alliance Network, junto con Aylin Mujica, Vicky Echeverry y Alicia Machado, quien se mostró agradecida por la invitación. “Miami es una ciudad donde convergen desde siempre personas y comunidades de todas partes del mundo”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La actriz encontró afinidades entre la llamada “actitud mediterránea” y la identidad latinoamericana. De España, dijo apreciar la autenticidad de su gente y una forma de vivir que, a su juicio, ayuda a tomarse las cosas con mayor ligereza.

Machado también habló de buscar una tortilla de patatas o “una paellita así a la valenciana”. Al comparar con el periodista dónde encontrar la mejor versión de ese plato, defendió la posibilidad de probarla allí mismo: “A lo mejor hay una muy buena aquí en el barco”.

Susana Medina, Miss Universo España 2026, habló del cariño con que fue recibida en Miami. Natural de Gran Canaria, destacó los vínculos históricos de las islas con Cuba, República Dominicana y Venezuela, visibles en el habla y la gastronomía, y contó que tiene parientes cubanos y venezolanos. “Tenemos muchísimas cosas en común”, señaló.

En medio de su preparación para competir en Miss Universo en Puerto Rico, reconoció que los viajes la han mantenido lejos de sus padres y abuelos. Las videollamadas y el apoyo de su familia la acompañan en una etapa en la que espera mostrar su personalidad natural y empática, además de representar a la mujer española.

La música cerró la velada con una sesión del DJ valenciano Vicente Ferrer y del DJ de Miami Francis King. El deseo de prolongar ese acercamiento quedó en palabras de Víctor Pérez: “Queremos ir de la mano con una ciudad como esta, como Miami”.