El domingo cambia la hora, ¿atrasar o adelantar el reloj?

MIAMI.- El horario de verano termina este domingo 1 de noviembre en Florida y el resto de las zonas que lo observan en Estados Unidos. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasan una hora, volverán a marcar la 1:00 a. m. y ese día tendrá 60 minutos adicionales.

El amanecer y el atardecer ocurrirán más temprano, según el reloj, por lo que habrá más luz por la mañana y oscurecerá antes por la tarde.

PROYECTO DE LEY Lo que cambia en EEUU con mantener el horario de verano que se debate en el Congreso

Cuándo termina el horario de verano en Florida

Según la ley vigente, el cambio de horario se aplica a las 2:00 a.m del primer domingo de noviembre. Quienes prefieran no levantarse de madrugada pueden atrasar sus relojes antes de acostarse el sábado. En la mayoría de los países europeos, el fin del horario de verano ocurrió el pasado 25 de octubre, el último domingo de octubre.

Historia del cambio de hora en Estados Unidos

Estos cambios de horas no han ocurrido siempre. Estados Unidos adoptó el horario de verano en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, como parte de una medida orientada a ahorrar combustible y energía. En 1919, en medio de protestas y oposición pública al nuevo horario, el Congreso derogó esa práctica.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el país volvió a aplicar el horario de verano de manera obligatoria y durante todo el año, entre 1942 y 1945. Al terminar la guerra, las distintas localidades podían decidir si lo aplicaban y en qué fechas. Esa falta de uniformidad creó confusión en los horarios de transporte y algún caos en las comunicaciones que tenían que lidiar con cientos de horarios.

En 1966, el Congreso aprobó la Ley de Horario Uniforme (Uniform Time Act), que estableció reglas federales para los cambios de hora, aunque permitió que los estados se eximieran de observar el horario de verano. Actualmente no lo aplican Hawái, Puerto Rico y otros territorios, así como la mayor parte de Arizona.

Otra crisis, esta vez energética, en los años setenta, dio lugar a un período de horario de verano durante todo el año, que comenzó en enero de 1974 y terminó en abril de 1975. Más adelante, la Ley de Política Energética de 2005 amplió el período y desde 2007 se estableció que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.

Para qué se cambia la hora

Uno de los argumentos a favor del horario de verano es aprovechar más luz natural durante las tardes, cuando muchas personas estudian, trabajan o realizan sus actividades cotidianas. En horario normal estaría anocheciendo a las 7:00 pm, sin embargo al adelantar la hora en el horario de verano comienza a anochecer sobre las 8:00 pm. Sus defensores sostienen que la medida puede reducir el uso de energía; sin embargo, el impacto energético sigue siendo objeto de debate.

Puede terminar el cambio de hora

La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2026 el proyecto bipartidista Sunshine Protection Act, que busca hacer permanente el horario de verano. La iniciativa fue remitida al Senado, donde aún debe avanzar para convertirse en ley.

Es oportuno señalar que cerca de 20 estados han aprobado leyes para adoptar el horario de verano durante todo el año si el Congreso lo autoriza. Florida fue el primero en aprobar su Sunshine Protection Act en 2018. La medida sigue condicionada a un cambio en la legislación federal, que actualmente no permite a los estados mantener el horario de verano permanente.

No todos abogan por hacer permanente el horario de verano. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (American Academy of Sleep Medicine) recomienda mantener el horario estándar durante todo el año, oponiéndose a que sea el horario de verano el permanente. La organización sostiene que la luz matutina ayuda a regular el ritmo circadiano, el ciclo biológico que influye en el sueño y la vigilia.

En fin, el próximo 1 de noviembre a las dos de la mañana, se de debe retrasar el reloj. Lo mejor es hacerlo antes ir a la cama para evitar olvidarlo y sus consecuencias. Aunque con los teléfonos celulares y otros dispositivos conectados a la red este proceso ocurre de manera automática.

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