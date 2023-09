Policía de Miami Beach inicia pesquisa que apunta a aspirante a la alcaldía

Según video de la cámara corporal del agente que recibió el bolso, publicado este lunes 18 de septiembre por la policía de Miami Beach, se puede ver cuando la joven hace la entrega y después el momento que el oficial que retira el cargador de la Glock y saca la bala que tenía en la recámara del arma. Además de la pistola, el bolso contenía documentos y 60 dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de la Ciudad devolvió el bolso a su dueño, que tiene licencia para portar armas y no publicó el incidente basándose en una excepción de registros púbicos que supuestamente ampara a exfiscales como Grieco.

Este lunes 18 de septiembre, el propio Greico emitió la siguiente declaración en la que reconoce la existencia de una investigación interna en el Departamento de policía:

“Me robaron el bolso y en menos de una hora lo encontraron en el Departamento de policía. En ese lapso de una hora lo reporté al personal del comando asignado al parque donde fue robado y me dirigía a la estación de policía para presentar una denuncia oficial, cuando recibí una llamada diciendo que la bolsa y casi todo su contenido había aparecido. Lo realmente frustrante aquí no es que haya sido víctima de un delito, sino que las personas politicen esto de una manera que ponga a mi familia en peligro. Es escandaloso e incorrecto y merece una investigación rápida. Hay una investigación de asuntos internos pendiente sobre la divulgación de mi información personal de conformidad con la Ley Marcy y el Capítulo 119 y para garantizar la integridad de esa investigación, me abstengo de hacer más comentarios en este momento”.

En su aspiración a la alcaldía de Miami Beach, Grieco, que fue representante estatal, tendrá que enfrentar a Michael Góngora, excomisionado de la ciudad; Steve Meiner, comisionado de Miami Beach; y Bill Roedy, exejecutivo de MTV.

