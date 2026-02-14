Miami International Boat Show 2026 reafirma a la ciudad como capital global de la industria náutica">

De izquierda a derecha se muestran representantes de la firma Riviera. Phil Gibson, boat show officer; Wes Moxey CEO, Shelley Morton Stephen Milne y Chris McCafferty.

MIAMI BEACH .- La ciudad volvió a convertirse en el epicentro mundial del sector marítimo con la celebración del Miami International Boat Show 2026 , uno de los encuentros náuticos más importantes del planeta y el mayor de su tipo en Estados Unidos. La edición de este año se desarrolla del 11 al 15 de febrero, reuniendo a más de mil empresas expositoras y presentando más de mil embarcaciones, desde botes deportivos hasta superyates de última generación.

El show funciona como vitrina global de innovación, diseño y tendencias del mercado, y al mismo tiempo refuerza el posicionamiento del sur de la Florida como hub estratégico del sector marítimo internacional, con un impacto económico multimillonario para la región.

Cuatro sedes clave

La muestra se desarrolla en cuatro locaciones principales que permiten organizar la exhibición según tipo de embarcación, tecnología y experiencias vinculadas al mundo del mar.

El Miami Beach Convention Center funciona como el centro principal en tierra, donde se exhiben embarcaciones de hasta 49 pies, motores marinos, equipos electrónicos y accesorios especializados. En este espacio están presentes firmas globales del sector como Suzuki, Honda, Cigarette, Boston Whaler, Sea Ray, entre otros constructores líderes de la industria.

La Miami Beach Yacht Collection, ubicada sobre Collins Avenue y la calle 44, reúne una amplia selección de yates nuevos y de reventa, con embarcaciones que van desde aproximadamente 35 hasta más de 100 pies, consolidándose como uno de los espacios más importantes del segmento de lujo dentro del espectáculo.

Por su parte, el Progressive Boat Show Experience en Pride Park ofrece una propuesta más interactiva, combinando exhibiciones del estilo de vida náutico, gastronomía, entretenimiento y seminarios educativos.

Finalmente, Sailor’s Cove, en IGY Yacht Haven Grande Miami, está dedicado a la navegación a vela, incluyendo embarcaciones sailing, equipamiento especializado y capacitaciones.

Firmas líderes y tendencias del mercado

Según organizadores del Miami International Boat Show, la edición 2026 confirmó la presencia dominante de constructores europeos, estadounidenses, australianos y asiáticos, evidenciando el peso global del encuentro dentro del calendario marítimo internacional.

Entre las tendencias más visibles destacan:

• Integración tecnológica en navegación y seguridad

• Mayor protagonismo de espacios sociales exteriores

• Optimización del consumo energético

• Diseño enfocado en uso recreativo y familiar

Riviera: tradición australiana y resistencia “blue water”

Durante esta cobertura, en entrevista exclusiva, Javier Perello, de Puerto Rico, explicó la filosofía de la marca Riviera:

“Riviera es una compañía con muchos años de trayectoria, muy prestigiosa, caracterizada por la calidad de sus embarcaciones, especialmente por la resistencia de sus cascos diseñados para navegación en blue water, es decir, mares difíciles”.

Perello destacó el origen australiano de la empresa y su enfoque familiar:

“Australia tiene algunos de los mares más exigentes del mundo, y de allí proviene Riviera. Es una empresa privada, de origen familiar, enfocada en fabricar embarcaciones para el disfrute familiar, para compartir, comodidad y recreación en el agua”.

En esta edición, la compañía presentó dos modelos nuevos: 43 Sport Express y 56 Sport Yacht.

Sobre el nuevo concepto del 43 Sport Express detalló:

“Tiene la parte trasera abierta, el área de dormir está en el interior y el área social está en el exterior”.

En referencia a las expectativas del show puntualizó:

“Esperamos una muy buena respuesta de los clientes. Cuando conocen los modelos Riviera, ven la calidad, el espacio y el diseño en comparación con otras marcas, y eso realmente los sorprende”.

Schaefer Yachts y la presencia regional de Alta Marine

Por su parte, Andrés Moreno, Brand Manager de Alta Marine, destacó la participación de Schaefer Yachts:

“Estamos muy contentos de estar con la marca Schaefer Yachts, donde están presentando sus nuevos modelos. La Schaefer B30, la B44 y la 380 son embarcaciones excepcionales, se manejan muy bien y ofrecen una navegación muy suave. Los acabados son de primera categoría”.

En términos mecánicos agregó:

“Cuentan con motores Mercury desde 300 hasta 400 HP en los modelos más pequeños, y en los modelos más grandes vemos motores desde 400 hasta 600 HP”.

Moreno también subrayó la presencia regional de la empresa:

“Somos dealers de Schaefer y ADS en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y el este de México”.

Miami: referencia global del negocio marítimo

Más allá de la exhibición comercial, el Miami International Boat Show funciona como termómetro de la industria marítima mundial. Cada edición confirma el rol de Miami como punto de encuentro entre firmas, inversionistas, compradores y especialistas del sector.

El evento impulsa el turismo especializado, la inversión extranjera y el desarrollo económico local, consolidando la posición del sur de la Florida como territorio estratégico dentro del negocio marítimo global.

El Miami Boat Show permanecerá abierto al público hasta el domingo 15 de febrero a las 6:00 p.m., invitando a residentes y visitantes a disfrutar de esta experiencia.