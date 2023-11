¿Por qué Jeff Bezos decide mudarse a Miami? Hay un factor sentimental, otro empresarial

En primer lugar, Bezos está buscando estar más cerca de sus padres. Todo indica que la familia es muy importante para él, y quiere asegurarse de estar cerca mientras envejecen sus padres, según una publicación del empresario en Instagram.

“Mis padres siempre han sido mis mayores apoyos. Recientemente se mudaron a Miami, el lugar donde vivíamos cuando yo era más joven”, explicó Bezos.

Además, Bezos está interesado en estar más cerca de las operaciones de Blue Origin, su compañía de exploración espacial, en Cabo Cañaveral, Florida, a pocas horas de Miami.

La NASA eligió a Blue Origin para llevar a cabo una misión el año próximo con destino a Marte, cuyo propósito es investigar el campo magnético en sus proximidades. La empresa espacial será responsable de suministrar el potente cohete New Glenn, que partirá desde Cabo Cañaveral a fines de 2024.

Agregó que “he vivido en Seattle más tiempo que en cualquier otro lugar y tengo muchos recuerdos increíbles aquí. Por más emocionante que sea la mudanza, es una decisión emotiva para mí. Seattle, siempre tendrás un pedazo de mi corazón”.

Dónde vivirá Jeff Bezos

Bezos adquirió una mansión de siete habitaciones en Indian Creek, en Miami-Dade, por la astronómica suma de 79 millones de dólares. Conocida como el "Búnker de los billonarios", esta isla artificial es famosa por ser un refugio para los millonarios.

Bezos sigue los pasos de personalidades como Ken Griffin, el residente más rico de Illinois, quien trasladó el año pasado desde Chicago a Miami la sede global de su gigantesco fondo de cobertura, Citadel.

El astro del fútbol Lionel Messi recientemente compró una lujosa casa junto al mar en un suburbio del sur de la Florida, tras ser fichado como la estrella del Inter de Miami.

Eric Schmidt, expresidente y CEO de Google, y su esposa, Wendy, han estado comprando casas frente al mar en las Islas Sunset de Miami Beach desde al menos 2020, con nuevas compras este otoño.

El clima entre Seattle y Miami es bastante diferente. Los días de verano rara vez superan los 26° C en Seattle y los días de invierno pocas veces bajan de los 8° C durante el día. La nieve es muy ocasional, pero las temperaturas invernales pueden bajar fácilmente de los -6° a -1° C por la noche.

Miami tiene un clima tropical con veranos calurosos y húmedos e inviernos cálidos y secos. Esta ciudad del sur de la Florida tiene un 56.1% más de días lluviosos que Seattle, pero es conocida como la Capital del Sol.