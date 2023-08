Jeff Bezos compra mansión en isla exclusiva de Miami

MTM Star International se encuentra en los registros de propiedad de Miami-Dade como propietario anterior de la casa. El sitio web del condado no incluye a Bezos como dueño, pero indica que la propiedad se vendió en junio.

Guillermo Olmedillo, administrador de Indian Creek Village, dijo a The Associated Press que no tenía información sobre la compra. La aldea tiene un club de campo y su propia fuerza policial.

Los registros del condado muestran que la propiedad se vendió anteriormente por 1,4 millones de dólares en 1982. La casa es de 864 metros cuadrados (9.300 pies cuadrados) y cuenta con una piscina.

FUENTE: AP