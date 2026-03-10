Precio de la gasolina en Florida sube 57 centavos en una semana por tensiones en Medio Oriente

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida subió este martes 10 de marzo hasta un promedio de 3.63 dólares el galón , según datos de AAA, impulsado por la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el comercio del crudo.

El aumento del combustible en Florida se ha acelerado en la última semana. De acuerdo con la asociación automovilística AAA, el precio promedio del galón de gasolina regular pasó de 3.06 dólares hace una semana a 3.63 este martes, un incremento de 57 centavos.

La tendencia también refleja una subida respecto a otros períodos recientes. Hace un mes el precio promedio en el estado era de 2.90 dólares, mientras que hace un año se ubicaba en 3.07.

A nivel nacional, el precio promedio del combustible se situó en 3.53 dólares por galón, frente a 3.10 hace una semana, 2.92 hace un mes y los 3.08 hace un año, lo que confirma una presión alcista en el mercado energético.

Precio de la gasolina en Miami y el sur de Florida

En el área metropolitana de Miami, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en 3.56 dólares por galón, medio 3.91, mientras que la Premium se venda a un promedio de 4.14 dólares el galón.

Dentro del estado, las áreas metropolitanas con los precios más altos son West Palm Beach – Boca Raton ($3.73), Naples ($3.73) y Homosassa Springs ($3.72).

Por el contrario, las zonas más económicas para cargar gasolina en Florida son Panama City ($3.18), Crestview – Fort Walton Beach ($3.21) y Pensacola ($3.22).

Crisis en el estrecho de Ormuz impulsa el petróleo

El alza en los precios del combustible coincide con la interrupción del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.

La situación comenzó tras una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha provocado que numerosos buques petroleros permanezcan detenidos en el Golfo Pérsico.

Además, varios productores de Medio Oriente han empezado a reducir su producción. Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han recortado conjuntamente hasta 6.7 millones de barriles diarios, con Irak liderando los ajustes con 3 millones de barriles por día.

Podrían venir más aumentos en el precio del combustible

El analista petrolero Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, advirtió que podría producirse una nueva ronda de incrementos en las estaciones de servicio.

Según explicó, el petróleo crudo ya superó los 100 dólares por barril, lo que suele traducirse en aumentos en los precios al consumidor.

También señaló que Florida figura entre los 10 estados con mayor crecimiento en el precio del diésel, un factor que impacta directamente en sectores productivos.

“Para las empresas de transporte, agricultores, transportistas de carga y compañías de construcción, estos picos son particularmente disruptivos porque los recargos por combustible y los presupuestos no pueden ajustarse lo suficientemente rápido”, indicó De Haan.

Factores estacionales que encarecen la gasolina

AAA explicó que el incremento del precio de la gasolina también coincide con factores estacionales.

Durante la primavera aumenta la demanda de combustible por el inicio de la temporada de viajes, mientras que las refinerías comienzan a producir la mezcla de gasolina de verano, más costosa pero diseñada para reducir emisiones contaminantes.

Suben también los costos de carga para vehículos eléctricos

El aumento energético también se refleja en el mercado de vehículos eléctricos.

En Florida, el costo promedio de la electricidad en estaciones públicas de carga pasó de 39 centavos a 41 centavos por kilovatio hora en la última semana.

Cómo ahorrar gasolina ante el aumento de precios

AAA recomienda varias estrategias para reducir el gasto en combustible:

Combinar varios recados en un solo viaje para conducir menos.

Manejar de forma moderada y evitar aceleraciones bruscas o exceso de velocidad.

Retirar peso innecesario del vehículo; cada 100 libras menos mejora la eficiencia entre 1% y 2%.

Comparar precios utilizando la aplicación móvil de AAA.

Pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunas estaciones cobran más al pagar con tarjeta.

