martes 10  de  marzo 2026
TENDENCIA

Precio de la gasolina en Florida sube 57 centavos en una semana por tensiones en Medio Oriente

Florida registra fuerte alza en el precio de la gasolina tras crisis en Irán. Estos son los precios en Miami y otras areas de Florida

Precio de la gasolina en Florida.

Precio de la gasolina en Florida.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida subió este martes 10 de marzo hasta un promedio de 3.63 dólares el galón, según datos de AAA, impulsado por la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el comercio del crudo.

Suben los precios de la gasolina en Florida

El aumento del combustible en Florida se ha acelerado en la última semana. De acuerdo con la asociación automovilística AAA, el precio promedio del galón de gasolina regular pasó de 3.06 dólares hace una semana a 3.63 este martes, un incremento de 57 centavos.

Lee además
Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
ECONOMÍA

Se eleva el precio de la gasolina en Cuba, la reventa gana terreno
Un conductor le pone gasolina a su auto.
REPUNTA

Gasolina en Florida alcanza los $2.91, el precio más alto de 2026

La tendencia también refleja una subida respecto a otros períodos recientes. Hace un mes el precio promedio en el estado era de 2.90 dólares, mientras que hace un año se ubicaba en 3.07.

A nivel nacional, el precio promedio del combustible se situó en 3.53 dólares por galón, frente a 3.10 hace una semana, 2.92 hace un mes y los 3.08 hace un año, lo que confirma una presión alcista en el mercado energético.

Precio de la gasolina en Miami y el sur de Florida

En el área metropolitana de Miami, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en 3.56 dólares por galón, medio 3.91, mientras que la Premium se venda a un promedio de 4.14 dólares el galón.

Dentro del estado, las áreas metropolitanas con los precios más altos son West Palm Beach – Boca Raton ($3.73), Naples ($3.73) y Homosassa Springs ($3.72).

Por el contrario, las zonas más económicas para cargar gasolina en Florida son Panama City ($3.18), Crestview – Fort Walton Beach ($3.21) y Pensacola ($3.22).

Crisis en el estrecho de Ormuz impulsa el petróleo

El alza en los precios del combustible coincide con la interrupción del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.

La situación comenzó tras una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha provocado que numerosos buques petroleros permanezcan detenidos en el Golfo Pérsico.

Además, varios productores de Medio Oriente han empezado a reducir su producción. Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han recortado conjuntamente hasta 6.7 millones de barriles diarios, con Irak liderando los ajustes con 3 millones de barriles por día.

Podrían venir más aumentos en el precio del combustible

El analista petrolero Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, advirtió que podría producirse una nueva ronda de incrementos en las estaciones de servicio.

Según explicó, el petróleo crudo ya superó los 100 dólares por barril, lo que suele traducirse en aumentos en los precios al consumidor.

También señaló que Florida figura entre los 10 estados con mayor crecimiento en el precio del diésel, un factor que impacta directamente en sectores productivos.

“Para las empresas de transporte, agricultores, transportistas de carga y compañías de construcción, estos picos son particularmente disruptivos porque los recargos por combustible y los presupuestos no pueden ajustarse lo suficientemente rápido”, indicó De Haan.

Factores estacionales que encarecen la gasolina

AAA explicó que el incremento del precio de la gasolina también coincide con factores estacionales.

Durante la primavera aumenta la demanda de combustible por el inicio de la temporada de viajes, mientras que las refinerías comienzan a producir la mezcla de gasolina de verano, más costosa pero diseñada para reducir emisiones contaminantes.

Suben también los costos de carga para vehículos eléctricos

El aumento energético también se refleja en el mercado de vehículos eléctricos.

En Florida, el costo promedio de la electricidad en estaciones públicas de carga pasó de 39 centavos a 41 centavos por kilovatio hora en la última semana.

Cómo ahorrar gasolina ante el aumento de precios

AAA recomienda varias estrategias para reducir el gasto en combustible:

  • Combinar varios recados en un solo viaje para conducir menos.
  • Manejar de forma moderada y evitar aceleraciones bruscas o exceso de velocidad.
  • Retirar peso innecesario del vehículo; cada 100 libras menos mejora la eficiencia entre 1% y 2%.
  • Comparar precios utilizando la aplicación móvil de AAA.
  • Pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunas estaciones cobran más al pagar con tarjeta.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Precio de la gasolina en Florida hoy: Promedio baja a $2.83 tras alza repentina

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en febrero

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

Te puede interesar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
FORBES

Musk duplica su fortuna y se mantiene como el más rico del mundo