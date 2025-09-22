Precio de la gasolina en Florida sube 25 centavos, pero se mantiene en rango estable

MIAMI.- En los últimos siete días, el precio promedio de la gasolina en Florida subió de 2.95 dólares el galón hasta alcanzar los 3.20 el jueves pasado, para luego estabilizarse en 3.12 dólares el fin de semana, según informó la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

“Un aumento de 25 centavos puede sonar elevado, pero estas fluctuaciones se han vuelto bastante rutinarias en el último año”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group.

Desde septiembre de 2024, los precios del combustible en el estado han oscilado entre los 2.92 y 3.23 dólares el galón, siguiendo un patrón de descensos graduales por unos días, seguidos de un repunte rápido a los niveles anteriores.

Precio regional en Florida

Este lunes 22 de septiembre, en Miami-Dade la gasolina regular se cotiza a un promedio de 3.08 dólares, la media de 3.51 y la premium de 3.72 por galón.

Los mercados más caros de Florida están en West Palm Beach-Boca Ratón ($3.26), Naples ($3.20) y Ocala ($3.19). Mientras que los mercados más baratos se encuentran en Pensacola ($2.86), Panama City ($2.86) y Crestview-Fort Walton Beach ($2.87).

A nivel nacional, el precio promedio es de 3.18 dólares por galón, cuatro centavos más que el mes anterior, aunque dos centavos menos que la semana pasada.

Un mercado estable y sin cambios en costos mayoristas

De acuerdo con AAA, tanto los precios de futuros del crudo como de la gasolina se mantienen prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior, lo que indica que no existen presiones externas significativas en el mercado mayorista.

“Las estaciones de servicio ajustan constantemente los precios para ser competitivas. Cuando bajan demasiado y dejan de ser rentables, los vuelven a subir, reiniciando el ciclo”, señaló Jenkins.

Cómo ahorrar

AAA recomienda a los conductores adoptar prácticas que permitan reducir el gasto en combustible:

Combinar diligencias para limitar el tiempo de conducción.

Conducir de forma conservadora, evitando aceleraciones bruscas.

Retirar el exceso de peso del vehículo, ya que cada 100 libras menos mejoran el rendimiento en 1-2%.

Comparar precios en la comunidad mediante la aplicación móvil de AAA.

Pagar en efectivo, pues algunas estaciones cobran más al usar tarjeta de crédito.

