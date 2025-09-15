lunes 15  de  septiembre 2025
Precio de la gasolina en Florida baja a $2.95 por galón, según AAA

El costo del combustible en Florida registra una caída de 15 centavos en la última semana y suma diez días consecutivos a la baja

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Los conductores en Florida celebran un alivio en sus bolsillos, según un reporte de la Asociación Americana de Automóviles (AAA), el precio promedio de la gasolina regular en el estado cayó a 2.95 dólares por galón el domingo 14 de septiembre, acumulando una reducción de 20 centavos en diez días consecutivos de descensos.

El actual precio representa 15 centavos menos que hace una semana, 18 centavos menos que el mes pasado y 18 centavos menos que en la misma fecha de 2024.

“Esta es una noticia positiva para los floridanos después de un verano con precios volátiles”, declaró Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Con la llegada del otoño, la menor demanda de combustible y el cambio a la gasolina de mezcla invernal ayudan a reducir los precios en el surtidor”.

Factores estacionales que influyen en el precio

En otoño, el precio de la gasolina tiende a bajar debido a una menor demanda de combustible, ya que finaliza la temporada de viajes de verano y las escuelas reabren, reduciendo la cantidad de conductores en carretera. A esto se suma la introducción de la gasolina de mezcla invernal, que es más económica de producir que la de verano. Sin embargo, este descenso puede verse contrarrestado por el mantenimiento programado en las refinerías, que en ocasiones limita la producción y genera presiones al alza. Además, las amenazas de huracanes en el Golfo de México siguen siendo un factor impredecible que podría afectar el suministro y revertir la tendencia actual de precios bajos, explicó AAA en su comunicado.

Precios en Florida y a nivel nacional

En Miami-Dade, este lunes, la gasolina Regular se cotiza a 2.90 dólares el galón, la Medio a 3.40, mientras que la Premium se vende a 3.63 dólares el galón.

  • Mercados más caros: West Palm Beach-Boca Raton ($3.12), Gainesville ($3.03), Naples ($3.00).
  • Mercados más baratos: Punta Gorda ($2.85), Panama City ($2.87), Crestview-Fort Walton Beach ($2.87).

A nivel nacional, el precio promedio del galón de gasolina regular se ubicó el domingo en $3.175, ligeramente inferior a los $3.197 de la semana pasada y también por debajo de los $3.216 de hace un año.

Consejos para ahorrar en gasolina

AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos que mejoren la eficiencia y reduzcan gastos:

  • Planificar los recorridos: combinar diligencias en un mismo viaje.
  • Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad.
  • Reducir peso en el vehículo: cada 100 libras menos mejoran entre 1% y 2% el rendimiento.
  • Comparar precios: utilizar aplicaciones como la de AAA para ubicar la estación más económica.
  • Pagar en efectivo: algunos comercios cobran un recargo por el uso de tarjeta de crédito.

[email protected]

