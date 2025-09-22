lunes 22  de  septiembre 2025
CONSTERNACIÓN

Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

Devin Bryant Johnson enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su madre, Rosemary Johnson; las autoridades señalan un presunto patrón de violencia doméstica

Devin Bryant Johnson.

Devin Bryant Johnson.

CORAL CAPE POLICE
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un hombre de 28 años fue acusado formalmente del asesinato de su madre de 69, quien fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en su residencia en Cape Coral, en el suroeste de Florida.

Según el reporte de las autoridades, el crimen habría sido la culminación de un prolongado historial de presunta violencia doméstica y abuso de sustancias por parte del sospechoso, identificado como Devin Bryant Johnson.

Lee además
Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?
Carlos Giménez congresista federal republicano. 
FIN DE CONTROVERSIA

Giménez desmiente al FBI: "La Guardia Nacional no será desplegada en Miami"

El hombre fue capturado horas después del crimen cometido el 16 de septiembre, tras una persecución policial cuando presuntamente intentaba huir del país con rumbo a Centroamérica.

Escena del crimen

El informe policial detalla que familiares de Rosemary Johnson descubrieron el cuerpo después de no poder comunicarse con ella. Al llegar a la vivienda, ubicada en Jacaranda Parkway West, encontraron huellas ensangrentadas que los guiaron hasta la víctima.

El jefe de la Policía de Cape Coral, Anthony Sizemore, calificó la escena como "extensa" y confirmó que la mujer presentaba "un número significativo de heridas de puñaladas".

Las primeras indagaciones en el vecindario revelaron que, según testigos, Devin Johnson fue visto cuando salía de la casa en un Toyota Corolla poco antes de que llegaran los agentes. Con base en esta información, las autoridades emitieron una alerta.

Persecución y captura

La alerta del vehículo sospechoso desencadenó una persecución que involucró a diferentes agencias de seguridad. La operación concluyó en el condado de Collier, cuando agentes locales lograron inmovilizar el automóvil con bandas de clavos.

De acuerdo con el reporte, Johnson huyó a pie luego de que su automóvil fue interceptado y se enfrentó de manera violenta con los oficiales.

Durante el forcejeo, se alega que el sospechoso golpeó e intentó estrangular a un perro policía (K-9), además de tratar de arrebatar el arma de fuego a uno de los agentes. Finalmente, el sospechoso fue sometido y puesto bajo arresto.

Los investigadores indicaron que encontraron rastros de sangre tanto en el exterior como en el interior del vehículo, así como en el calzado del detenido.

Historial de presuntas agresiones

La muerte de Rosemary Johnson ocurre en un contexto de presunto abuso documentado. Los registros judiciales muestran que Devin Johnson fue arrestado en enero por una supuesta agresión contra su madre.

En ese incidente, se le acusó de golpearla, dañar su teléfono y su andador, y cortar la electricidad de la casa para impedirle moverse de un sillón reclinable eléctrico.

Un segundo arresto por presunta agresión se registró en febrero. Para marzo, Rosemary Johnson había solicitado una orden de protección.

En los documentos presentados ante la corte, la mujer afirmó que su hijo la había agredido físicamente y que no se sentía segura a su lado, comportamiento que atribuyó a problemas de salud mental y su dependencia económica.

Plan de fuga y cargos formales

La investigación de la policía de Cape Coral sostiene que Johnson tenía un presunto plan para evadir a la justicia. Los detectives afirman haber encontrado evidencia en su teléfono que muestra la compra de un boleto de avión a Costa Rica para un día después del homicidio.

Como resultado de estos hechos, Devin Johnson enfrenta múltiples cargos. En el condado de Lee, se le imputa el asesinato en segundo grado. En el condado de Collier, las acusaciones incluyen huir de la policía, resistir el arresto con violencia, agresión a un oficial de la ley, intento de tomar un arma de fuego y crueldad animal.

Se anunció que el caso pasaría a manos de la oficina de la Fiscal del Estado, Amira Fox, para su procesamiento judicial. Vecinos de la víctima dijeron sentirse muy consternados.

Temas
Te puede interesar

Camioneros de Florida reaccionan a controles en idioma inglés en las carreteras

Precio de la gasolina en Florida sube 25 centavos, pero se mantiene en rango estable

Matthew Tkachuk fuera hasta diciembre tras cirugía, confirma Florida Panthers

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

Te puede interesar

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

Por DANIEL CASTROPÉ
Devin Bryant Johnson.
CONSTERNACIÓN

Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

Imagen referencial. 

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores