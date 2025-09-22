Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

MIAMI. - Un hombre de 28 años fue acusado formalmente del asesinato de su madre de 69, quien fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en su residencia en Cape Coral, en el suroeste de Florida.

Según el reporte de las autoridades, el crimen habría sido la culminación de un prolongado historial de presunta violencia doméstica y abuso de sustancias por parte del sospechoso, identificado como Devin Bryant Johnson.

El hombre fue capturado horas después del crimen cometido el 16 de septiembre, tras una persecución policial cuando presuntamente intentaba huir del país con rumbo a Centroamérica.

Escena del crimen

El informe policial detalla que familiares de Rosemary Johnson descubrieron el cuerpo después de no poder comunicarse con ella. Al llegar a la vivienda, ubicada en Jacaranda Parkway West, encontraron huellas ensangrentadas que los guiaron hasta la víctima.

El jefe de la Policía de Cape Coral, Anthony Sizemore, calificó la escena como "extensa" y confirmó que la mujer presentaba "un número significativo de heridas de puñaladas".

Las primeras indagaciones en el vecindario revelaron que, según testigos, Devin Johnson fue visto cuando salía de la casa en un Toyota Corolla poco antes de que llegaran los agentes. Con base en esta información, las autoridades emitieron una alerta.

Persecución y captura

La alerta del vehículo sospechoso desencadenó una persecución que involucró a diferentes agencias de seguridad. La operación concluyó en el condado de Collier, cuando agentes locales lograron inmovilizar el automóvil con bandas de clavos.

De acuerdo con el reporte, Johnson huyó a pie luego de que su automóvil fue interceptado y se enfrentó de manera violenta con los oficiales.

Durante el forcejeo, se alega que el sospechoso golpeó e intentó estrangular a un perro policía (K-9), además de tratar de arrebatar el arma de fuego a uno de los agentes. Finalmente, el sospechoso fue sometido y puesto bajo arresto.

Los investigadores indicaron que encontraron rastros de sangre tanto en el exterior como en el interior del vehículo, así como en el calzado del detenido.

Historial de presuntas agresiones

La muerte de Rosemary Johnson ocurre en un contexto de presunto abuso documentado. Los registros judiciales muestran que Devin Johnson fue arrestado en enero por una supuesta agresión contra su madre.

En ese incidente, se le acusó de golpearla, dañar su teléfono y su andador, y cortar la electricidad de la casa para impedirle moverse de un sillón reclinable eléctrico.

Un segundo arresto por presunta agresión se registró en febrero. Para marzo, Rosemary Johnson había solicitado una orden de protección.

En los documentos presentados ante la corte, la mujer afirmó que su hijo la había agredido físicamente y que no se sentía segura a su lado, comportamiento que atribuyó a problemas de salud mental y su dependencia económica.

Plan de fuga y cargos formales

La investigación de la policía de Cape Coral sostiene que Johnson tenía un presunto plan para evadir a la justicia. Los detectives afirman haber encontrado evidencia en su teléfono que muestra la compra de un boleto de avión a Costa Rica para un día después del homicidio.

Como resultado de estos hechos, Devin Johnson enfrenta múltiples cargos. En el condado de Lee, se le imputa el asesinato en segundo grado. En el condado de Collier, las acusaciones incluyen huir de la policía, resistir el arresto con violencia, agresión a un oficial de la ley, intento de tomar un arma de fuego y crueldad animal.

Se anunció que el caso pasaría a manos de la oficina de la Fiscal del Estado, Amira Fox, para su procesamiento judicial. Vecinos de la víctima dijeron sentirse muy consternados.