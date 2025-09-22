lunes 22  de  septiembre 2025
Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

Washington ha buscado por diferentes vías retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance por razones de seguridad nacional

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante tecnológico Oracle se encargará de controlar el algoritmo de recomendaciones de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos, según informó el lunes la Casa Blanca, en virtud de un acuerdo para la venta de las operaciones de la aplicación en territorio estadounidense.

Washington ha buscado de forma contundente retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance por razones de seguridad nacional.

El acuerdo prevé que la empresa resultante de la adquisición del negocio estadounidense de TikTok posea una copia del algoritmo usado para las recomendaciones de contenidos a los seguidores, según informó a los periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca.

"Será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense", dijo el funcionario.

FUENTE: Con información de AFP.

