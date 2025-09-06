Cleidy Heredia: arte, inspiración y liderazgo femenino

MIAMI SPRINGS.– Detrás de cada creación de frutas bañadas en chocolate y flores convertidas en arte está la visión de una mujer que decidió transformar los obstáculos en oportunidades.

Cleidy Heredia, CEO y fundadora de Fruti Details, es mucho más que una empresaria: es una artista que ha sabido contar historias de amor, esfuerzo y resiliencia a través de su trabajo.

Cuenta que llegó a Estados Unidos con su esposo Robinson, sin recursos y con el reto de empezar de cero. Lo que parecía un comienzo incierto terminó siendo el escenario perfecto para descubrir su verdadera fuerza.

Desde un pequeño efficiency nació el proyecto que hoy no solo endulza celebraciones, sino que también inspira a cientos de mujeres a creer en sí mismas.

Mujer que abre caminos

Cleidy se ha convertido en ejemplo para otras emprendedoras latinas, con lo que demuestra que la disciplina y la creatividad pueden abrir puertas donde antes solo había limitaciones.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes premios, como los Latin Business Award, y su liderazgo fue destacado en el libro digital ‘Mujeres Ilimitadas’, donde comparte su historia con la intención de motivar a quienes buscan crecer.

Más que un negocio

Su mayor orgullo no está en los galardones, sino en haber capacitado a más de 800 mujeres en Estados Unidos y Latinoamérica, brindándoles herramientas para generar ingresos y confianza en su talento.

“Cada vez que veo a una mujer levantar su propio proyecto, siento que nuestra misión se cumple”, aseguró.

Arte con propósito

Para Cleidy, cada arreglo de Fruti Details es una obra de arte que celebra la vida y la unión familiar. Esa sensibilidad estética, unida a su visión empresarial, la han convertido en un referente de cómo se puede emprender con propósito y pasión.

Hoy, mientras trabaja en planes de franquicia para expandir su marca, también reafirma su compromiso con la comunidad latina: ser voz, ejemplo e inspiración de que los sueños sí se cumplen cuando decidimos creer en ellos.