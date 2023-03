Presidente de los Kiwanis celebra fin de su mandato con Carnaval Miami

MIAMI.- Liderando su segundo Carnaval Miami como presidente del Club de los Kiwanis de La Pequeña Habana , Alexander Pérez reconoce que esta nueva edición, la última bajo su mandado, estará cargada de alegría y buenas noticias con la incorporación de Art on the Drive, un festival de tres días de duración que estará ubicado en Ocean Drive, y que ofrecerá actuaciones musicales en tres escenarios, además de la presencia de cientos de artistas plásticos y artesanos, y espacios para la recreación infantil y las competencias deportivas.

“Se trata de una nueva experiencia de Carnaval Miami, similar a los que hacemos en Coral Gables con Carnaval on the Mile, pero esta vez con toda la magia de Miami Beach”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Alexander Pérez sobre el evento que se llevará a cabo este próximo 17, 18 y 19 de marzo, y que busca atraer al público angloparlante con presentaciones de música country.

Impulsando emprendedores

Invitando nuevamente a los residentes y visitantes del sur de Florida a disfrutar del entusiasmo latino mientras pasean por restaurantes, tiendas, además de exhibiciones de arte y música, Carnaval Miami en su edición 2023 proyecta congregar a más 300.000 personas solo en el Festival de la Calle 8, y más de 150.000 visitantes en Carnaval on the Mile.

“El festival tiene sus tradiciones y su historia, pero todos los años nos esforzamos por brindar una experiencia única. Por ese año tendremos 10 escenarios en la Calle 8, donde daremos tribuna a muchísimos nuevos talentos y artistas consagrados, y eso nos llena de satisfacción. El año pasado fue nuestro primer Carnaval Miami después de la pandemia, por lo que estábamos recién recuperándonos, pero este 2023 venimos con mucha fuerza”, agregó Alexander Pérez, quien se define como un orgulloso hijo de padres cubanos que nació y creció en la ciudad de Hialeah.

Desde el 1 de octubre del año 2021, Alexander Pérez lidera la organización sin fines de lucro y ostentará el cargo de presidente del Club Kiwanis de La Pequeña Habana hasta los próximos meses, razón por la que es enfático en señalar la importancia de apoyar este carnaval que representa un impacto económico de 40 millones de dólares para artistas locales, vendedores y pequeñas empresas de Miami y sus alrededores.

“El impacto que tiene la presencia de todos quienes asisten a Carnaval Miami es inmenso. Este año apoyaremos a 600 comerciantes aproximadamente, además de músicos, artistas plásticos, artesanos, etc. Y nuestra meta es que el público disfrute y que a través de esa alegría pueda ayudarnos a seguir impulsando a los niños que más lo necesitan”, dijo el líder de la organización fundada en 1987.

“Todo lo recaudado en Carnaval Miami se destina a brindar becas a los estudiantes, financia nuestros programas de summer camp y ligas deportivas, y además nos ayuda a potenciar diversas actividades recreacionales y académicas. Me enorgullece decir que este año distribuimos más de 10.000 paquetes de útiles escolares, y eso nos consolidó como uno de los programas de regreso a clases más grandes de Estados Unidos”, reveló.

Celebrar la solidaridad

Reconocido como el mayor festival hispano del país, Carnaval Miami expande su oferta cultural a través del Festival de Música Calle 8, de Carnaval on the Mile, y de Art on the Drive, consolidándose como una de las plataformas de arte, música, moda, gastronomía y deportes más importantes del país.

“Nosotros como club hemos crecido con esta ciudad, es por eso por lo que hoy en día llegamos mucho más allá de La Pequeña Habana, logrando apoyar a la comunidad de Broward y alcanzando ciudades como Homestead”, dijo Alexander Pérez quien decidió sumarse a la organización en el año 2008 como voluntario, para ayudar a expandir el legado de la institución cuya misión es impulsar programas de desarrollo juvenil en los barrios más vulnerables de la ciudad.

“Mi trabajo a tiempo completo es como Contable Público Autorizado (CPA), y el resto de tiempo lo dono como voluntario a esta entidad que es parte de mi vida. Le agradezco a Dios por darme la fuerza de tener el privilegio de ayudar a los más necesitados. Es un honor hacerlo”, confesó.

“El festival de la Calle 8 comenzó como un festival 100% cubano, y hoy en día podemos ofrecer una fiesta latina al más puro estilo de Miami, multicultural en su gastronomía, su música y su arte”, agregó Alexander Pérez, quien también destacó la elección de Aymée Nuviola como reina del carnaval.

“El mensaje que ella promueve tiene que ver con la libertad del pueblo cubano, y eso para nosotros es fundamental ya que nuestro compromiso es con el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos que sufren”, finalizó.

Próximos eventos

4 y 5 de marzo: Carnaval on the Mile.

6 y 8 de marzo: Torneo del Dominó.

9 de marzo: Torneo anual de golf.

12 de marzo: Festival de la Calle 8.

17, 18 y 19 de marzo: Art on the Drive.

Para más información visite www.carnavalmiami.com.